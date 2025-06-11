IBM® Software Hub 및 Software Hub Premium 소개

2025년 6월 11일
IBM Software Hub는 통합 인터페이스를 통해 Red Hat OpenShift에서 맞춤형 IBM 소프트웨어 제품 세트의 설치, 관리 및 모니터링을 간소화하는 클라우드 네이티브 플랫폼입니다. 다양한 IBM® Data 및 AI 제품을 지원하도록 설계된 IBM Software Hub는 다양한 워크로드에서 중앙 집중식의 일관된 경험을 제공합니다.
IBM Software Hub는 IBM® Cloud Pak for Data 아키텍처에서 발전한 분리형 플랫폼입니다. 현재는 독립적으로 운영되고 있지만, IBM Cloud Pak for Data와 긴밀하게 연계되어 있으며, watsonx를 포함한 더 광범위한 IBM 소프트웨어 제품으로 지원을 확장하여 데이터 및 AI 포트폴리오 전반에 걸쳐 더 큰 유연성을 제공합니다. IBM은 4,000개 이상의 배포 환경에서 기업의 신뢰를 받고 있으며, 초기 설정부터 일상적인 관리까지 모든 것을 처리하여 사용자가 가치 구축, 혁신, 가치 실현에 집중할 수 있도록 어려운 작업을 대신 처리합니다.
IBM Software Hub의 서비스 카탈로그를 통해 사용자는 데이터 거버넌스, 분석, AI 요구 사항에 맞춰 선별된 IBM 소프트웨어의 기능을 탐색할 수 있습니다.
IBM Software Hub는 핵심 2일차 기능을 제공하지만, 배포 관리를 위한 추가적인 개선 사항을 제공하는 추가 기능도 있습니다. 이러한 개선 사항은 IBM Software Hub Premium에 포함됩니다. 이 솔루션은 핵심을 기반으로 구축되어 고급 오케스트레이션 및 하이브리드 배포 지원을 통해 팀이 복잡하고 분산된 대규모 환경을 보다 쉽게 관리할 수 있도록 지원하며 확장됩니다.
Software Hub Premium에는 Deployment Suite 및 Intelligence Suite가 포함되어 있습니다. Deployment Suite에는 두 가지 기능이 있습니다. 첫 번째는 멀티 클러스터 및 멀티 인스턴스 지원을 통해 고객이 하나의 중앙 콘솔에서 배포를 쉽게 관리할 수 있도록 하는 제어 센터입니다. 두 번째 기능에는 원격 데이터 플레인 기능이 포함되어 있어 기존의 단일 OpenShift 클러스터를 넘어 온프레미스와 클라우드의 여러 개의 물리적 클러스터를 하나의 인스턴스로 확장할 수 있여 하이브리드 경험을 제공합니다. 환경을 확장하는 이러한 기능은 중앙 집중식 제어를 가능하게 하고, 확장성을 개선하며, 탄력성을 강화하고, 운영 복잡성을 줄임으로써 높은 가치를 창출합니다. 리소스 단위(RU)로 구매할 수 있어 고객 요구 사항에 따라 유연하고 확장 가능한 소비를 제공합니다.
데이터 환경이 더욱 역동적으로 변함에 따라 플랫폼 운영을 완벽하게 파악하는 것이 정말 어려울 수 있습니다. IBM® Software Hub AI Assistant가 실질적인 차이를 만드는 지점이 바로 여기입니다. 단순한 지원 도구가 아닙니다. 단순한 지원 도구를 넘어, 관리자가 실시간 인사이트와 스마트하고 실행 가능한 권장 사항을 통해 앞서 나갈 수 있도록 지원하는 도구입니다.
AI 어시스턴트는 일상적인 작업에 대해 스마트하고 개인화된 도움을 제공하여 작업을 원활하게 진행할 수 있도록 합니다. 일상적인 작업을 처리하므로 팀이 더 크고 전략적인 작업에 집중할 수 있습니다. 환경을 관리하든 성능을 개선하려고 하든 어시스턴트는 플랫폼을 안전하고 효율적으로 유지하는 데 도움을 줍니다.
IBM Software Hub의 최신 릴리스와 Software Hub Premium의 강력한 기능을 사용하면 운영 관리가 훨씬 쉬워집니다. 지능형 자동화, AI 지원 관리, 원활한 멀티 클러스터 관리를 통해 생산성을 높이고 혁신을 가속화할 수 있으며, 이 모든 기능을 사용하기 쉬운 하나의 플랫폼에서 이용할 수 있습니다.