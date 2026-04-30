Excel용 IBM Envizi 배출량 계산 소개: 확장 가능한 배출량 회계를 위한 첫걸음

IBM은 배출량 보고를 시작하는 단계이든 복잡한 Scope 3 데이터를 관리하는 단계이든, 스프레드시트를 사용해 온실가스(GHG) 배출량을 계산하는 지속가능성 팀과 조직을 위해 설계된 Excel용 IBM Envizi 배출량 계산 기능을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다.
Excel은 유연하고 친숙하며 접근성이 뛰어나기 때문에 지속가능성 팀이 배출량 계산을 처음 시작하는 도구로 자주 사용됩니다. 하지만 요구 사항이 증가함에 따라 스프레드시트를 표준화하고 확장하며 감사하는 것이 어려워질 수 있습니다.
이 솔루션은 팀이 현재 사용하는 방식에 맞춰 지원하면서도 보다 체계적이고 감사 가능한 배출량 회계 방식으로 전환할 수 있도록 설계되었습니다. 첫 단계로 Excel 워크플로에 표준화된 계산 방식을 도입하고 시간이 지남에 따라 엔터프라이즈급 배출량 관리로 나아갈 수 있는 명확한 경로를 제공합니다.
탄소 관리는 이제 지속가능성 팀을 넘어 비즈니스 전반의 우선 과제가 되고 있습니다. 점점 더 많은 조직이 공급업체 요구 사항 충족, 보고 의무 대비, 자금 조달 요구 지원, 효율성 개선 기회 파악을 위해 배출량을 측정하고 있습니다. 공급망 전반에서 공급업체는 Scope 3 보고 및 변화하는 규제 요구 사항을 지원하기 위한 탄소 데이터를 점점 더 제공해야 하는 상황에 놓이고 있습니다.
많은 조직, 특히 공급업체 및 가치 사슬 배출량을 관리하는 조직에서 Excel은 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다. Excel은 여전히 주요 도구로 사용되는 경우가 많으며, 팀은 처음부터 계산을 구축하고 방법론을 해석하며 배출 계수를 수동으로 찾아야 합니다. 이 과정은 시간이 많이 걸리고 추가 지원 없이는 표준화하기도 어렵습니다.
스프레드시트는 친숙하고 유연하기 때문에 많은 팀이 여전히 배출량 관련 업무에 활용하고 있습니다. 하지만 실용적인 해결책으로 시작한 방식도 시간이 지나면서 표준화와 유지 관리가 어려워질 수 있습니다.
스프레드시트 기반 접근 방식은 팀에 유연성과 친숙함을 제공하면서 배출량 계산을 시작할 수 있는 실용적인 방법이 될 수 있습니다. 하지만 데이터 양이 증가하고 더 많은 이해관계자가 결과에 의존하게 되면 이러한 접근 방식은 실제 운영에서 관리가 더 어려워질 수 있습니다. 팀은 파일마다 다른 방법론, 수동 배출 계수 선택, 조정하기 어려운 분산된 계산 결과를 처리해야 하는 경우가 많습니다. 보고를 위한 결과 통합은 시간이 많이 걸리고 감사 가능성이 제한적이기 때문에 수치가 도출된 방법을 검증하거나 설명하기가 어렵습니다.
Excel용 IBM Envizi 배출량 계산 기능은 수동 설정을 사전 정의된 표준 기반 계산 로직과 Excel 내에 직접 내장된 배출 계수로 대체함으로써 이러한 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 팀은 수작업을 줄이면서 보다 일관되게 작업할 수 있으며 요구 사항이 발전함에 따라 보다 구조화된 배출량 회계를 향한 실질적인 경로를 제공할 수 있습니다.
