오늘 IBM과 Cobalt Iron은 IBM Cloud 고객을 위한 Secure Automated Backup with Compass의 글로벌 출시를 발표하며, 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경 전반에서 현대적이고 자동화되며 높은 보안을 갖춘 데이터 보호를 제공하기 위한 공동 약속을 대폭 확대합니다.

IBM® Power Virtual Server용 Secure Automated Backup with Compass의 높은 도입률을 기반으로, 이번 새로운 제공 서비스는 IBM Cloud 및 온프레미스에서 실행되는 더 폭넓은 워크로드에 동일한 검증된 기업급 보호를 제공합니다. 이번 출시를 통해 고객은 백업 운영을 획기적으로 간소화하고 클라우드 도입을 가속화하는 완전 관리형 서비스형 백업(Backup-as-a-Service, BaaS) 경험을 제공받습니다.