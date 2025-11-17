비인간 ID에 대한 IAM을 강화하기 위한 머신 ID 관리 소개
이 새로운 접근 방식은 사람이든 기계든 모든 디지털 개체가 인증되고 권한이 부여되며 지속적으로 검증되도록 보장합니다.
머신 ID 관리(MIM)는 API, 컨테이너, IoT 디바이스, 워크로드 및 자동화된 서비스와 같이 사람이 아닌 엔티티를 보호하고 관리하도록 설계된 기존 ID 및 액세스 관리(IAM)가 진화한 결과물입니다.
IAM은 이전부터 인간 사용자에 중점을 두었지만, MIM은 ID 거버넌스를 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경 전반에서 빠르게 증가하는 머신 간 상호 작용으로 확장합니다. 이 새로운 접근 방식은 인간이나 기계 등 모든 디지털 엔티티를 인증하고 권한을 부여하며 지속적으로 검증할 수 있도록 합니다.
오늘날 조직은 디바이스, API, 서비스 등 비인간 ID가 기하급수적으로 증가하여 이제 인간 ID보다 40대 1 이상 더 많아졌습니다.
적절한 거버넌스가 없으면 이러한 관리되지 않는 자격 증명이 빠르게 숨겨진 취약점이 되어 조직을 잠재적인 보안 위협에 노출시킬 수 있습니다. MIM을 구현하면 이러한 문제를 해결할 수 있는 포괄적인 솔루션이 제공됩니다. 디지털 시스템 전반에서 사용되는 자격 증명, 키 및 토큰을 보호하여 보안 범위를 강화하고 자격 증명 손상 또는 오용 위험을 크게 줄입니다.
또한 MIM은 자동화를 통해 운영 효율성을 높이고 기계 자격 증명의 검색, 발급, 갱신 및 해지를 간소화하여 수작업 오류와 관리 부담을 최소화합니다. 모든 머신 ID에 대한 중앙 집중식 가시성을 통해 조직은 제로 트러스트, NIST 및 ISO 27001과 같은 프레임워크를 통해 규정 준수 및 감사 준비를 보장할 수 있습니다.
MIM은 만료되거나 잘못 관리된 인증서와 관련된 문제를 방지함으로써 가동 중단 및 다운타임을 줄여 보다 원활한 운영을 보장합니다. 마지막으로, MIM은 최소 권한, 지속적인 유효성 검사, 단기 자격 증명 사용을 통해 강력하고 안전한 환경을 유지하는 등 머신 통신으로 원칙을 확장하여 조직의 제로 트러스트 태세를 강화합니다.
MIM은 인간이 아닌 엔티티가 안전한 인증과 통신에 사용하는 자격 증명을 보호하는 데 중점을 둡니다.
머신 ID 수명 주기는 조직의 디지털 에코시스템 전반에서 사람이 아닌 모든 자격 증명에 대한 완벽한 가시성, 제어 및 보안을 보장하도록 설계된 몇 가지 주요 단계를 포함합니다.
효과적인 머신 ID 관리를 이끄는 핵심 원칙은 최소 권한, 제로 트러스트 및 자동화에 뿌리를 두고 있습니다.
효과적인 머신 ID 관리(MIM) 솔루션을 구현하면 조직은 기존 ID 프레임워크에서 종종 눈에 띄지 않는 몇 가지 중요한 문제를 극복할 수 있습니다.
한 가지 주요 문제는 분리되거나 과도한 권한이 있는 시스템 ID가 있다는 것입니다. 이는 시간이 지남에 따라 누적되어 제대로 관리하지 않으면 심각한 보안 위험을 초래할 수 있습니다. 또한 MIM은 공식적인 ID 및 액세스 관리(IAM) 시스템 외부에 존재하여 가시성 및 거버넌스 제어에서 벗어나는 숨겨진 '섀도' 자격 증명, 즉 머신 ID를 해결합니다. 또 다른 일반적인 문제는 비밀이 확산되는 것입니다. 즉, 하드코딩된 API 키나 정적 토큰이 여러 애플리케이션과 환경에 분산되어 무단 액세스나 자격 증명 유출의 위험이 커집니다.
MIM은 비인간 개체에 대한 수명 주기 관리의 격차를 해소하여 모든 머신 ID가 생성부터 폐기까지 적절하게 검색, 추적, 관리되도록 합니다.
MIM은 다양한 실제 사용 사례에서 중요한 역할을 하며 복잡한 디지털 환경에서 보안과 운영의 일관성을 강화합니다.
조직은 체계적이고 자동화된 제로 트러스트 기반 접근 방식을 통해 머신 ID를 보호하고 관리함으로써 전반적인 사이버 보안 태세를 강화하고 운영 위험을 줄이며 모든 디지털 상호 작용에서 원활한 신뢰를 보장할 수 있습니다.
하이브리드 클라우드 환경 전반에서 제로 트러스트를 시행하고 ID 거버넌스를 자동화하며 사람 및 사람 이외의 액세스를 모두 보호하는 데 도움이 되는 통합 플랫폼인 IBM® Security Verify를 통해 머신 ID를 보호하고 IAM 전략을 발전시키는 방법에 대해 자세히 알아보세요.