Excel은 여전히 초기 단계의 배출량 계산에 유용하지만, 배출량 회계가 비즈니스에서 더욱 중요해짐에 따라 요구되는 수준의 제어, 일관성, 추적 가능성을 지원하도록 설계되지는 않았습니다. 배출량 관리 프로그램이 성숙해짐에 따라 스프레드시트 기반 접근 방식은 점점 더 관리하기 어려워질 수 있습니다. 팀은 파일과 사용자 간에 일관되지 않은 방법론에 직면할 수 있으며, 배출 계수의 선택 및 유지 관리를 수동으로 수행해야 하고, 제한적인 감사 가능성과 추적 가능성으로 인해 보고 또는 분석을 위한 결과 통합에도 어려움을 겪을 수 있습니다.
이러한 문제는 수작업 부담을 증가시키고 일관성을 유지하거나 보고 요구 사항에 대응하며 배출량 데이터를 신뢰성 있게 전달하는 일을 더욱 어렵게 만들 수 있습니다. Excel은 여전히 유용하지만, 배출량 회계를 위한 장기적인 기록 시스템으로 사용되도록 설계된 것은 아닙니다.
Excel용 IBM Envizi 배출량 계산 기능은 팀이 이미 사용 중인 스프레드시트에 표준 기반 계산 로직을 직접 도입함으로써 보다 구조화된 배출량 회계를 위한 첫 단계를 밟을 수 있도록 지원합니다. 이 솔루션을 통해 사용자는 계수 라이브러리나 계산 방법론을 수동으로 관리할 필요 없이, 공인된 표준에 부합하는 글로벌 및 지역 배출 계수를 사용해 탄소 배출량을 계산할 수 있습니다.
다음이 포함됩니다.
Microsoft App Marketplace에서 Excel 추가 기능 형태로 제공되는 이 솔루션은 표준화된 배출량 계산, 내장된 배출 계수, 가이드형 템플릿을 Excel에 직접 제공하여 팀이 이미 사용 중인 스프레드시트 내에서 일관된 방법론을 적용할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 기존 워크플로를 중단하지 않으면서 수동적이고 일관되지 않은 계산 방식에서 벗어나 보다 일관되고 반복 가능한 접근 방식으로 전환할 수 있는 실질적인 방법을 제공합니다.
시간이 지나면서 많은 조직은 스프레드시트 기반 프로세스의 한계를 경험하기 시작합니다. 복잡성이 증가하고 보고 및 감사 가능성에 대한 요구 수준이 높아짐에 따라 보다 구조화된 접근 방식이 필요해지고 있습니다. Envizi는 Excel을 넘어서는 이러한 전환을 지원합니다.
조직은 Envizi Emissions API를 통해 배출량 계산을 보다 광범위한 워크플로와 운영 프로세스로 확장할 수 있으며, Envizi Emissions Accounting을 도입해 강력한 엔터프라이즈 보고, 거버넌스, 감사 프로세스를 지원하는 동시에 배출량 데이터를 견고한 단일 기록 시스템으로 통합할 수 있습니다. 이를 통해 조직은 단편적이고 수동적인 계산 방식에서 벗어나 확장 가능하고 감사 가능한 배출량 회계 체계로 전환할 수 있습니다.
IBM Envizi는 성숙도 단계가 서로 다른 조직을 위해 명확한 전환 경로를 제공합니다.
Excel은 배출량 계산을 위한 유용한 출발점이 될 수 있지만, 배출량 데이터가 더욱 복잡해짐에 따라 기록 시스템으로 기능하거나 집계, 보고, 분석 요구 사항을 지원하도록 설계되지는 않았습니다. 또한 보고, 일관성, 감사 가능성에 대한 증가하는 요구 사항을 지원하기 위한 용도로 설계된 것도 아닙니다. 이러한 요구 사항이 증가함에 따라 조직은 보다 구조화되고 중앙 집중화된 접근 방식을 필요로 하는 경우가 많습니다.
IBM Envizi는 현재의 스프레드시트 워크플로에 구조화와 표준화를 도입하는 동시에, 장기적으로 엔터프라이즈 배출량 회계로 전환할 수 있도록 지원함으로써 이러한 격차를 해소합니다.
그 결과 스프레드시트 관리에 소요되는 시간은 줄어들고, 배출량 데이터를 이해하고 이에 대응하는 데 더 많은 시간을 집중할 수 있습니다.