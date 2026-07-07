IBM® COBOL Elevate for z/OS: COBOL 애플리케이션 최적화 및 현대화의 새로운 시대

COBOL 애플리케이션은 여전히 세계에서 가장 중요한 많은 비즈니스 시스템의 기반으로 남아 있습니다. 조직이 IT 환경을 지속적으로 현대화함에 따라 애플리케이션 성능을 개선하고, 지원되는 소프트웨어 수준을 유지하며, 전문 기술에 대한 의존도를 줄이면서 중단 없는 비즈니스 운영을 지속적으로 제공해야 한다는 압박이 점점 더 커지고 있습니다.

IBM COBOL Elevate for z/OS는 자동화, 분석, AI 지원 기능을 단일 솔루션에 통합하여 이러한 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다. IBM Z에서 COBOL 애플리케이션을 실행하는 조직을 위해 설계된 이 제품은 현대화 작업을 간소화하고 애플리케이션 품질, 개발자 생산성, 운영 효율성을 개선하는 데 도움이 됩니다.

IBM z17은 비즈니스 핵심 애플리케이션을 위한 업계 최고의 플랫폼으로, 특수 하드웨어와 차세대 COBOL 컴파일러를 결합하여 타의 추종을 불허하는 성능과 복원력, 효율성을 제공합니다. 새로운 z17 싱글 프레임과 랙마운트가 장착된 IBM COBOL Elevate를 살펴보며 기존 투자의 가치를 극대화하고 새로운 COBOL 기능을 활용하여 현대화 여정을 가속화하세요.

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