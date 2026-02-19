IBM® Engineering AI Hub 1.2에 새로운 AI 에이전트 도입: 더 높은 품질의 작업 품목, 더 빠른 실행

IBM® Engineering Lifecycle Management(ELM)은 엔지니어링 워크플로 관리에서 품질과 일관성을 강화하기 위해 AI 기반 자동화 기능을 곧 확장할 예정입니다.
IBM Engineering AI Hub 1.2는 IBM® Engineering Workflow Management 인터페이스 내에서 직접 에픽, 기능 및 사용자 스토리를 위한 고품질의 구조화된 초안을 생성하도록 설계된 새로운 작업 항목 작성 에이전트 출시를 준비하고 있습니다.
이 에이전트는 수작업 작성 부담을 줄이고 작업 품목 생성의 기본 품질을 향상시켜, 엔지니어가 의도를 명확히 하는 데 드는 시간을 줄이고 원하는 결과와 고객 가치를 제공하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 지원합니다.
2026년 3월 26일 정식 출시를 앞두고 있는 이 솔루션은 조직이 엔지니어링 데이터의 가치를 극대화하고 전체 개발 라이프사이클 전반의 생산성을 향상하도록 돕는 현대적이고 사용하기 쉬운 솔루션을 제공하겠다는 IBM의 의지를 다시 한번 강조합니다.
새로운 작업 항목 작성 에이전트는 구조화된 고품질 출발점을 생성하는 과정을 지원함으로써, 에픽, 기능 및 사용자 스토리 초안 작성에 수반되는 수작업 및 반복 작업을 최소화합니다. 이를 통해 반복적인 작성 작업에 소요되는 시간을 줄이고, 모든 작업 품목이 명확하고 일관된 기반 위에서 시작되도록 보장합니다.
일관된 구조와 언어를 적용함으로써 이 에이전트는 팀 간 명확성을 향상시키고, 제품, 엔지니어링 및 품질 이해관계자가 처음부터 정렬된 상태를 유지하도록 도와 팀의 속도를 저해하는 오해를 줄입니다.
초기 단계에서 잘 구성된 초안을 활용할 수 있으므로, 팀은 더 높은 확신과 효율성으로 계획 주기에 진입할 수 있습니다. 작업 항목 작성 에이전트는 핵심 컨텍스트와 의도를 이미 반영한 작업 항목을 제공하여, 더 빠른 그루밍 세션과 보다 정확한 추정, 그리고 원활한 스프린트 및 릴리스 계획 수립을 가능하게 합니다. 작업 항목이 보다 완전한 세부 정보로 시작되기 때문에, 불명확하거나 누락된 정보로 인해 발생하는 후속 재작업이 크게 줄어들어 팀이 지연과 대기 시간을 줄이고 고객 가치를 더 빠르게 제공할 수 있습니다.
이 새로운 에이전트는 곧 출시될 IBM Engineering AI Hub V1.2의 핵심에 위치하며, 확장되는 AI 에이전트 제품군을 강화하고 ELM의 Engineering Workflow Management 내에서 직접 고품질 기능, 사용자 스토리 및 작업을 신속하게 생성하도록 지원합니다. 이 에이전트는 민첩성을 향상하고 계획을 가속화하며, 팀, 프로젝트, 프로그램 및 제품 라인 전반에서 정렬, 일관성 및 명확성을 높이도록 설계되었습니다.
이 새로운 AI 자동화로 지원되는 엔지니어링 혁신은 계획이 이루어지는 지점에 직접 내재되어, 더 빠른 반복을 가능하게 하고 불필요한 프로세스 오버헤드를 줄입니다.
작업 항목 작성 에이전트와 함께, V1.2는 추가적인 향상을 제공합니다: 관리자가 Engineering AI Hub 및 관리되는 에이전트를 구성할 수 있는 새로운 웹 기반 클라이언트, 그리고 실무자가 자신의 전문성과 일치하지 않는 점수를 제외할 수 있도록 지원하는 Requirements 품질 분석 향상 기능이 포함됩니다.
IBM Engineering AI Hub는 라이프사이클 전반에 걸쳐 시간 소모적이거나 반복적인 엔지니어링 작업을 자동화하도록 지원함으로써, 기업 규모의 복잡한 프로그램을 효과적으로 관리할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 전문가가 더 빠르게 작업하면서도 미션 및 안전 핵심 제공에 필요한 엄격함을 유지할 수 있도록 합니다.
작업 항목 작성 에이전트 외에도, IBM Engineering AI Hub에는 Requirements 품질 분석(명확성과 정확성 향상), Engineering 어시스턴트(대화형 질의, 주제 검색 또는 번역 지원), MBSE 사용 사례 탐색(자연어 요구사항을 시스템 모델과 연결), 그리고 작업 항목 요약(복잡한 작업 또는 결함 요약)을 위한 에이전트가 포함되어 있습니다.
이러한 에이전트는 요구사항부터 계획 및 실행에 이르는 디지털 연속성과 추적성을 강화하여, 엔지니어링 조직이 품질, 정렬 또는 가시성을 저해하지 않고 제공을 확장할 수 있도록 지원합니다.