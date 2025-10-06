엔지니어링 팀은 복잡한 엔지니어링 및 제품 라이프사이클 관리에서 광범위한 디지털 혁신을 진행하고 있으며, 생성형 AI가 도움이 될 수 있습니다. 그러나 정확성과 규정 준수에 대해 타협할 수 없으며 결과가 정확해야 하는 엔지니어링 영역에서는 생성형 AI를 함부로 적용할 수 없습니다.

다루기 힘든 요구 사항이 단 하나라도 있으면 비용이 많이 드는 재작업, 일정 지연, 낮은 품질과 같은 결과로 이어져 제품과 때로는 회사의 생존 가능성을 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 이는 실수가 제품 및 비즈니스 성공에 영향을 미칠 수 있는 자동차, 항공우주 또는 의료 기기와 같이 안전이 중요하고 규제가 적용되는 산업에 특히 중요한 문제입니다. 엔터프라이즈급의 엄격성이 부족하거나 중요한 안전 장치를 건너뛰는 AI 애플리케이션은 제공하고자 하는 속도 및 자동화의 약속을 훼손할 수 있습니다.

이를 제대로 수행하면 속도와 명확성을 높이고 엔지니어링 팀과 이해관계자의 신뢰를 구축할 수 있습니다.