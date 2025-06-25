Maximo Assistant 소개: 팀을 위한 AI 리소스

2025년 6월 25일
IBM은 Maximo Application Suite 전체에 AI를 내장하여 작업을 자동화하고 워크플로를 간소화하며 의사 결정을 개선하는 강력한 AI 기능을 제공합니다. Maximo Application Suite는 중요한 통찰력을 제공하는 지능형 어시스턴트일 뿐만 아니라, 더욱 스마트하고 효율적인 엔터프라이즈 자산 관리의 수단이기도 합니다.
Maximo의 내장 AI는 단순한 편의를 넘어 팀이 데이터, 자산 및 상호 작용하는 방식을 근본적으로 변화시켜 더 현명한 결정을 내리고 가동 중지 시간을 줄이며 측정 가능한 비즈니스 성과를 달성하도록 지원합니다.
IBM Maximo는 자산 관리를 혁신하고 있습니다.
1. 더 스마트하고 효율적인 상태 기반 유지보수
이제 달력에 의존하는 일반적인 유지보수 일정은 필요 없습니다. AI는 자산 상태에 대한 실시간 인사이트를 제공하여 팀이 필요할 때 정확하게 장비를 정비할 수 있도록 지원합니다. 그 결과는 무엇일까요? 자산 수명이 연장되고, 불필요한 유지보수가 감소하고, 기술자의 집중력이 향상됩니다.
2. 지능형 작업 지시서 관리: 보다 정제되고 인사이트가 풍부한 데이터
Maximo의 AI 기반 Work Order Intelligence는 설명을 기반으로 정확한 문제 코드를 자동으로 제안하므로 추세를 더 쉽게 파악하고 정보에 입각한 조치를 취할 수 있습니다. IBM은 사용자가 데이터 전문가가 아니어도 자산 유형, 유지보수 내역 등에 걸쳐 패턴을 도출할 수 있도록 이 기능을 확장하고 있습니다.
3. 더 빠른 고장 모드 분석
이제 자산 신뢰성과 장애 분석에 몇 주를 소모하지 않아도 됩니다. Maximo의 AI는 광범위한 내역 및 운영 데이터 저장소에 액세스하여 실행 가능한 인사이트를 신속하게 도출함으로써 가동 중단 시간과 운영 위험을 최소화하는 사전 예방적 유지보수 전략을 지원합니다.
4. AI로 향상된 비전 검사
Maximo의 시각적 프롬프트를 사용하면 팀이 특정 이미지 구성 요소(예: 생산 라인의 구성 요소)를 쉽게 강조 표시할 수 있으며, AI는 이를 분리하고 분석하는 방법을 학습합니다. 그 결과는 어떨까요? 복잡한 데이터 라벨링이나 광범위한 AI 교육 없이 빠르고 정확하게 결함을 탐지할 수 있습니다.
이러한 상황을 상상해 보세요. 해양 석유 굴착 장치의 감독자가 고위험 변압기에 관한 경고를 받습니다. Maximo의 AI 어시스턴트는 관련 작업 이력, 고장 패턴 및 제안된 수리에 관한 간결한 요약을 즉시 제공합니다. 감독자는 클릭 한 번으로 다음 단계를 확인합니다.
검사 담당 기술자가 물리적 손상을 발견하면 AI 어시스턴트를 신속하게 업데이트하여 문제를 검증하고 올바른 코드를 할당하며 후속 조치를 시작합니다. 이러한 원활한 상호 작용으로 인해 더 빠른 응답, 더 적은 오류 및 지속적으로 학습하고 개선되는 더 스마트한 시스템이 제공됩니다.
자산 관리는 사후 대응적일 필요가 없습니다. Maximo의 AI 어시스턴트를 사용하면 팀이 평소의 작업 방식을 방해받는 일 없이 문제를 예측하고, 선제적으로 대응하고 의사 결정을 향상할 수 있습니다.
Maximo는 그저 그런 툴이 아니라, 복잡성 속에서도 명확성을 제공하고 필요한 부분을 변화시키는 진정한 리소스입니다.
미래의 자산 관리는 보조적이고 내장형이며, 지속적으로 진화합니다. Maximo의 차세대 AI 어시스턴트는 복잡한 쿼리나 업무에 차질을 일으키는 인터페이스 없이도 사용자의 운영을 이해하고, 요구 사항을 예측하고, 의사 결정을 개선하여 워크플로에 자연스럽게 통합되도록 설계되었습니다.
Maximo는 단순한 툴이 아니라, 신뢰할 수 있는 리소스입니다. Maximo는 반복되는 문제를 자율적으로 감지하고 시정 조치를 시작하여 팀원들이 가장 중요한 일, 즉 전략적이고 영향력이 큰 작업에 집중할 수 있게 합니다. 대화식 상호작용과 즉각적이고 실행 가능한 인사이트를 통해 Maximo의 AI는 복잡성을 명확하게 만들고 필요한 곳에 바로 실질적인 결과를 제공합니다.
IBM Maximo Application Suite 알아보기
이 블로그 게시물은 "What's New from IBM" 팟캐스트의 에피소드 15에서 Christine Nishimoto가 논한 내용을 발췌한 것입니다. Christine Nishimoto는 IBM의 자산 관리 제품 담당 이사입니다.