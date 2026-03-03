이제 더욱 쉽게 활용할 수 있는 기업급 데이터 보호
오늘 IBM과 Cobalt Iron은 IBM Cloud 고객을 위한 Secure Automated Backup with Compass의 글로벌 출시를 발표하며, 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경 전반에서 현대적이고 자동화되며 높은 보안을 갖춘 데이터 보호를 제공하기 위한 공동 약속을 대폭 확대합니다.
IBM® Power Virtual Server용 Secure Automated Backup with Compass의 높은 도입률을 기반으로, 이번 새로운 제공 서비스는 IBM Cloud 및 온프레미스에서 실행되는 더 폭넓은 워크로드에 동일한 검증된 기업급 보호를 제공합니다. 이번 출시를 통해 고객은 백업 운영을 획기적으로 간소화하고 클라우드 도입을 가속화하는 완전 관리형 서비스형 백업(Backup-as-a-Service, BaaS) 경험을 제공받습니다.
Secure Automated Backup with Compass는 기존 백업 인프라에 수반되던 복잡성을 제거합니다. IBM Cloud 카탈로그를 통해 고객은 다음을 수행할 수 있습니다.
관리할 하드웨어나 수동 구성 없이 조직은 빠르게 워크로드 보호를 시작하고 환경 확장에 따라 원활하게 확장할 수 있습니다.
이 새로운 IBM Cloud BaaS 제공 서비스는 다음을 포함한 다양한 플랫폼 전반에서 통합된 데이터 보호 경험을 제공합니다.
Compass는 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경을 위해 설계되었기 때문에 고객은 IBM Cloud뿐만 아니라 온프레미스 인프라와 Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Alibaba Cloud를 포함한 주요 퍼블릭 클라우드 전반에서 데이터를 보호할 수 있으며, 모든 것을 단일 관리 인터페이스를 통해 원활하게 관리할 수 있습니다.
보안은 이 새로운 제공 서비스의 핵심입니다. Secure Automated Backup with Compass는 Cobalt Iron의 고급 기능과 IBM Cloud Object Storage(COS)의 업계 최고 수준 복원력을 결합하여 다음을 제공합니다.
그 결과 랜섬웨어, 변조 및 운영 오류로부터 핵심 워크로드를 보호하도록 설계된 완전 보호 환경이 구현됩니다.
하이브리드 및 멀티 클라우드 아키텍처가 표준이 됨에 따라 조직은 모든 플랫폼과 클라우드에서 작동하는 통합되고 자동화된 연속성 전략을 찾고 있습니다. Secure Automated Backup with Compass는 다음을 제공하여 이러한 요구를 직접적으로 해결합니다.
이는 단순한 클라우드 간 백업이 아니라 전체 기업을 위한 단일 통합 데이터 보호 플랫폼입니다.
Cobalt Iron의 전략 부사장 Greg Tevis는 다음과 같이 설명합니다. “이번 출시를 통해 고객은 IBM Cloud, 다른 퍼블릭 클라우드, 전 세계 온프레미스 데이터 센터 전반의 워크로드를 단일하고 간소화된 경험으로 보호할 수 있습니다.”
Secure Automated Backup with Compass는 현재 Dallas, Washington DC, Toronto, Montreal, São Paulo, Frankfurt, London, Madrid, Sydney, Tokyo, Osaka, Chennai 등을 포함한 전 세계 모든 IBM Cloud 데이터 센터에서 즉시 사용할 수 있습니다. 워크로드가 어디에 있든지 낮은 지연 시간과 전 세계적으로 일관된 기업급 보호를 신뢰할 수 있습니다.
포춘 500대 기업 중 95%와 60만 명 이상의 월간 활성 사용자가 사용하는 IBM Cloud Marketplace의 400개 이상의 기업 솔루션에 합류함으로써, 이번 새로운 제공 서비스는 고객 선택을 확대하고 조달을 간소화하며 IBM Cloud를 기업급 SaaS의 주요 플랫폼으로 더욱 강화합니다.
Secure Automated Backup with Compass는 이제 IBM Cloud 카탈로그에서 직접 이용할 수 있습니다. 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경에 최적화된 현대적이고 자동화된 기업급 백업으로 워크로드 보호를 시작하세요.
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