비인간 ID에 대한 IAM을 강화하기 위한 머신 ID 관리 소개

오늘날 조직은 디바이스, API, 서비스 등 비인간 ID가 기하급수적으로 증가하여 이제 인간 ID보다 40대 1 이상 더 많아졌습니다.

적절한 거버넌스가 없으면 이러한 관리되지 않는 자격 증명이 빠르게 숨겨진 취약점이 되어 조직을 잠재적인 보안 위협에 노출시킬 수 있습니다. MIM을 구현하면 이러한 문제를 해결할 수 있는 포괄적인 솔루션이 제공됩니다. 디지털 시스템 전반에서 사용되는 자격 증명, 키 및 토큰을 보호하여 보안 범위를 강화하고 자격 증명 손상 또는 오용 위험을 크게 줄입니다.

또한 MIM은 자동화를 통해 운영 효율성을 높이고 기계 자격 증명의 검색, 발급, 갱신 및 해지를 간소화하여 수작업 오류와 관리 부담을 최소화합니다. 모든 머신 ID에 대한 중앙 집중식 가시성을 통해 조직은 제로 트러스트, NIST 및 ISO 27001과 같은 프레임워크를 통해 규정 준수 및 감사 준비를 보장할 수 있습니다.

MIM은 만료되거나 잘못 관리된 인증서와 관련된 문제를 방지함으로써 가동 중단 및 다운타임을 줄여 보다 원활한 운영을 보장합니다. 마지막으로, MIM은 최소 권한, 지속적인 유효성 검사, 단기 자격 증명 사용을 통해 강력하고 안전한 환경을 유지하는 등 머신 통신으로 원칙을 확장하여 조직의 제로 트러스트 태세를 강화합니다.