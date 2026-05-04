IBM Cyber Fraud 소개: AI를 통한 사기 조사 혁신

사기의 규모와 복잡성이 커짐에 따라 조직운 새로운 조사 방식을 필요로 합니다. IBM Cyber Fraud는 팀이 더 빠르게 움직이고 자신 있게 행동할 수 있도록 AI 지원 Intel리전스를 제공합니다.
IBM Think 2026에서는 조직이 수동적이고 단편적인 조사에서 벗어나 더 빠르고 지능적인 운영으로 전환할 수 있도록 설계된 새로운 AI 지원 사기 조사 솔루션인 IBM Cyber Fraud의 비공개 미리보기를 발표합니다.
디지털 결제의 증가세에 발맞춰 사기의 규모와 정교함도 발전하고 있습니다. 금융 기관은 사기 탐지에 상당한 진전을 이루었지만, 많은 금융 기관이 여전히 앞으로 일어날 일에 제약을 받고 있습니다.
오늘날 사기 팀은 의사 결정을 내리기 전에 여러 개의 단절된 시스템을 탐색하고, 데이터를 수동으로 수집하고, 인사이트를 취합해야 하는 경우가 많습니다. 그래서 대응에 며칠 내지는 몇 주가 소요되고, 운영 비용이 증가하고 조직은 지속적인 위험에 노출될 수 있습니다.
IBM은 이를 근본적으로 바꿀 기회를 보고 있습니다. IBM Cyber Fraud는 사기, 결제 및 보안 시스템 전반의 데이터를 통합 조사 환경으로 불러옵니다. 데이터 수집을 자동화하고 워크플로를 조율하며 자연어 기반 분석을 지원함으로써 조사관은 가장 중요한 일, 즉 정보에 입각한 의사 결정에 집중할 수 있습니다.
팀은 여러 툴을 오가고 컨텍스트를 수동으로 연결하는 대신 하나의 조사 작업 공간에서 문제 해결을 가속화하고 사례 간 일관성을 개선할 수 있습니다.
조직은 IBM Cyber Fraud를 사용하여 조사 시간을 최대 90%1까지 단축하는 동시에 의사 결정의 품질과 일관성을 개선할 수 있습니다. 조사가 빠를수록 대응도 빨라집니다. 또한 대응 속도가 빠르면 사기 피해를 줄이고 고객 경험을 개선하며 리소스를 더 효율적으로 사용할 수 있습니다.
Cyber Fraud는 데이터를 수집하고 상관 관계를 파악하는 데 필요한 수동 활동을 줄임으로써 조사관이 반복적인 작업 대신 더 가치가 높은 분석에 집중하게 합니다. 이러한 변화는 생산성을 높일 뿐만 아니라 조직이 인력을 비례적으로 늘리지 않고도 증가하는 경고 양을 처리하여 보다 효과적으로 확장하는 데 도움이 됩니다.
마찬가지로 중요한 것은 Cyber Fraud가 기존 환경에서 작동하도록 설계되었다는 것입니다. 이것이 현재 사례 관리 및 사기 탐지 시스템과 통합되는 AI 지원 조사 계층 역할을 하기에, 비용이 많이 드는 전면 교체가 필요하지 않습니다.
IBM Cyber Fraud는 AI가 위험을 탐지하는 차원을 넘어, 조직의 위험 조사 및 대응 방법을 적극적으로 지원하는 사기 운영 진화의 다음 단계입니다. IBM은 사기 조사의 미래를 지속적으로 설계하면서 이 기능을 출시하고 고객들과 협력하게 되어 기쁩니다.
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