IBM® Guardium에 모니터링 에이전틱 AI 시스템을 도입하여 가시성 격차 해소

현재 Private Preview 버전으로 제공되는 IBM Guardium의 새로운 기능은 Claude Compliance API를 통한 에이전틱 AI 시스템(예: Claude) 모니터링을 도입합니다.
기업들은 AI 시스템이 보안 및 규정 준수 팀이 추적할 수 있는 속도보다 더 빠르게 민감한 데이터에 접근하는 문제, 즉 AI 데이터 가시성 격차가 점점 커지는 상황에 직면하고 있습니다.
이러한 격차를 해소하기 위해 현재 Private Preview 버전인 IBM Guardium의 새로운 기능은 Claude Compliance API를 통해 에이전틱 AI 시스템(예: Claude)에 대한 모니터링이 도입합니다. 이 기능은 프롬프트, 사용자, 프로젝트, 파일, 에이전트 작업, MCP 및 도구 활동, 다운스트림 데이터 접근 전반에 걸쳐 상세한 AI 활동 원격 측정을 캡처합니다.
에이전틱 AI가 워크플로에 더욱 통합됨에 따라 조직은 에이전트가 데이터와 상호 작용하는 방식을 파악하여 데이터가 조직의 보안 및 거버넌스 정책과 일치하는지 확인해야 합니다. 데이터 가시성 부족은 데이터 유출이나 규정 위반으로 이어질 수 있습니다.
대부분의 생성형 AI 워크플로는 사람이 질문을 하거나 지침을 제공하는 것으로 간단하게 시작됩니다. 프롬프트, 시스템 지침 및 제공된 모든 컨텍스트가 모델에 전달되고 모델은 이러한 입력을 기반으로 응답을 반환합니다. 에이전틱 AI는 해당 패턴을 기반으로 합니다. 모델은 응답에서 멈추지 않고 오케스트레이터 또는 에이전트 런타임과 함께 작동하여 작업을 계획하고, 다음 단계를 선택하고, 도구를 호출하고, 결과를 확인한 후 다움 작업을 결정합니다.
그러나 이러한 작업을 수행하려면 에이전트가 엔터프라이즈 컨텍스트 및 엔터프라이즈 시스템에 액세스할 수 있어야 합니다. RAG는 문서, 벡터 데이터베이스, 이메일, 티켓 또는 기타 내부 소스에서 관련 지식을 검색할 수 있으므로 모델이 작동하기 전에 적절한 배경을 확보할 수 있습니다. MCP 서버 및 기타 도구 커넥터는 에이전트가 파일, SaaS 애플리케이션, API, 데이터베이스 및 워크플로에 접근할 수 있는 통제된 방식을 제공합니다.
여기에서 AI 시스템은 기업 환경에서 질문에 대한 답변에서 조치를 취하는 단계로 이동합니다. 일부 AI 시스템은 특수 데이터로 미세 조정되거나 학습되기도 합니다. 이를 통해 특정 도메인에 대한 일관성을 향상시킬 수 있지만, 학습 데이터, 모델 버전, 드리프트, 평가 및 롤백에 대한 거버넌스 요구 사항도 추가됩니다.
모니터링을 위해 에이전틱 워크플로의 세 가지 부분을 추적하는 것이 특히 중요합니다.
에이전틱 루프가 이러한 부분들을 연결합니다. 시스템은 현재 상태를 관찰하고, 다음 단계를 계획하고, 도구 또는 워크플로를 통해 조치를 취하고, 결과를 검토하고, 작업이 완료되거나 사람의 승인이 필요할 때까지 작업을 계속합니다. 따라서 에이전틱 AI 모니터링에는 모델 수준 로깅 이상이 필요합니다. 보안 팀은 프롬프트, 사용된 컨텍스트, 선택한 도구, 적용된 승인, 그리고 그러한 과정에서 액세스하거나 생성된 데이터에 대한 가시성이 필요합니다.
