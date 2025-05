IBM Enterprise Application Runtimes 소개

현대화는 조직이 상충되는 과제에 직면하면서 어려운 과제임이 입증되었습니다. 최신 Java 버전 및 런타임으로 이전하는 데 드는 높은 비용과 운영 안정성 및 비즈니스 연속성을 위협하는 마이그레이션이 그 예입니다. 개발 팀은 최신 Java 워크로드를 사용하여 최신 애플리케이션을 실행하고 싶어 할 수 있지만, 관리자는 기존 인프라의 안정성과 보안 유지에 집중해야 합니다.

IBM Enterprise Application Runtimes(EAR)는 IBM Modernized Runtime Extension for Java(MoRE)를 포트폴리오에 추가했습니다. 이를 통해 기업은 IBM WebSphere Network Deployment(WAS ND) 관리 콘솔에 대한 기존 투자를 활용하여 기존 운영 모델에서 더 많은 작업을 수행하고 단일 운영 모델에서 Java 8 및 Java 17 워크로드를 관리할 수 있습니다. IBM MoRE를 통해 IBM WAS ND 고객은 더 많은 애플리케이션을 현대화하고, 다른 운영 방식을 도입하는 데 따르는 높은 운영 비용 없이 새로운 기술로 전환할 수 있습니다.

현재와 미래의 비즈니스 및 시장 요구 사항을 지원하는 새로운 애플리케이션 개발을 가속화하는 동시에 더 많은 혁신, 더 많은 효율성, 더 많은 협업에 집중하세요.