IBM webMethods Integration Flow Pilot 소개: AI 속도로 통합 개발 탐색하기

Flow Pilot은 엔터프라이즈에서 승인한 AI 어시스턴트를 사용해 팀이 webMethods Flow 서비스를 더 빠르게 구축, 개선, 문서화 및 테스트하도록 지원하는 AI 지원 통합 개발 기능입니다.

Flow Pilot은 기존 개발자 워크플로에 AI 지원을 도입하여 통합 개발자가 자연어 의도에서 작업하는 동시에 엔터프라이즈 팀에 필요한 표준, 검토 관행 및 거버넌스 모델을 유지하도록 지원합니다.

이 기능은 이미 미션 크리티컬 통합 환경을 지원하는 런타임 기반을 교체하지 않고, webMethods Flow 서비스를 구축하고 유지 관리하는 방식을 현대화하려는 팀을 위해 설계되었습니다.