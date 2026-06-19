조직은 하이브리드 IT 환경 전반에서 예방적 보안 제어를 강화하는 데 수십 년을 투자해 왔습니다. ID 관리, 액세스 제어, 암호화 및 규정 준수 프로그램은 여전히 강력한 보안 전략의 필수 구성 요소입니다. 하지만 오늘날의 상황은 바뀌었습니다.

사이버 위협은 기존 보안 모델을 능가하는 속도로 진화하고 있습니다. 공격자들은 더 이상 수동 탐색이나 개별적인 취약점 악용에만 의존하지 않습니다. 이제 AI 지원 툴은 환경을 스캔하고, 잘못된 구성을 식별하고, 기계 속도로 취약점을 발견하여 노출과 악용 사이의 시간을 크게 단축할 수 있습니다.



동시에 인포 스틸러 멀웨어는 초기 액세스 문제를 바꿨습니다. 이제 많은 공격은 '침입'하는 대신 엔드포인트, 브라우저 또는 개발자 툴에서 수집한 유효한 자격 증명으로 로그인하여 시작됩니다. 이로 인해 합법적인 사용자 활동과 악의적인 행동 사이의 경계가 모호해져 경계 및 서명 기반 방어만으로는 충분하지 않습니다.

문제는 단순히 액세스를 차단하는 것이 아니라, 합법적인 액세스가 의심스러워 보이기 시작하는 시점을 파악하는 것입니다.

보안 팀은 사용자가 민감한 데이터와 상호 작용하는 방식과 시간 경과에 따른 워크로드의 작동 방식에 대한 가시성이 필요합니다. 예를 들어 가속화된 암호화 작업을 활용하거나, 중요한 작업을 수행하기 위해 사용자 ID 권한을 높이거나, 필수 프로그램 및 구성이 업데이트되는 경우를 파악해야 합니다. 또한 예상되는 행동과 잠재적인 사이버 공격의 신호가 될 수 있는 활동을 구별할 수 있는 능력이 필요합니다. 더 나아가 이러한 위협 인텔리전스 과제가 효과를 발휘하려면 특정 운영 체제 및 소프트웨어 솔루션 스택에 맞게 고도로 맞춤화되어야 합니다.

이것이 바로 IBM zSecure Detection이 필요한 이유입니다.