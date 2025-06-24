OpenPages 9.1.1 소개: 더 스마트한 위험 관리를 위한 AI 에이전트, 자동화 및 유용성 향상

인공지능 컴퓨팅 및 서버 IT 자동화

2025년 6월 24일

작성자

Christophe Delaure

Principal Product Manager, OpenPages

IBM

Abhishek Yadav

Program Director, OpenPages, SPSS Statistics

IBM Core Software

John Lundgren

Senior Product Manager, OpenPages

IBM

IBM OpenPages 9.1.1은 강력한 거버넌스·위험·규정 준수(GRC) 기반을 토대로, 자동화 강화, 사용자 경험 간소화, 통합 유연성 개선을 위한 다양한 새로운 기능을 제공합니다. 이번 릴리스에서는 더 심층적인 AI 기능, 더 스마트한 워크플로, 더 직관적인 인터페이스를 도입하여 조직이 더 민첩하고 지능적으로 위험을 관리할 수 있도록 지원합니다.

OpenPages 9.1.1는 5가지 주요 영역에 걸친 포괄적인 개선 사항을 제공합니다.

  • AI 및 자동화: AI 에이전트가 워크플로를 통해 자동으로 활동을 검증, 보강, 평가할 수 있도록 허용
  • UI 및 사용성: 향상된 탐색 기능, 동적 필터링, 마크다운 지원, 향상된 사용자 상호 작용
  • 관리 및 데이터 관리: 더 쉬워진 엔티티 관리, 더욱 강화된 데이터 내보내기, 간소화된 업그레이드 프로세스
  • 데이터 및 시각화: 더 나은 인사이트를 도출하기 위한 더욱 강력한 기능.
  • 통합 및 플랫폼 지원: 이벤트 기반 통합, 사용자 정의 피드 지원 및 최신 IBM 플랫폼과 호환

이러한 업데이트는 조직이 수동 작업을 줄이고 의사 결정을 개선하며 전반적으로 사용자 경험을 향상할 수 있도록 설계되었습니다.

IBM OpenPages 9.1.1의 5가지 주요 개선 사항

1. AI 및 자동화: 더 스마트하고, 더 빠르고, 더 통합된 기능

watsonx와의 통합이 확장되어 워크플로 자동화를 통해 AI 모델이 자동으로 트리거될 수 있습니다. 즉, 이제 AI의 기능을 체계적이고 효과적이며 효율적으로 활용하여 더 나은 인사이트와 결과를 도출할 수 있습니다. 또 다른 주요 개선 사항은 대화 기반 통합에서 watsonx AssistantOrchestrate로 전환하여 OpenPages 내에서 대화형 AI 기능을 지원한다는 점입니다. 이러한 변경을 통해 어시스턴트는 위치, 프로필, 조회한 개체 등 사용자 상호 작용에 컨텍스트 정보를 첨부하여 더 많은 정보를 바탕으로 서비스를 제안할 수 있습니다.

2. 사용자 인터페이스 및 유용성: 직관적인 탐색 및 향상된 상호 작용

사용자 인터페이스가 크게 개선되어 더 나은 탐색, 동적 필터링, 마크다운 지원, 향상된 사용자 상호 작용을 제공합니다. 이러한 업데이트를 통해 데이터를 그 어느 때보다 쉽게 사용자 정의하고 상호 작용할 수 있어 더욱 매력적이고 생산적인 경험을 조성할 수 있습니다.

3. 관리 및 데이터 관리: 간소화된 프로세스

더 쉬운 엔터티 관리, 풍부한 데이터 내보내기, 간소화된 업그레이드 프로세스를 이제 손쉽게 이용할 수 있습니다. 새로운 연결 그리드 상위 폴더 필터를 사용하면 관리자가 현재 개체의 폴더를 기반으로 동적 필터를 정의하여, 최종 사용자가 관련 개체 또는 활동만 볼 수 있도록 할 수 있습니다.

4. 데이터 및 시각화 향상: 강력한 차트 작성 기능 및 차트 개선

이 새로운 버전은 더욱 강력한 기능을 제공하여 사용자에게 더욱 향상된 인사이트와 보다 직관적인 데이터 시각화 방법을 제공합니다. 주요 개선 사항은 다음과 같습니다.

  • 강력한 차트 기능: 다중 선택 필드를 지원하고 항목이 많은 차트에 대한 표시가 개선되어 더욱 강력한 차트 기능을 제공합니다. 이러한 개선 사항을 통해 복잡한 데이터를 더 쉽게 시각화하고 해석할 수 있습니다.
  • 태그를 포함한 데이터 내보내기: 이제 데이터 내보내기에 태그가 포함되어 데이터에 대한 추가적인 조직 및 컨텍스트 계층을 제공합니다. 이 기능을 사용하면 관련 정보에 쉽게 액세스할 수 있어 분석 및 의사 결정 프로세스가 간소화됩니다.
  • 생성 보기의 하위 연결: 사용자는 생성 과정에서 기존 항목을 하위 항목으로 연결하여 시간을 절약하고 하위 항목을 보다 효율적으로 할당할 수 있습니다.

5. 통합 및 플랫폼 지원:

  • RCM 피드의 사용자 정의 필드: 이제 Wolters Kluwer가 규제 콘텐츠를 위한 사용자 정의 필드를 제공하여 더욱 맞춤화된 데이터 관리가 가능합니다. OpenPages의 필드 그룹에 사용자 정의 필드를 추가하고 Wolters Kluwer에서와 동일한 필드 이름을 사용하면 규제 콘텐츠를 더욱 효과적으로 관리할 수 있습니다.
  • 플랫폼 지원: Cognos Analytics 12.1 및 Db2 12.1: OpenPages 9.1.1은 Cognos 12.0.1 및 이후 12.0.x 버전에 대한 기존 지원 외에도, IBM Cognos Analytics 12.1도 지원합니다.  또한 이제 Db2 11.5.5 및 이후 11.5.x 버전에 대한 기존 지원 외에도, IBM Db2 12.1 데이터베이스도 지원합니다.
  • 자동 데이터베이스 업그레이드를 위한 설치 프로그램 지원: OpenPages 설치 프로그램은 이제 주요 릴리스와 수정 릴리스에 대한 업그레이드 프로세스의 일부로 자동 데이터베이스 업그레이드를 제공합니다. 9.0 이상 버전부터 업그레이드할 수 있는 이 기능은 프로세스를 간소화하고 수동 개입을 줄여줍니다.

리스크 및 규정 준수 관리의 획기적인 도약

OpenPages 9.1.1은 더 스마트한 자동화, 향상된 사용자 인터페이스, 향상된 데이터 시각화 기능을 제공하여 위험 및 규정 준수 관리 측면에서 크게 발전했습니다. 이러한 업데이트를 수용하여 데이터 관리 경험을 향상하고 새로운 인사이트를 얻으세요.

IBM OpenPages 제품 문서

자세히 보기 IBM OpenPages 제품 문서