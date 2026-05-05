IBM은 IBM Z의 인증서 라이프사이클 관리를 간소화하도록 설계된 새로운 기능 IBM zSecure Secret Manager를 출시합니다. 이 기능은 IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE과 같은 엔터프라이즈 시크릿 플랫폼에 통합되어 있습니다.
2026년 6월 19일에 출시되는 IBM zSecure Secret Manager를 사용하면 조직이 파편화된 수동 인증서 프로세스를 정책 중심의 인증서 갱신 자동화로 전환하여 운영 오버헤드를 줄일 수 있습니다.
인증서는 시스템을 보호하고 신뢰를 보장하는 데 중요한 역할을 하며, 신뢰할 수 있는 갱신 프로세스가 없으면 서비스 중단 위험이 높아지고, 인증서를 수동으로 관리해야 해서 운영 부담이 커집니다.
기업 전반에서 조직들이 자격 증명, 키, 인증서를 관리하기 위해 중앙 집중식 비밀 관리 플랫폼을 기반으로 표준화를 진행 중입니다. IBM Vault Self-Managed for Z, LinuxONE 같은 Enterprise Secrets 플랫폼은 애플리케이션과 환경 전반에서 발급, 저장, 라이프사이클 제어를 안전하게 할 수 있는 비밀 기록 시스템을 제공합니다.
그러나 많은 IBM z/OS 환경에서 인증서 라이프사이클 관리는 여전히 수동 애플리케이션별 프로세스에 의존합니다.
이와 동시에 인증서 수명이 빠르게 줄어들고 있어 갱신 이벤트 빈도가 높아지고 있습니다.
여기에서 격차가 발생합니다. 조직은 비밀 관리를 중앙에서 현대화하고 있는데, 인증서 수명 주기 실행이 그 속도를 따라가지 못하고 있는 것입니다.
IBM zSecure Secret Manager는 인증서 관리 전략을 IBM z/OS 환경으로 직접 확장하여 이 격차를 해소하고자 합니다.
IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE 활용 이점:
IBM Vault Self Managed for Z and LinuxONE은 인증서 및 비밀 관리를 위한 중앙 기관 역할을 하며, IBM zSecure Secret Manager는 인증서가 IBM z/OS 안에서 자동으로 갱신되고 적용되게 합니다. 그래서 수동 개입이 필요하지 않습니다.
IBM Z에서 자동화된 라이프사이클 실행과 IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE 기반 인증서 관리를 결합하면 다음의 효과를 보실 수 있습니다.
앞으로 IBM zSecure Secret Manager에서 설계하고 제공할 기능은 다음과 같습니다.
이 기능들은 향후 업계에 도입될 47일 주기의 TLS(Transport Layer Security) 인증서 갱신을 포함하여, z/OS 환경에서의 전반적인 비밀 관리 업무를 한층 간소화하기 위해 마련되었습니다.1
IBM zSecure Secret Manager는 IBM z/OS를 최신 비밀 관리 아키텍처에 통합하여, IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE과 연동하고 인증서 자동 갱신을 지원합니다.
IBM zSecure Secret Manager는 2026년 6월 19일에 정식 출시됩니다.
조직이 기밀 정보를 중앙 집중화하고 인증서 수명 주기를 단축하는 방향으로 전환할 때, 이러한 통합은 z/OS 환경의 참여를 강화하여 효율성을 높입니다.
1 CA/브라우저 포럼. (2026). 공개적으로 신뢰받는 인증서의 발급 및 관리에 대한 기본 요건.
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