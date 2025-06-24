1. AI 및 자동화: 더 스마트하고, 더 빠르고, 더 통합된 기능

watsonx와의 통합이 확장되어 워크플로 자동화를 통해 AI 모델이 자동으로 트리거될 수 있습니다. 즉, 이제 AI의 기능을 체계적이고 효과적이며 효율적으로 활용하여 더 나은 인사이트와 결과를 도출할 수 있습니다. 또 다른 주요 개선 사항은 대화 기반 통합에서 watsonx Assistant 및 Orchestrate로 전환하여 OpenPages 내에서 대화형 AI 기능을 지원한다는 점입니다. 이러한 변경을 통해 어시스턴트는 위치, 프로필, 조회한 개체 등 사용자 상호 작용에 컨텍스트 정보를 첨부하여 더 많은 정보를 바탕으로 서비스를 제안할 수 있습니다.

2. 사용자 인터페이스 및 유용성: 직관적인 탐색 및 향상된 상호 작용

사용자 인터페이스가 크게 개선되어 더 나은 탐색, 동적 필터링, 마크다운 지원, 향상된 사용자 상호 작용을 제공합니다. 이러한 업데이트를 통해 데이터를 그 어느 때보다 쉽게 사용자 정의하고 상호 작용할 수 있어 더욱 매력적이고 생산적인 경험을 조성할 수 있습니다.

3. 관리 및 데이터 관리: 간소화된 프로세스

더 쉬운 엔터티 관리, 풍부한 데이터 내보내기, 간소화된 업그레이드 프로세스를 이제 손쉽게 이용할 수 있습니다. 새로운 연결 그리드 상위 폴더 필터를 사용하면 관리자가 현재 개체의 폴더를 기반으로 동적 필터를 정의하여, 최종 사용자가 관련 개체 또는 활동만 볼 수 있도록 할 수 있습니다.

4. 데이터 및 시각화 향상: 강력한 차트 작성 기능 및 차트 개선

이 새로운 버전은 더욱 강력한 기능을 제공하여 사용자에게 더욱 향상된 인사이트와 보다 직관적인 데이터 시각화 방법을 제공합니다. 주요 개선 사항은 다음과 같습니다.

강력한 차트 기능: 다중 선택 필드를 지원하고 항목이 많은 차트에 대한 표시가 개선되어 더욱 강력한 차트 기능을 제공합니다. 이러한 개선 사항을 통해 복잡한 데이터를 더 쉽게 시각화하고 해석할 수 있습니다.

태그를 포함한 데이터 내보내기: 이제 데이터 내보내기에 태그가 포함되어 데이터에 대한 추가적인 조직 및 컨텍스트 계층을 제공합니다. 이 기능을 사용하면 관련 정보에 쉽게 액세스할 수 있어 분석 및 의사 결정 프로세스가 간소화됩니다.

생성 보기의 하위 연결: 사용자는 생성 과정에서 기존 항목을 하위 항목으로 연결하여 시간을 절약하고 하위 항목을 보다 효율적으로 할당할 수 있습니다.

5. 통합 및 플랫폼 지원: