IBM Cyber Fraud 소개: AI를 통한 사기 조사 혁신

디지털 결제의 증가세에 발맞춰 사기의 규모와 정교함도 발전하고 있습니다. 금융 기관은 사기 탐지에 상당한 진전을 이루었지만, 많은 금융 기관이 여전히 앞으로 일어날 일에 제약을 받고 있습니다.

오늘날 사기 팀은 의사 결정을 내리기 전에 여러 개의 단절된 시스템을 탐색하고, 데이터를 수동으로 수집하고, 인사이트를 취합해야 하는 경우가 많습니다. 그래서 대응에 며칠 내지는 몇 주가 소요되고, 운영 비용이 증가하고 조직은 지속적인 위험에 노출될 수 있습니다.

IBM은 이를 근본적으로 바꿀 기회를 보고 있습니다. IBM Cyber Fraud는 사기, 결제 및 보안 시스템 전반의 데이터를 통합 조사 환경으로 불러옵니다. 데이터 수집을 자동화하고 워크플로를 조율하며 자연어 기반 분석을 지원함으로써 조사관은 가장 중요한 일, 즉 정보에 입각한 의사 결정에 집중할 수 있습니다.

팀은 여러 툴을 오가고 컨텍스트를 수동으로 연결하는 대신 하나의 조사 작업 공간에서 문제 해결을 가속화하고 사례 간 일관성을 개선할 수 있습니다.