LinuxONE 5는 단일 플랫폼에서 AI, 보안, 효율성을 통합하여 조직이 현재 어떤 상황에 있든 앞으로 나아갈 명확한 방향을 제시하도록 설계되었습니다.
기업이 대규모로 Linux 워크로드를 실행하고, 데이터가 있는 곳에서 AI를 지원하며, 증가하는 에너지 비용과 공급망 압력 속에서도 안전하고 효율적으로 작업을 수행할 수 있는 인프라가 필요함에 따라 점점 더 커지고 있는 과제를 해결하기 위해 IBM은 작년에 IBM LinuxONE Emperor 5를 출시했습니다. 시장의 반응은 우리가 이미 믿고 있던 것을 확인시켜 주었습니다. IBM LinuxONE이 제공하는 보안, AI 기능, 효율성의 조합은 Linux를 실행하는 모든 규모의 조직에 적합합니다.
바로 이러한 이유로 현재 이러한 시대적 요구에 부응하도록 설계된 두 개의 새로운 시스템인 IBM LinuxONE Rockhopper 5와 IBM LinuxONE 5 Express를 통해 IBM LinuxONE 5 제품군을 확장합니다.
수년 동안 IBM LinuxONE에 대한 논의는 규모에 대한 이야기, 즉 '초대형 은행, 초대형 통신회사를 위한 것'에서 시작하는 경우가 많았습니다. 그러나 모든 기업에는 규모나 범위, 처리량에 관계없이 뛰어난 성능의 솔루션이 필요합니다. IBM LinuxONE은 안전하고 효율적으며 적절한 비용으로 Linux를 실행하도록 설계되었습니다. 이는 200대의 x86 서버를 운영하는 중견 금융 기관에도, 2,000대의 서버를 운영하는 글로벌 은행에도 똑같이 중요한 사항입니다.
온칩 AI 가속기가 탑재된 Telum II 프로세서, 하드웨어에 내장된 Quantum 세이프 암호화, 기밀 컴퓨팅을 위한 IBM Secure Execution, 팀에서 이미 사용하고 있는 것과 동일한 오픈 툴체인까지, IBM LinuxONE Emperor 5를 정의하는 모든 것이 새로운 두 모델의 기반을 이룹니다. IBM이 구축한 것은 LinuxONE의 축소 버전이 아니라, 플랫폼을 통해 여정의 다양한 단계에 있는 조직을 위한 적절한 규모의 진입점입니다.
IBM LinuxONE 5 Express는 기존 x86 인프라와 함께 표준 데이터 센터 랙에 장착할 수 있는 19인치 단일 랙 마운트형 시스템으로, 특별한 설치 공간, 냉각 또는 전력 요구 사항을 고려하지 않고도 설치할 수 있습니다. 사전 구성된 이 시스템은 세계 최대의 기업들이 의존하는 것과 동일한 아키텍처를 기반으로 하며, 조직이 명확한 자재 명세서와 예측 가능한 초기 비용으로 IBM LinuxONE 운영을 신속하게 시작할 수 있도록 설계되었습니다.
대규모 모델의 설치 공간을 부담할 필요가 없으며 소규모 x86 자산을 통합하려는 조직, LinuxONE을 처음 평가하는 조직, 디지털 자산, AI 기반 트랜잭션 처리 또는 기밀 컴퓨팅과 같은 특정 워크로드를 배포하려는 조직을 위해 구축되었습니다.
Express는 보안, 규정 준수, 업그레이드 경로에 있어 어떠한 타협도 하지 않습니다. IBM LinuxONE 5 보안 모델을 완벽하게 지원하며, RHEL, SLES, Ubuntu의 동일한 배포판을 실행하고, 워크로드 수요가 증가함에 따라 LinuxONE 5 세대 내에서 확장할 수 있습니다. 현재 팀, 갖추고 있는 툴체인, 보유한 기술이 모두 그대로 이어집니다.
