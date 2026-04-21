IBM MQ 10.0 Long Term Support(LTS)는 2026년 4월 21일 공식 발표되었으며, 2026년 6월 16일부터 일반 제공됩니다(MQ for z/OS는 2026년 6월 19일). 이 릴리스는 업계에서 가장 신뢰받는 메시징 플랫폼의 중요한 진화를 의미합니다.
IBM MQ 10.0은 기업이 비즈니스 운영에 필수적인 신뢰성을 저해하지 않으면서 통합 아키텍처를 현대화할 수 있도록 설계되었습니다. 이 제품은 수십 년간 검증된 메시징 성능에 하이브리드 클라우드, 이벤트 기반 시스템 및 클라우드 네이티브 배포를 지원하는 새로운 기능을 결합했습니다. 이는 단순한 점진적 업데이트가 아닌, 엔터프라이즈 메시징 분야의 획기적인 변화입니다.
조직들이 하이브리드 클라우드, 이벤트 주도형 아키텍처 및 실시간 의사 결정으로 빠르게 전환함에 따라 메시징 시스템에 대한 기대치도 근본적으로 변화했습니다. 과거에는 '충분히 신뢰할 수 있는' 수준이면 충분했지만, 이제는 항상 가동되어야 하며, 설계 단계부터 보안이 보장되고, 다양한 에코시스템에서 원활하게 통합되어야 합니다.
보안에 대한 기대치는 빠르게 진화하고 있으며, 가동 중단에 대한 허용 범위는 거의 0에 가까워지고 있습니다. 이러한 변화는 기업 리더들에게 중요한 질문을 제기합니다. 다음 단계에 대비해 메시징 플랫폼이 준비되어 있습니까? 메시징 장애는 특히 규제 산업에서 트랜잭션 불일치, 가동 중단 및 규정 준수 위험으로 이어질 수 있습니다.
IBM MQ 10.0은 다음 네 가지 전략적 축을 아우르는 혁신을 통해 이러한 과제를 해결합니다.
네이티브 고가용성 및 지역 간 복제 기능은 분산 환경 전반에서 비즈니스 연속성을 보장합니다. 시스템은 장애가 발생하더라도 계속 작동하므로 현대 기업의 상시 가동에 대한 기대를 충족시킵니다.
포스트 퀀텀 암호화와 최신 인증 모델을 지원하는 IBM MQ 10.0은 조직이 새로운 위협에 선제적으로 대응하는 동시에 전송 중인 민감한 데이터를 보호할 수 있도록 돕습니다.
향상된 가시성과 AI 지원 운영을 통해 팀이 메시징 환경을 모니터링, 관리 및 문제 해결하는 방식이 개선되어 운영 복잡성이 줄어들고 문제 해결 속도가 빨라집니다.
Kafka 통합부터 Kubernetes 네이티브 배포에 이르기까지, IBM MQ 10.0은 하이브리드 아키텍처 전반에 걸쳐 원활한 통신을 가능하게 하여 기존 시스템과 최신 애플리케이션을 연결합니다.
IBM MQ 10.0은 단순한 기능 릴리스 그 이상입니다. 이는 메시징이 현대적인 하이브리드 아키텍처를 지원하는 방식에 있어 전략적인 전환점입니다.
메시징의 역할은 진화하고 있습니다. 더 이상 단순히 시스템을 연결하는 것이 아니라, 기업 전반에 걸쳐 지속적이고 실시간이며 신뢰할 수 있는 데이터 흐름을 가능하게 하는 것입니다. IBM MQ 10.0은 이러한 변화를 반영합니다. 기업이 신뢰하는 안정성과 현대적인 통합에 필요한 유연성을 제공하여 조직이 안정성과 혁신 중 하나를 선택할 필요가 없도록 보장합니다. 오늘날의 환경에서는 이 두 가지가 모두 필요하기 때문입니다.
IBM MQ 10.0 LTS는 2026년 6월 16일부터 일반 제공됩니다(MQ for z/OS는 2026년 6월 19일). 이 릴리스는 현대적인 메시징과 하이브리드 통합을 위한 강력한 기반을 제공합니다.IBM MQ가 복원력이 뛰어나고 안전하며 미래에 대비된 통합 플랫폼을 구축하는 데 어떻게 도움을 줄 수 있는지 확인해 보세요.