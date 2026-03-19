IBM Cloud Key Protect Dedicated 소개: 높은 수준의 보증이 요구되는 클라우드 워크로드를 위해 설계

데이터 주권, 감사 가능성, 지역별 규제 준수에 대한 압박이 증가함에 따라, 보안 책임자는 암호화 키가 클라우드 공급자나 외부 제3자가 아닌 오직 고객에게만 속해 있다는 확신을 가져야 합니다.

IBM® Cloud Key Protect Dedicated는 이를 정확히 구현합니다. 단일 테넌트 구조와 Keep Your Own Key 모델을 기반으로, 전용 HSM 도메인과 엄격한 고객 소유 신뢰 모델을 갖춘 IBM의 클라우드 네이티브 키 관리 서비스를 격리 중심으로 배포합니다.

Key Protect Dedicated는 전용 HSM과 고객 제어 액세스를 통해 클라우드 운영자로부터 키를 암호학적으로 격리하여 높은 수준의 기술적 보증을 제공합니다. 이 설계는 역할 분리를 보장하며 오직 고객만이 암호화 키에 액세스하거나 이를 운영할 수 있도록 보장합니다.