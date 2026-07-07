기업이 대규모로 Linux 워크로드를 실행하고, 데이터가 있는 곳에서 AI를 지원하며, 증가하는 에너지 비용과 공급망 압력 속에서도 안전하고 효율적으로 작업을 수행할 수 있는 인프라가 필요함에 따라 점점 더 커지고 있는 과제를 해결하기 위해 IBM은 작년에 IBM LinuxONE Emperor 5를 출시했습니다. 시장의 반응은 우리가 이미 믿고 있던 것을 확인시켜 주었습니다. IBM LinuxONE이 제공하는 보안, AI 기능, 효율성의 조합은 Linux를 실행하는 모든 규모의 조직에 적합합니다.

바로 이러한 이유로 현재 이러한 시대적 요구에 부응하도록 설계된 두 개의 새로운 시스템인 IBM LinuxONE Rockhopper 5와 IBM LinuxONE 5 Express를 통해 IBM LinuxONE 5 제품군을 확장합니다.