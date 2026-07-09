IBM Bob Premium Package for i 출시: IBM i 애플리케이션 개발 및 현대화 가속화

IBM은 오늘 IBM Bob Premium Package for i의 정식 출시를 발표합니다. 이를 통해 IBM® i 팀은 AI 기반 개발 및 현대화 기능을 직접 활용할 수 있습니다.
IBM i 애플리케이션을 현대화하려면 AI 기반 코딩 지원만으로는 충분하지 않습니다. 수십 년간 축적된 비즈니스 로직과 전문 언어는 물론, 엔터프라이즈 팀이 미션 크리티컬 시스템을 안심하고 현대화하기 위해 사용하는 워크플로까지 이해하는 AI가 필요합니다.
IBM은 오늘 IBM Bob Premium Package for i의 정식 출시를 발표합니다. 이를 통해 IBM i 팀은 AI 기반 개발 및 현대화 기능을 직접 활용할 수 있습니다. IBM Bob은 엔터프라이즈 개발자를 위한 AI 중심 개발 파트너로, 소프트웨어 개발 라이프사이클 전반에 걸쳐 현대화 작업을 계획하고, 실행하며, 검증하고, 관리할 수 있도록 지원합니다. Premium Package for i는 RPG, COBOL, CL, Db2 for i와 IBM i 고유의 개발 워크플로를 비롯해 미션 크리티컬한 IBM i 애플리케이션 환경에 특화된 기능을 IBM Bob에 추가하여, 엔터프라이즈 팀의 실제 현대화 요구 사항을 지원합니다.
Premium Package for i는 IBM i 개발자의 실제 업무 방식을 고려해 설계되었습니다. 복잡한 코드를 이해하고, 애플리케이션을 생성 및 리팩터링하며, 문서를 작성하고, 테스트를 지원하는 것은 물론, 조직이 매일 사용하는 비즈니스 로직을 유지하면서 더욱 빠르고 자신 있게 현대화를 추진할 수 있도록 지원합니다.
IBM Bob Premium Package for i는 실제 IBM i 환경, 소스 멤버, 애플리케이션 컨텍스트와 직접 연동되도록 설계되었습니다. 개발자는 워크플로 내에서 코드를 읽고, 작성하고, 컴파일할 수 있으므로 소스 코드를 별도의 툴로 복사하거나 분산된 개발 환경을 오갈 필요가 줄어듭니다. Bob은 IBM i와 네이티브로 연동되므로 AI는 실제 애플리케이션 구조와 플랫폼 컨텍스트를 기반으로 지원을 제공합니다. 이를 통해 개발자는 더욱 정확한 설명과 완성도 높은 결과물, 그리고 IBM i 개발 방식에 맞는 현대화 가이드를 받을 수 있습니다. AI를 IBM i 워크플로에 직접 통합함으로써 팀은 미션 크리티컬 애플리케이션에 필요한 통제력과 안정성, 신뢰성을 유지하면서도 더욱 빠르게 작업할 수 있습니다.
이처럼 실제 환경에 기반한 컨텍스트는 개발자가 애플리케이션 동작을 분석하고 문서화할 때 상당한 시간 절감 효과를 제공합니다. 편의점 유통업체 M.R. Williams의 기술 부문 부사장인 Jasmine Kaczmarek는 다음과 같이 말했습니다."툴의 도움을 받아 단 20분 만에 보고서를 분석하고, 필드 로직을 추적해 계산 방식을 파악한 뒤 문제를 문서화할 수 있었습니다." 전날 선임 개발자가 6시간에 걸쳐 완료했던 작업을 저는 18배 더 빠르게 끝낼 수 있었습니다.”
Premium Package for i는 일반적인 IBM i 개발 및 현대화 작업에 최적화된 엄선된 스킬과 에이전틱 워크플로를 제공합니다. 이러한 기능을 통해 개발자는 복잡한 RPG 및 COBOL 프로그램을 분석하고, Fixed-Format RPG를 최신 Free-Format RPG로 변환하며, 모놀리식 애플리케이션을 모듈형 구조로 리팩터링할 수 있습니다. 또한 RPG, CL, COBOL, DDS 코드를 생성하고, 기술 문서를 작성하며, 검증을 위한 단위 테스트를 생성할 수 있습니다.
IBM i 팀은 범용 프롬프트와 일관되지 않은 결과에 의존하는 대신, 전문가가 구축한 스킬을 활용해 더욱 예측 가능하고 일관되며 높은 품질의 결과를 얻을 수 있습니다. 에이전틱 워크플로는 이해와 계획부터 구현, 검증에 이르는 여러 단계의 개발 작업을 체계적으로 지원하여, 개발자가 통제력을 유지하면서 점진적으로 현대화를 추진할 수 있도록 합니다.
Database mode는 스킬과 에이전틱 워크플로를 통해 Bob이 IBM i 개발팀의 쿼리 분석, 최적화, 문제 해결을 지원하고, SQL과 레거시 DDS에 대한 깊이 있는 지식을 제공할 수 있도록 합니다. 이 모드는 현재 IBM i 개발팀에 부족한 숙련된 데이터베이스 엔지니어의 전문성을 보완합니다.
팀들은 이 솔루션을 통해 계획 수립 과정에서도 한층 강화된 지원을 받고 있습니다. Wynne Systems의 ERP 지원 분석가인 Bob Richardson은 다음과 같이 말했습니다.“IBM Bob을 사용하면서 가장 먼저 눈에 띈 것은 다른 AI와 비교했을 때 훨씬 뛰어난 세부 정보였습니다. 저는 특정 프로젝트의 계획을 수립하고 실행하는 데 AI를 활용하는 것을 좋아합니다. 동일한 프롬프트를 입력했을 때 Bob이 제시한 계획은 다른 AI보다 항상 10배 더 구체적이었습니다. 더 많은 구체적인 내용과 세부 정보를 제공했고, 프로젝트의 시작부터 끝까지 각 단계를 훨씬 명확하게 이해할 수 있도록 도와주었습니다.”
IBM Bob은 방대한 규모의 문서화되지 않은 코드베이스에 축적된 지식을 보존하는 데에도 도움을 줍니다. Innovative Software Solutions의 선임 프로그래머인 Marina Schwenk는 다음과 같이 말했습니다.“Bob을 사용할 수 있게 되자마자 9만 줄이 넘는 프로그램의 문서화를 시작했습니다. Bob은 모든 입력과 출력, 파일 구조는 물론 용도와 핵심 로직까지 체계적으로 정리하고 분류해 주었습니다. 무엇보다도 Bob은 IBM i를 처음 접하는 신규 개발자에게 바로 제공할 수 있는 문서를 만들어 주었습니다.”
IBM i와의 네이티브 연결, 엄선된 스킬, 에이전틱 워크플로가 결합되어 IBM Bob Premium Package for i는 단순한 코딩 지원 툴을 넘어서는 가치를 제공합니다. Premium Package는 개별 기능을 추가하는 데 그치지 않고, IBM이 수십 년간 축적해 온 IBM i 전문성을 전용 워크플로, 전문화된 스킬, 그리고 풍부한 플랫폼 컨텍스트를 통해 IBM Bob에 확장 적용합니다. 이를 통해 팀은 안정적인 애플리케이션을 지속적으로 제공하면서도 더욱 높은 신뢰를 바탕으로 현대화를 추진할 수 있습니다.
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