IBM® Software Hub 및 Software Hub Premium 소개

IBM Software Hub는 통합 인터페이스를 통해 Red Hat OpenShift에서 맞춤형 IBM 소프트웨어 제품 세트의 설치, 관리 및 모니터링을 간소화하는 클라우드 네이티브 플랫폼입니다. 다양한 IBM® Data 및 AI 제품을 지원하도록 설계된 IBM Software Hub는 다양한 워크로드에서 중앙 집중식의 일관된 경험을 제공합니다.

IBM Software Hub는 IBM® Cloud Pak for Data 아키텍처에서 발전한 분리형 플랫폼입니다. 현재는 독립적으로 운영되고 있지만, IBM Cloud Pak for Data와 긴밀하게 연계되어 있으며, watsonx를 포함한 더 광범위한 IBM 소프트웨어 제품으로 지원을 확장하여 데이터 및 AI 포트폴리오 전반에 걸쳐 더 큰 유연성을 제공합니다. IBM은 4,000개 이상의 배포 환경에서 기업의 신뢰를 받고 있으며, 초기 설정부터 일상적인 관리까지 모든 것을 처리하여 사용자가 가치 구축, 혁신, 가치 실현에 집중할 수 있도록 어려운 작업을 대신 처리합니다.

IBM Software Hub의 서비스 카탈로그를 통해 사용자는 데이터 거버넌스, 분석, AI 요구 사항에 맞춰 선별된 IBM 소프트웨어의 기능을 탐색할 수 있습니다.