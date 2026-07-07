IBM® COBOL Elevate for z/OS: COBOL 애플리케이션 최적화 및 현대화의 새로운 시대

IBM은 자동화된 성능 최적화, 가속화된 컴파일러 업그레이드, 실행 가능한 성능 인사이트를 통해 조직이 비즈니스에 중요한 COBOL 애플리케이션을 현대화할 수 있도록 설계된 포괄적 솔루션인 IBM COBOL Elevate for z/OS를 발표합니다.
COBOL 애플리케이션은 여전히 세계에서 가장 중요한 많은 비즈니스 시스템의 기반으로 남아 있습니다. 조직이 IT 환경을 지속적으로 현대화함에 따라 애플리케이션 성능을 개선하고, 지원되는 소프트웨어 수준을 유지하며, 전문 기술에 대한 의존도를 줄이면서 중단 없는 비즈니스 운영을 지속적으로 제공해야 한다는 압박이 점점 더 커지고 있습니다.
IBM COBOL Elevate for z/OS는 자동화, 분석, AI 지원 기능을 단일 솔루션에 통합하여 이러한 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다. IBM Z에서 COBOL 애플리케이션을 실행하는 조직을 위해 설계된 이 제품은 현대화 작업을 간소화하고 애플리케이션 품질, 개발자 생산성, 운영 효율성을 개선하는 데 도움이 됩니다.
IBM z17은 비즈니스 핵심 애플리케이션을 위한 업계 최고의 플랫폼으로, 특수 하드웨어와 차세대 COBOL 컴파일러를 결합하여 타의 추종을 불허하는 성능과 복원력, 효율성을 제공합니다. 새로운 z17 싱글 프레임과 랙마운트가 장착된 IBM COBOL Elevate를 살펴보며 기존 투자의 가치를 극대화하고 새로운 COBOL 기능을 활용하여 현대화 여정을 가속화하세요.
IBM COBOL Elevate for z/OS는 조직이 COBOL 애플리케이션의 성능을 최적화, 업그레이드, 간소화하는 데 도움이 되는 세 가지 보완 기능을 통합하도록 설계되었습니다.
IBM COBOL Elevate for z/OS는 사전 성능 분석을 수행하여 어떤 COBOL 프로그램에 최적화가 필요한지 판단합니다. 간단한 일회성 설정을 통해 최적화가 필요한 COBOL 프로그램을 식별하고 최적화 프로세스를 지원하도록 설계되었습니다. 식별된 COBOL 애플리케이션은 소스 코드를 변경하거나 다시 컴파일해야 할 필요 없이, 광범위한 성능 분석 활동을 진행할 없이 최적화할 수 있습니다.
IBM COBOL Elevate는 최적화된 COBOL 모듈에 대한 배포 전 테스트 노력을 줄여 조직이 기존 COBOL 애플리케이션에서 추가 가치를 창출할 수 있도록 설계되었습니다.
컴파일러 업그레이드 단순화 기능은 조직에서 지원되는 Enterprise COBOL 컴파일러 레벨로 업그레이드 속도를 높일 수 있도록 설계되었습니다.
팀은 자동화된 재고 분석, 준비 상태 평가, AI 지원을 통한 문제 해결, 안내형 워크플로를 통해 애플리케이션 종속성을 더 잘 이해하고 업그레이드 요구 사항을 식별하며 프로젝트 위험을 예측할 수 있습니다. 이를 통해 조직은 최신 Enterprise COBOL과 IBM Z의 혁신 기술을 활용하면서 최신 상태를 유지할 수 있습니다.
성능 인사이트는 조직이 COBOL 소스 코드 내에서 직접 잠재적인 성능 문제를 식별하고 우선순위를 지정하는 데 도움이 됩니다. IBM COBOL Elevate는 정적 및 동적 분석을 실제 실행 데이터와 함께 활용해 실행 가능한 권장 사항을 제공하여, 개발자들이 식별된 문제 중 영향력이 가장 큰 문제에 집중할 수 있도록 지원합니다. 분석을 소스 코드에 직접 연결하므로, 조직은 식별에서 문제 해결까지 빠르게 진행할 수 있습니다.
조직은 비즈니스에 필수적인 안정성과 복원력을 유지하면서 기존 애플리케이션을 현대화할 수 있는 실용적인 방법을 모색하고 있습니다.
IBM COBOL Elevate for z/OS는 다음과 같은 기능을 통해 COBOL 애플리케이션 현대화의 주요 문제를 해결할 수 있도록 설계되었습니다.
이러한 기능들을 함께 사용하면 조직이 더 빠른 속도로 현대화를 추진하는 동시에 COBOL 애플리케이션에 내장된 비즈니스 로직과 운영 안정성을 지속적으로 활용할 수 있습니다.
IBM COBOL Elevate for z/OS 1.1은 2026년 9월 18일에 출시될 예정입니다. IBM COBOL Elevate for z/OS에 대한 추가 정보는 IBM 담당자 또는 IBM 비즈니스 파트너에게 문의하세요.