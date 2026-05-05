인증서는 시스템을 보호하고 신뢰를 보장하는 데 중요한 역할을 하며, 신뢰할 수 있는 갱신 프로세스가 없으면 서비스 중단 위험이 높아지고, 인증서를 수동으로 관리해야 해서 운영 부담이 커집니다.

기업 전반에서 조직들이 자격 증명, 키, 인증서를 관리하기 위해 중앙 집중식 비밀 관리 플랫폼을 기반으로 표준화를 진행 중입니다. IBM Vault Self-Managed for Z, LinuxONE 같은 Enterprise Secrets 플랫폼은 애플리케이션과 환경 전반에서 발급, 저장, 라이프사이클 제어를 안전하게 할 수 있는 비밀 기록 시스템을 제공합니다.

그러나 많은 IBM z/OS 환경에서 인증서 라이프사이클 관리는 여전히 수동 애플리케이션별 프로세스에 의존합니다.

여러 시스템과 팀이 인증서를 개별적으로 추적합니다.

갱신 워크플로에는 애플리케이션 소유자와 인증 기관 간의 조정이 필요합니다.

자격 증명과 암호는 여러 환경에 중복되어 있는 경우가 많아 위험과 복잡성이 증가합니다.

이와 동시에 인증서 수명이 빠르게 줄어들고 있어 갱신 이벤트 빈도가 높아지고 있습니다.

여기에서 격차가 발생합니다. 조직은 비밀 관리를 중앙에서 현대화하고 있는데, 인증서 수명 주기 실행이 그 속도를 따라가지 못하고 있는 것입니다.