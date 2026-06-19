IBM은 조직이 IBM z/OS에서 의심스러운 활동을 식별, 조사 및 대응할 수 있도록 설계된 강력한 새 위협 관리 솔루션인 IBM zSecure Detection을 출시합니다.
IBM zSecure Detection은 보안 팀이 위협을 조기에 탐지하고, 조사를 가속화하며, 잠재적 위협에 대응하는 운영 부담을 줄이고, 시스템 동작, 데이터 세트 권한 상승 및 예기치 않은 암호화 활동을 분석하여 조치를 취할 수 있도록 구축되었습니다.
IBM zSecure Detection은 위협 모니터링, 네트워크 인사이트, AI 기반 액세스 이상 탐지 및 자동화된 대응 기능을 결합하여 z/OS 전반의 활동에 대한 가시성을 높입니다.
조직은 하이브리드 IT 환경 전반에서 예방적 보안 제어를 강화하는 데 수십 년을 투자해 왔습니다. ID 관리, 액세스 제어, 암호화 및 규정 준수 프로그램은 여전히 강력한 보안 전략의 필수 구성 요소입니다. 하지만 오늘날의 상황은 바뀌었습니다.
사이버 위협은 기존 보안 모델을 능가하는 속도로 진화하고 있습니다. 공격자들은 더 이상 수동 탐색이나 개별적인 취약점 악용에만 의존하지 않습니다. 이제 AI 지원 툴은 환경을 스캔하고, 잘못된 구성을 식별하고, 기계 속도로 취약점을 발견하여 노출과 악용 사이의 시간을 크게 단축할 수 있습니다.
동시에 인포 스틸러 멀웨어는 초기 액세스 문제를 바꿨습니다. 이제 많은 공격은 '침입'하는 대신 엔드포인트, 브라우저 또는 개발자 툴에서 수집한 유효한 자격 증명으로 로그인하여 시작됩니다. 이로 인해 합법적인 사용자 활동과 악의적인 행동 사이의 경계가 모호해져 경계 및 서명 기반 방어만으로는 충분하지 않습니다.
문제는 단순히 액세스를 차단하는 것이 아니라, 합법적인 액세스가 의심스러워 보이기 시작하는 시점을 파악하는 것입니다.
보안 팀은 사용자가 민감한 데이터와 상호 작용하는 방식과 시간 경과에 따른 워크로드의 작동 방식에 대한 가시성이 필요합니다. 예를 들어 가속화된 암호화 작업을 활용하거나, 중요한 작업을 수행하기 위해 사용자 ID 권한을 높이거나, 필수 프로그램 및 구성이 업데이트되는 경우를 파악해야 합니다. 또한 예상되는 행동과 잠재적인 사이버 공격의 신호가 될 수 있는 활동을 구별할 수 있는 능력이 필요합니다. 더 나아가 이러한 위협 인텔리전스 과제가 효과를 발휘하려면 특정 운영 체제 및 소프트웨어 솔루션 스택에 맞게 고도로 맞춤화되어야 합니다.
이것이 바로 IBM zSecure Detection이 필요한 이유입니다.
IBM zSecure Detection은 IBM Z 환경 전반에서 발생하는 활동에 관한 폭넓은 인사이트를 제공하여 조직이 기존의 모니터링 접근 방식을 확장할 수 있도록 설계되었습니다.
이 솔루션은 시스템 활동을 지속적으로 분석하여 권한 상승, 의심스러운 명령 실행, 비정상적인 데이터 세트 액세스 패턴 및 비정상적인 암호화 작업과 관련된 동작을 식별합니다. IBM zSecure Detection은 AI 기반 데이터 접근 이상 탐지와 결합되어 보안 팀이 고위험 활동에 집중하고, 조사 우선순위를 지정하며, 실행 가능한 인사이트를 얻을 수 있도록 지원합니다.
동시에 IBM zSecure Detection은 기존 보안 운영 워크플로에 통합할 수 있는 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 통합용 어댑터를 활용하여 광범위한 엔터프라이즈 보안 프로그램에 실시간에 가까운 경보 및 보안 인텔리전스를 제공함으로써 조직이 더 광범위한 엔터프라이즈 보안 프로그램에 IBM Z 보안 인사이트를 포함할 수 있도록 지원합니다.
위협 활동이 단독으로 발생하는 경우는 거의 없습니다. 많은 경우 애플리케이션, 사용자 및 시스템의 통신 방식을 이해하는 것은 개별 시스템에서 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하는 것만큼이나 중요합니다. IBM zSecure Detection은 z/OS 환경 전반의 네트워크 통신 및 연결 패턴에 관한 인사이트를 제공하여 호스트 활동 너머로 가시성을 확장합니다.
또한 이 솔루션은 관찰된 통신 동작을 기반으로 맞춤형 세분화 정책을 생성하는 자동화된 네트워크 마이크로 세분화 기능을 도입합니다. 이를 통해 조직은 불필요한 연결을 줄이고, 수평 이동 기회를 제한하며, 중요 환경 전반에 걸쳐 보안 제어를 강화할 수 있습니다.
조직은 위협 탐지, 네트워크 인사이트 및 대응 기능을 통합 솔루션으로 결합하여 다음을 수행할 수 있습니다.
보안팀은 심각한 피해가 발생하기 전에 손상된 계정 또는 내부자 위협을 나타낼 수 있는 비정상적인 사용자 행동, 의심스러운 데이터 세트 액세스 또는 예기치 않은 권한 있는 활동을 식별할 수 있습니다.
조직은 비정상적인 데이터 접근, 예상치 못한 권한 상승, 가속화된 암호화 및 기타 요인에 관한 z/OS 시스템 활동을 모니터링함으로써 다양한 지표를 확보하고 이에 대응할 수 있습니다.
비정상적인 데이터 세트 접근, 예상치 못한 권한 활동 또는 자격 증명 유출과 관련된 징후가 감지되면 보안 팀은 해당 활동을 조사하고 잠재적 영향을 파악하며 목표에 맞는 차단 조치를 취할 수 있습니다. IBM zSecure Detection은 사용자, 워크로드, 데이터 및 네트워크 전반의 가시성을 결합하여 팀이 탐지에서 조사 및 대응으로 더 빠르게 이동할 수 있도록 지원합니다.
IBM zSecure Detection은 조직이 위협 체류 시간을 단축하고, 조사를 가속화하고, 사이버 복원력을 강화하고, 중요 환경 전반에서 가시성을 개선할 수 있도록 지원하는 IBM z/OS용 위협 관리의 차세대 진화를 대표합니다. AI 기반 액세스 이상 탐지, 네트워크 인사이트 및 대응 기능을 통합 솔루션으로 결합함으로써 조직은 사후 대응적 모니터링을 넘어 사이버 위험 관리에 대해 더욱 사전 예방적인 접근 방식을 취할 수 있습니다.
이제 IBM zSecure Detection을 정식 버전으로 이용할 수 있습니다.