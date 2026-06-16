IBM® Guardium에 모니터링 에이전틱 AI 시스템을 도입하여 가시성 격차 해소

대부분의 생성형 AI 워크플로는 사람이 질문을 하거나 지침을 제공하는 것으로 간단하게 시작됩니다. 프롬프트, 시스템 지침 및 제공된 모든 컨텍스트가 모델에 전달되고 모델은 이러한 입력을 기반으로 응답을 반환합니다. 에이전틱 AI는 해당 패턴을 기반으로 합니다. 모델은 응답에서 멈추지 않고 오케스트레이터 또는 에이전트 런타임과 함께 작동하여 작업을 계획하고, 다음 단계를 선택하고, 도구를 호출하고, 결과를 확인한 후 다움 작업을 결정합니다.

그러나 이러한 작업을 수행하려면 에이전트가 엔터프라이즈 컨텍스트 및 엔터프라이즈 시스템에 액세스할 수 있어야 합니다. RAG는 문서, 벡터 데이터베이스, 이메일, 티켓 또는 기타 내부 소스에서 관련 지식을 검색할 수 있으므로 모델이 작동하기 전에 적절한 배경을 확보할 수 있습니다. MCP 서버 및 기타 도구 커넥터는 에이전트가 파일, SaaS 애플리케이션, API, 데이터베이스 및 워크플로에 접근할 수 있는 통제된 방식을 제공합니다.

여기에서 AI 시스템은 기업 환경에서 질문에 대한 답변에서 조치를 취하는 단계로 이동합니다. 일부 AI 시스템은 특수 데이터로 미세 조정되거나 학습되기도 합니다. 이를 통해 특정 도메인에 대한 일관성을 향상시킬 수 있지만, 학습 데이터, 모델 버전, 드리프트, 평가 및 롤백에 대한 거버넌스 요구 사항도 추가됩니다.

모니터링을 위해 에이전틱 워크플로의 세 가지 부분을 추적하는 것이 특히 중요합니다.

프롬프트는 사용자의 의도와 재사용 가능한 지침을 캡처합니다.

리소스는 문서, 스키마, 캘린더 또는 애플리케이션 데이터와 같이 에이전트가 의존할 수 있는 컨텍스트를 제공합니다.

도구는 상담원이 수행할 수 있는 작업으로, 데이터베이스 조회, 티켓 생성 또는 메시지 전송 등이 있습니다.

에이전틱 루프가 이러한 부분들을 연결합니다. 시스템은 현재 상태를 관찰하고, 다음 단계를 계획하고, 도구 또는 워크플로를 통해 조치를 취하고, 결과를 검토하고, 작업이 완료되거나 사람의 승인이 필요할 때까지 작업을 계속합니다. 따라서 에이전틱 AI 모니터링에는 모델 수준 로깅 이상이 필요합니다. 보안 팀은 프롬프트, 사용된 컨텍스트, 선택한 도구, 적용된 승인, 그리고 그러한 과정에서 액세스하거나 생성된 데이터에 대한 가시성이 필요합니다.