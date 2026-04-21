조직들이 하이브리드 클라우드, 이벤트 주도형 아키텍처 및 실시간 의사 결정으로 빠르게 전환함에 따라 메시징 시스템에 대한 기대치도 근본적으로 변화했습니다. 과거에는 '충분히 신뢰할 수 있는' 수준이면 충분했지만, 이제는 항상 가동되어야 하며, 설계 단계부터 보안이 보장되고, 다양한 에코시스템에서 원활하게 통합되어야 합니다.

보안에 대한 기대치는 빠르게 진화하고 있으며, 가동 중단에 대한 허용 범위는 거의 0에 가까워지고 있습니다. 이러한 변화는 기업 리더들에게 중요한 질문을 제기합니다. 다음 단계에 대비해 메시징 플랫폼이 준비되어 있습니까? 메시징 장애는 특히 규제 산업에서 트랜잭션 불일치, 가동 중단 및 규정 준수 위험으로 이어질 수 있습니다.

IBM MQ 10.0은 다음 네 가지 전략적 축을 아우르는 혁신을 통해 이러한 과제를 해결합니다.