에이전틱 AI 시스템과 워크플로의 복잡성으로 인해 보안 격차가 여러 지점에서 나타날 수 있습니다. 팀은 무슨 일이 일어났는지, 누가 권한을 부여했는지 또는 해당 조치가 정책 내에 부합했는지 여부를 증명할 수 없기 때문에 이러한 격차로 인해 프로덕션이 중단될 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
위의 질문에 대한 답변이 없으면 보안 팀은 프롬프트, 도구, 애플리케이션 및 데이터 저장소 전반에서 위험이 이동한 위치에 대한 명확한 기록 없이 에이전틱 AI를 승인하게 됩니다.
문제는 증거가 일반적으로 다른 위치에 있다는 것입니다. 해당 기록을 연결할 수 없는 경우 팀은 사고 발생 또는 감사 요청 후 상황을 수동으로 재구성해야 합니다. AI EU 법과 같은 규정 준수 규정을 준수하려면 이러한 모든 상호 작용과 증거를 수집하고 결합하여 처음부터 끝까지 활동의 전체 리니지를 보여주는 것이 중요합니다.
새로운 Guardium 기능은 먼저 Claude Compliance API를 통해 Claude 활동을 모니터링 뷰로 가져오는 것으로 시작됩니다. 이 활동은 어떤 사용자가 참여했는지, 어떤 프로젝트 또는 작업 공간에서 작업했는지, 어떤 파일 또는 대화가 상호 작용에 참여했는지, 어떤 관리 또는 구성 변경이 발생했는지 보여줄 수 있습니다. 이는 에이전트가 도구나 데이터에 도달하기 전 AI 워크플로의 프런트 엔드를 설정합니다.
그런 다음, Guardium은 해당 Claude 활동을 실행 계층에 연결할 수 있습니다. 에이전트 런타임, MCP 서버, API 게이트웨이, 도구 감사 추적은 에이전트가 어떤 도구를 호출했는지, 어떤 시스템에 연결을 시도했는지, 승인 단계가 트리거되었는지, 작업이 성공적으로 완료되었는지 여부를 표시하는 데 도움이 됩니다.
또한 Guardium은 워크플로를 데이터 활동 모니터링에 연결합니다. 이때 팀은 민감한 데이터 분류, 정책 결과 및 경고 컨텍스트와 함께 관련된 데이터베이스, 테이블, 열, 쿼리 또는 액세스 이벤트를 확인할 수 있습니다. 즉, 에이전트 워크플로가 실제로 어떤 데이터를 건드렸는지 보여줍니다.
Guardium은 사용자 ID, 타임스탬프, 프로젝트, 실행 또는 세션 ID, 도구 이름, 대상 데이터 개체, 분류 및 정책 결과와 같이 계층을 연결하는 세부 정보를 일치시켜 이러한 계층을 통합합니다. 이러한 상관관계를 통해 별도의 로그를 단일 타임라인으로 전환하여 사용자가 무엇을 요청했는지, 에이전트가 어떻게 행동했는지, 어떤 데이터에 액세스했는지, 어떤 제어가 적용되었는지를 보여줍니다. EU AI 법과 같은 규정의 경우 이 타임라인은 추적 팀이 AI 기반 데이터 사용에 대한 감독을 입증하는 데 필요한 증거가 됩니다.
Claude 활동, 에이전트 및 도구 실행, Guardium 데이터 모니터링을 하나의 뷰로 통합함으로써 조직은 분산된 로그를 넘어 에이전틱 AI를 위한 엔터프라이즈 제어 모델로 전환할 수 있습니다.
Claude를 첫 번째 AI 활동 소스로 사용하고 Guardium을 주요 가시성 및 규정 준수 계층으로 사용함으로써 팀은 보안 경계, 정책, 감사 워크플로 및 규제 보고 전반에 걸쳐 자율 AI 활동에 대한 감독을 입증할 수 있습니다. 조직은 에이전틱 AI 시스템이 데이터에 접근하고, 사용하고, 생성하는 방식을 추적함으로써 EU AI 법과 같은 새로운 규정 준수 의무를 더욱 효과적으로 이행할 수 있습니다.
그 결과, 사용자 입력과 AI 활동, 하위 데이터 접근 방식 및 규정 준수 결과를 연결하는 감사 가능한 증거 사슬이 생성되어 기업이 더 큰 신뢰, 투명성 및 통제력을 바탕으로 AI를 도입할 수 있도록 지원합니다.