IBM LinuxONE Rockhopper 5는 평가에 대한 논의를 넘어, x86 자산의 상당 부분을 통합할 준비가 된 조직을 위한 제품입니다. Rockhopper 5는 물리적 설치 공간을 줄이도록 설계되었으며, 배포된 물리적 서버의 수가 아닌 실제 워크로드 실행을 기반으로 하는 소프트웨어 라이선스 모델을 사용합니다. 동일한 IBM LinuxONE Emperor 5 아키텍처를 기반으로 구축했으며, 동일한 소프트웨어 제품을 실행하는 x86 솔루션에서 클라우드 네이티브 컨테이너식 워크로드를 이전하여 5년 동안 전력 소비의 최대 65%, 소프트웨어 비용의 94%, 총 소유 비용의 44%를 절감할 수 있습니다.1
또한, IBM Spyre Accelerator도 지원하므로, 별도의 GPU 계층 없이 보안 경계 내에서 공동 배치된 규제 대상 데이터에 대해 생성형 AI 및 다중 모델 추론을 트랜잭션 워크로드와 함께 플랫폼에서 실행할 수 있습니다. 금융 서비스, 의료 및 기타 규제 산업 분야의 조직의 경우 AI 워크로드를 민감한 데이터에서 직접 실행할 수 있으므로 데이터를 신뢰할 수 있는 환경 외부로 옮길 필요가 없습니다. 그 결과, 최적화된 AI 성능과 IT 효율성을 모든 규모의 기업에 대규모로 제공할 수 있습니다.
CIO, CTO들과 이야기를 나누다 보면 지난 2년 동안 대화 내용이 상당히 달라졌다는 것을 알 수 있습니다. 예전에는 '어떻게 하면 인프라를 현대화할 수 있을까?'라는 질문이 주를 이루었습니다. 이제 '보안을 손상시키거나 관리할 다른 인프라 계층을 만들지 않고 가장 민감한 데이터에 대해 AI를 실행하려면 어떻게 해야 할까?'라는 질문이 나오고 있습니다.
그리고 그 질문 이면에는 훨씬 더 시급한 압박들이 존재합니다.
이는 개별적인 문제들이 아니라, 하나로 수렴하는 문제입니다. 그리고 그 해답은 동일한 x86 아키텍처를 또 다시 개선하는 것이 아닙니다. 이 플랫폼은 이러한 모든 문제들을 종합적으로 해결하기 위해 설계되었으며, 이것이 바로 IBM LinuxONE 5 제품군이 제공하는 해답인 현재의 요구 사항에 맞게 조정되고 함께 확장할 수 있도록 설계된 세 가지 솔루션입니다.
IBM LinuxONE 5 Express, IBM LinuxONE Rockhopper 5, IBM LinuxONE Emperor 5는 평가부터 본격적인 통합에 이르기까지 모두 동일한 아키텍처, 동일한 툴체인, 동일한 보안 모델에서 명확하고 확장 가능한 로드맵을 조직에 제공하도록 설계되었습니다.
1 클라우드 네이티브 컨테이너식 워크로드를 비교 대상 x86 솔루션에서 동일한 소프트웨어 제품을 실행하는 IBM LinuxONE Emperor 5로 이전하여 5년 동안 전력 소비의 최대 65%, 소프트웨어 비용의 94%, 총 소유 비용의 44%를 절감할 수 있습니다.
면책 조항: 코어 통합 연구를 위한 IBM 내부 성능 테스트는 다음 두 서버를 비교 대상으로 삼았습니다.첫 번째는 3개의 CPC 드로어에 136개의 구성 가능한 프로세서 유닛과 네트워크 및 외부 스토리지를 지원하는 6개의 I/O 드로어로 구성된 IBM Machine Type 9175 MAX 136 시스템입니다.두 번째는 상용으로 판매되는 엔터프라이즈 서버를 기반으로, 5세대 Intel Xeon Platinum 8592+ 프로세서 2개(각 CPU당 64개 코어)를 사용하는 x86 솔루션입니다.두 솔루션 모두 동일한 스토리지에 액세스했습니다.워크로드는 Red Hat OpenShift Container Platform(OCP) v4.17에서 실행되는 컨테이너화된 온라인 트랜잭션 처리(OLTP) WebSphere Liberty v25 애플리케이션과 핵심 온라인 뱅킹 기능을 시뮬레이션하는 동일한 OCP 클러스터에서 실행되는 EDB Postgres for Kubernetes v1.25로 구성되었습니다.두 솔루션 모두 Red Hat Enterprise Linux v9.5와 KVM을 사용했습니다.결과는 환경에 따라 달라질 수 있습니다.테스트 결과는 서로 분리된 운영 및 비운영 IT 환경을 포함하는 일반적인 완전한 고객 IT 솔루션으로 추정되었습니다.TCO에는 소프트웨어, 하드웨어, 에너지, 네트워크, 데이터 센터 공간 및 인건비가 포함되었습니다.IBM z17 측에서는 전체 솔루션을 구축하려면 IBM z17 Type 9175 MAX 136이 1대 필요하고, x86 측에서는 전체 IT 솔루션을 구축하려면 비교 대상 서버 23대가 필요합니다.