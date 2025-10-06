엔지니어링 팀은 복잡한 엔지니어링 및 제품 라이프사이클 관리에서 광범위한 디지털 혁신을 진행하고 있으며, 생성형 AI가 도움이 될 수 있습니다. 그러나 정확성과 규정 준수에 대해 타협할 수 없으며 결과가 정확해야 하는 엔지니어링 영역에서는 생성형 AI를 함부로 적용할 수 없습니다.
다루기 힘든 요구 사항이 단 하나라도 있으면 비용이 많이 드는 재작업, 일정 지연, 낮은 품질과 같은 결과로 이어져 제품과 때로는 회사의 생존 가능성을 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 이는 실수가 제품 및 비즈니스 성공에 영향을 미칠 수 있는 자동차, 항공우주 또는 의료 기기와 같이 안전이 중요하고 규제가 적용되는 산업에 특히 중요한 문제입니다. 엔터프라이즈급의 엄격성이 부족하거나 중요한 안전 장치를 건너뛰는 AI 애플리케이션은 제공하고자 하는 속도 및 자동화의 약속을 훼손할 수 있습니다.
이를 제대로 수행하면 속도와 명확성을 높이고 엔지니어링 팀과 이해관계자의 신뢰를 구축할 수 있습니다.
엔지니어링 분야에서 AI의 유망한 패턴 중 하나는 이러한 작업을 수행하도록 특별히 설계된 특수 제작 에이전트로 구동되는 작업 수준 AI 자동화를 적용하는 것입니다. 이를 통해 새로운 종류의 자동화를 가능해지는 동시에, 일반 쿼리에서 대규모 언어 모델(LLM)에 이르기까지 발생하는 오류의 위험을 일부 해결할 수 있습니다.
IBM은 곧 출시될 IBM Engineering AI Hub v1.0 제품에서 이러한 접근 방식을 채택했습니다. IBM Engineering Lifecycle Management에 대한 추가 기능으로, 사용자에게 기존 도구에 새로운 '스마트' 기능으로 표시되는 에이전트를 제공합니다.
2025년 10월 14일부터 출시될 예정인 첫 번째 릴리스에는 다음과 같은 사용 사례를 위해 설계된 에이전트가 포함되어 있습니다.
엔지니어는 요구 사항 엔지니어링 애플리케이션인 DOORS Next와 추적 및 계획 애플리케이션인 Workflow Management를 사용할 때 통합된 사용자 환경에서 이러한 AI 기반 결과에 액세스할 수 있습니다.
에이전트는 유망하지만 만병 통치약은 아닙니다. 우리의 설계 원칙에는 인간을 운전석에 앉히고(예: AI가 추천하고 인간이 결정), 사용자와 현실적인 기대치를 설정하며, 작업 수준 자동화가 충분한 수준의 정확성, 신뢰성, 유용성을 입증한다는 검증 및 유효성 검사를 통해 증거를 수집하는 것 등이 포함됩니다.
제품과 시스템이 점점 더 '소프트웨어 정의'되고 복잡성이 증가함에 따라 더 스마트하고 자동화된 도구에 대한 필요성이 그 어느 때보다 커지고 있습니다. IBM Engineering AI Hub는 이러한 방향으로 나아가기 위한 단계로 만들어졌습니다.
