IBM Envizi Emissions API 소개: 이미 사용 중인 시스템에 신뢰할 수 있는 배출량 계산 기능 통합

실시간으로 확장 가능한 배출 인사이트에 대한 수요가 증가하면서 조직은 독립형 도구를 넘어 제품 및 시스템에 통합할 수 있는 유연한 빌딩 블록을 찾고 있습니다.

Emissions API는 이러한 요구를 충족하도록 설계되었으며 Envizi의 강력한 배출량 전문 지식, 관리형 계수 데이터, GHG 프로토콜에 부합하는 방법론에 대한 접근성을 제공합니다. 이 API는 더 광범위한 Envizi 포트폴리오의 일부로서 이러한 계산 기능을 애플리케이션, 제품, 워크플로로 확장합니다. 또한 완전 관리형 엔터프라이즈 워크플로, 감사 가능성 및 보고를 지원하는 Envizi Emissions Accounting과 셀프 서비스 방식의 실무 활용을 지원하는 Envizi Emissions Calculations in Excel도 함께 제공합니다. 이러한 오퍼링은 조직이 배출량 계산을 적용하는 방식에 유연성을 제공하며 요구 사항이 변화하고 규모가 확대됨에 따라 이에 맞춰 적응할 수 있도록 설계되었습니다.