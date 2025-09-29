비즈니스 자동화 비즈니스 운영

IBM® MaaS360 Fast Start 소개: 중소기업을 위한 간편한 디바이스 관리

작성자

Steve Davis

Senior Product Marketing Manager - MaaS360 & Trusteer

직원의 휴대폰, 태블릿, 노트북을 관리하는 일로 인해 업무 부담이 가중되어서는 안 됩니다. 이러한 이유로 소비자 수준의 단순성과 엔터프라이즈급 보호가 필요한 중소기업을 위해 특별히 설계된 모바일 디바이스 관리(MDM) 솔루션인 IBM MaaS360 Fast Start를 개발했습니다.

Fast Start는 직원 디바이스(특히 BYOD 및 원격 작업 시)의 중요한 비즈니스 데이터를 보호하고 디바이스 분실/도난으로 인한 데이터 손실을 방지하는 데 도움이 됩니다.

Fast Start로 더 빠르게 시작

비즈니스가 성장함에 따라 디바이스 관리가 더욱 어려워집니다. 분실이나 개인 휴대폰으로 인해 민감한 데이터가 위험에 노출되거고, 소규모 IT 팀이 모든 것을 최신 상태로 유지하기 위해 노력하는 데 어려움을 겪고, 직원들은 여러 디바이스에서 일관되지 않은 액세스로 어려움을 겪고, 새로운 직원을 온보딩하는 데 예상보다 더 오래 걸리는 등의 경험을 해보셨을 것입니다.

Fast Start는 복잡성을 더하지 않고도 이러한 격차를 좁히고, 데이터를 보호하며, 팀의 생산성을 유지할 수 있도록 지원합니다. 또한 단계별로 안내하는 설정과 사용하기 쉬운 콘솔을 따라 며칠이 아닌 몇 분 만에 디바이스를 관리할 수 있습니다.

IBM MaaS360 Fast Start의 주요 이점

중소기업은 대규모 조직과 동일한 보안 위험에 직면해 있지만 이를 처리할 대규모 IT 팀이 없습니다. MaaS360 Fast Start는 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 장치 자동 등록: 몇 번의 클릭만으로 iOS 및 Android 디바이스를 추가할 수 있습니다.
  • 내장된 보안 정책 적용: 사전 구성된 모범 사례로 일반적인 사이버 위협으로부터 데이터를 안전하게 보호합니다.
  • 간편한 앱 배포: 팀에 필요한 도구를 빠르고 안전하게 제공합니다.
  • 자신 있게 탐색: 특별한 교육이나 기술 전문성이 필요하지 않습니다.

Fast Start를 사용하면 다음과 같은 이점이 가능합니다.

  • 시간과 리소스 절약: 복잡한 IT 설정으로 인한 오버헤드를 피할 수 있습니다.
  • 생산성 향상: 팀이 어디서나 도구와 앱에 안전하게 액세스할 수 있습니다.
  • 비즈니스 보호: 전담 IT 또는 보안 부서 없이도 보안을 유지할 수 있습니다.
  • 성장에 집중: 디바이스 관리 시간을 줄이고 비즈니스 구축에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

Fast Start는 성장하는 비즈니스에 적합한 가격으로 엔터프라이즈급 보안을 제공하도록 구축되었습니다.

지금 바로 Fast Start 시작하기

20인 규모의 컨설팅 회사든 빠르게 성장하는 소매업체든, MaaS360 Fast Start는 디바이스 관리의 복잡성을 제거하여 가장 중요한 것, 즉 비즈니스 운영에 집중할 수 있도록 지원합니다.

MaaS360 Fast Start 살펴보기

자세히 알아보기 MaaS360 Fast Start 살펴보기