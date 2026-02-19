IBM® Engineering AI Hub 1.2에 새로운 AI 에이전트 도입: 더 높은 품질의 작업 품목, 더 빠른 실행

IBM Engineering AI Hub 1.2는 IBM® Engineering Workflow Management 인터페이스 내에서 직접 에픽, 기능 및 사용자 스토리를 위한 고품질의 구조화된 초안을 생성하도록 설계된 새로운 작업 항목 작성 에이전트 출시를 준비하고 있습니다.

이 에이전트는 수작업 작성 부담을 줄이고 작업 품목 생성의 기본 품질을 향상시켜, 엔지니어가 의도를 명확히 하는 데 드는 시간을 줄이고 원하는 결과와 고객 가치를 제공하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 지원합니다.

2026년 3월 26일 정식 출시를 앞두고 있는 이 솔루션은 조직이 엔지니어링 데이터의 가치를 극대화하고 전체 개발 라이프사이클 전반의 생산성을 향상하도록 돕는 현대적이고 사용하기 쉬운 솔루션을 제공하겠다는 IBM의 의지를 다시 한번 강조합니다.