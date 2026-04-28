IBM Envizi Emissions API 소개: 이미 사용 중인 시스템에 신뢰할 수 있는 배출량 계산 기능 통합

IBM은 조직, 개발자, 소프트웨어 제공업체가 이미 사용 중인 시스템, 제품, 워크플로에 배출량 계산 기능을 직접 통합할 수 있도록 지원하는 IBM Envizi Emissions API의 정식 출시를 발표했습니다.
실시간으로 확장 가능한 배출 인사이트에 대한 수요가 증가하면서 조직은 독립형 도구를 넘어 제품 및 시스템에 통합할 수 있는 유연한 빌딩 블록을 찾고 있습니다.
Emissions API는 이러한 요구를 충족하도록 설계되었으며 Envizi의 강력한 배출량 전문 지식, 관리형 계수 데이터, GHG 프로토콜에 부합하는 방법론에 대한 접근성을 제공합니다. 이 API는 더 광범위한 Envizi 포트폴리오의 일부로서 이러한 계산 기능을 애플리케이션, 제품, 워크플로로 확장합니다. 또한 완전 관리형 엔터프라이즈 워크플로, 감사 가능성 및 보고를 지원하는 Envizi Emissions Accounting과 셀프 서비스 방식의 실무 활용을 지원하는 Envizi Emissions Calculations in Excel도 함께 제공합니다. 이러한 오퍼링은 조직이 배출량 계산을 적용하는 방식에 유연성을 제공하며 요구 사항이 변화하고 규모가 확대됨에 따라 이에 맞춰 적응할 수 있도록 설계되었습니다.
배출량 계산은 실제보다 단순해 보이는 경우가 많습니다. 실제로는 신뢰할 수 있는 배출 계수에 대한 접근성, 활동 유형과 지역에 적합한 방법론을 적용할 수 있는 역량, 그리고 검토·보고·이해관계자의 신뢰를 지원할 수 있는 충분한 투명성이 필요합니다. 많은 조직이 여전히 분산된 데이터 소스, 수작업 계산, 일관되지 않은 방법으로 이를 관리하고 있습니다.
제품에 배출량 계산 로직을 추가하는 방안을 검토해 봤다면 다음과 같은 어려움을 경험했을 가능성이 높습니다.
이를 자체 구축하려면 데이터 세트 관리, 방법론 버전 관리, 사용 사례와 지역 전반의 일관성 유지가 필요합니다.
Envizi Emissions API는 이러한 복잡성을 일련의 REST 엔드포인트로 추상화합니다. 이 API는 다음 요소를 기반으로 동작하도록 구성되어 있습니다.
이 예에서 API는 뉴욕의 전력망에서 1kWh의 전기를 소비할 때 발생하는 배출량을 계산하는 데 사용됩니다. 요청은 활동 데이터(전력 사용량), 위치, 기간 정보를 API로 전송하며 API는 사용된 배출 계수 정보와 함께 계산된 배출량을 반환합니다.
이를 통해 사용자는 애플리케이션 로직에 집중할 수 있으며 Envizi는 계수 선택 및 업데이트, 방법론 정합성, 계산 일관성을 처리합니다.
이 API는 기존 시스템과 워크플로를 대체하는 것이 아니라 통합하도록 설계되었습니다. 이 API는 표준화된 방법론과 관리형 배출 계수 데이터를 적용해 Scope 1, 2, 3 사용 사례를 지원하며 시스템과 사용 사례 전반에서 계산의 일관성을 유지할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 팀은 인프라에 불필요한 복잡성을 추가하지 않고도 배출량 관련 로직을 통합할 수 있습니다.
배출량 계산이 필요한 활동 데이터는 ERP, 조달, 물류 시스템 전반에 분산되어 있는 경우가 많기 때문에 Scope 3 계산은 효과적인 데이터 통합과 처리에 달려 있습니다. 이 API는 구매 상품, 운송, 제품 라이프사이클 단계와 같은 범주 전반에서 신뢰할 수 있고 추적 가능한 결과를 지원할 수 있도록 기록 시스템에 배출량 계산 기능을 제공합니다.
대표적인 예가 IBM Maximo HSE입니다. 여기서는 Envizi의 배출량 계산 기능을 활용해 사고 티켓과 관련된 비산 배출 및 고정 배출 관리 기능을 지원합니다.
이 API를 사용하면 다음과 같은 부담을 줄일 수 있습니다.
Envizi Emissions API는 특히 다음과 같은 경우에 유용합니다.
배출량 계산이 더 많은 시스템, 제품, 워크플로에 통합됨에 따라 조직은 불필요한 복잡성을 추가하지 않고 이를 확장할 수 있는 방법이 필요합니다. IBM Envizi Emissions API는 팀이 이미 사용 중인 환경에 추적 가능한 계산 기능을 적용할 수 있도록 지원하며, 배출량 로직을 직접 구축하고 유지 관리해야 하는 부담도 줄여줍니다.