IBM® MaaS360 Fast Start 소개: 중소기업을 위한 간편한 디바이스 관리

비즈니스가 성장함에 따라 디바이스 관리가 더욱 어려워집니다. 분실이나 개인 휴대폰으로 인해 민감한 데이터가 위험에 노출되거고, 소규모 IT 팀이 모든 것을 최신 상태로 유지하기 위해 노력하는 데 어려움을 겪고, 직원들은 여러 디바이스에서 일관되지 않은 액세스로 어려움을 겪고, 새로운 직원을 온보딩하는 데 예상보다 더 오래 걸리는 등의 경험을 해보셨을 것입니다.

Fast Start는 복잡성을 더하지 않고도 이러한 격차를 좁히고, 데이터를 보호하며, 팀의 생산성을 유지할 수 있도록 지원합니다. 또한 단계별로 안내하는 설정과 사용하기 쉬운 콘솔을 따라 며칠이 아닌 몇 분 만에 디바이스를 관리할 수 있습니다.