Maximo Assistant 소개: 팀을 위한 AI 리소스

IBM Maximo는 자산 관리를 혁신하고 있습니다.

1. 더 스마트하고 효율적인 상태 기반 유지보수

이제 달력에 의존하는 일반적인 유지보수 일정은 필요 없습니다. AI는 자산 상태에 대한 실시간 인사이트를 제공하여 팀이 필요할 때 정확하게 장비를 정비할 수 있도록 지원합니다. 그 결과는 무엇일까요? 자산 수명이 연장되고, 불필요한 유지보수가 감소하고, 기술자의 집중력이 향상됩니다.

2. 지능형 작업 지시서 관리: 보다 정제되고 인사이트가 풍부한 데이터

Maximo의 AI 기반 Work Order Intelligence는 설명을 기반으로 정확한 문제 코드를 자동으로 제안하므로 추세를 더 쉽게 파악하고 정보에 입각한 조치를 취할 수 있습니다. IBM은 사용자가 데이터 전문가가 아니어도 자산 유형, 유지보수 내역 등에 걸쳐 패턴을 도출할 수 있도록 이 기능을 확장하고 있습니다.