IBM Bob Premium Package for i 출시: IBM i 애플리케이션 개발 및 현대화 가속화

IBM i 애플리케이션을 현대화하려면 AI 기반 코딩 지원만으로는 충분하지 않습니다. 수십 년간 축적된 비즈니스 로직과 전문 언어는 물론, 엔터프라이즈 팀이 미션 크리티컬 시스템을 안심하고 현대화하기 위해 사용하는 워크플로까지 이해하는 AI가 필요합니다.

IBM은 오늘 IBM Bob Premium Package for i의 정식 출시를 발표합니다. 이를 통해 IBM i 팀은 AI 기반 개발 및 현대화 기능을 직접 활용할 수 있습니다. IBM Bob은 엔터프라이즈 개발자를 위한 AI 중심 개발 파트너로, 소프트웨어 개발 라이프사이클 전반에 걸쳐 현대화 작업을 계획하고, 실행하며, 검증하고, 관리할 수 있도록 지원합니다. Premium Package for i는 RPG, COBOL, CL, Db2 for i와 IBM i 고유의 개발 워크플로를 비롯해 미션 크리티컬한 IBM i 애플리케이션 환경에 특화된 기능을 IBM Bob에 추가하여, 엔터프라이즈 팀의 실제 현대화 요구 사항을 지원합니다.

Premium Package for i는 IBM i 개발자의 실제 업무 방식을 고려해 설계되었습니다. 복잡한 코드를 이해하고, 애플리케이션을 생성 및 리팩터링하며, 문서를 작성하고, 테스트를 지원하는 것은 물론, 조직이 매일 사용하는 비즈니스 로직을 유지하면서 더욱 빠르고 자신 있게 현대화를 추진할 수 있도록 지원합니다.