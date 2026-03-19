IBM Cloud Key Protect Dedicated 소개: 높은 수준의 보증이 요구되는 클라우드 워크로드를 위해 설계

설계 단계부터 구현된 암호학적 격리와 고객 소유의 제어
데이터 주권, 감사 가능성, 지역별 규제 준수에 대한 압박이 증가함에 따라, 보안 책임자는 암호화 키가 클라우드 공급자나 외부 제3자가 아닌 오직 고객에게만 속해 있다는 확신을 가져야 합니다.
IBM® Cloud Key Protect Dedicated는 이를 정확히 구현합니다. 단일 테넌트 구조와 Keep Your Own Key 모델을 기반으로, 전용 HSM 도메인과 엄격한 고객 소유 신뢰 모델을 갖춘 IBM의 클라우드 네이티브 키 관리 서비스를 격리 중심으로 배포합니다.
Key Protect Dedicated는 전용 HSM과 고객 제어 액세스를 통해 클라우드 운영자로부터 키를 암호학적으로 격리하여 높은 수준의 기술적 보증을 제공합니다. 이 설계는 역할 분리를 보장하며 오직 고객만이 암호화 키에 액세스하거나 이를 운영할 수 있도록 보장합니다.
IBM Cloud Key Protect Dedicated는 가장 민감한 클라우드 워크로드에 대해 진정한 키 소유권과 격리를 제공하며 규제 요구 사항을 충족합니다. 다음은 대규모 환경에서도 높은 보증을 달성하도록 설계된 방식입니다
규제 산업 고객에서 가장 자주 나타나는 패턴을 반영했습니다 이를 프로그램과 참조 아키텍처의 출발점으로 활용하세요.
은행 및 결제 서비스 제공업체는 분산된 키 관리, 내부자 및 인프라 위협, 그리고 DORA, C5, ISMAP 등과 같은 지역별 규제 의무에 직면해 있습니다. 단일 테넌트 KYOK와 전용 HSM 도메인을 통해 결제, 거래 및 분석 파이프라인 전반에서 거버넌스를 중앙 집중화하고 레거시와 클라우드를 연결하면서 FS Cloud 및 PCI 요구 사항에 부합할 수 있습니다.
결과: 더 강력한 제어, 더 깔끔한 감사, 더 안전한 현대화.
의료 서비스 제공자는 EHR, 의료 영상, 원격 진료, 임상 AI 전반에서 일관된 암호화와 함께 HIPAA 및 HITRUST 검토를 위한 정밀한 로그가 필요합니다. Key Protect Dedicated는 지역별 배포, 단일 테넌트 키 격리, 통합 로그를 제공하여 누가 어떤 데이터에 액세스할 수 있는지 항상 파악하고 이를 입증할 수 있도록 합니다.
결과: 규제 준수 간소화, 감사 부담 감소, 디지털 헬스 서비스의 빠른 도입.
생성형 AI 파이프라인은 데이터 레이크, 벡터 스토어, 모델 저장소 전반에 걸쳐 있으며 종종 암호화가 일관되지 않고 명확한 책임 주체가 없는 경우가 많습니다. 전용 HSM 기반 키를 사용하여 watsonx.ai 및 watsonx.data 자산 전반에 BYOK/KYOK를 적용함으로써 데이터 계보와 위치 요구 사항을 준수하면서 사전 승인된 RAG 운영을 가속화할 수 있습니다.
결과: 보안 전달 단계가 줄어들고 더 명확한 증거를 갖춘 거버넌스 기반 AI.
AIX, DB2, SAP 및 백업 환경은 다양한 방식이 혼합되어 있으며 명확한 책임 주체가 없는 경우가 많습니다. 단일 테넌트 KYOK와 전용 HSM 도메인을 통해 LPAR 마이그레이션, SAP 클라우드 전환, 재해 복구 및 백업 운영을 보호하면서 키를 필요한 지역에 유지할 수 있습니다.
결과: 검증 가능한 제어와 거버넌스를 기반으로 PowerVS의 빠른 도입.
Key Protect Dedicated를 사용하여 데이터베이스, 오브젝트 스토리지, 컨테이너 전반의 암호화를 표준화하고 키 삭제나 마스터 키 생성 절차와 같은 민감한 작업에는 이중 승인 보호 장치를 적용하세요. 결과: 구성 오류 감소, 더 깔끔한 감사, 출시 기간을 몇 주에서 며칠로 단축.
Key Protect Dedicated는 조직이 키, 경계, 신뢰에 대한 제어를 유지하면서도 클라우드에서 빠르게 혁신할 수 있도록 지원합니다.