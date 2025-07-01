규모에 관계없이 모든 기업이 대량의 데이터를 빠르고 안전하며 안정적으로 이동해야 한다는 압박에 직면해 있습니다. 분산된 팀을 지원하든, 원격 협업을 지원하든 혹은 시간에 민감한 파일 전송을 자동화하든, 효율적인 데이터 이동의 필요성이 그 어느 때보다 중요해졌습니다.

그러나 모든 조직이 첫날부터 대규모 기업 배포를 시작할 준비가 되어 있는 것은 아닙니다. 중소기업(SMB)뿐만 아니라 대기업의 많은 부서가 더 간단하고 비용 효율적인 시작 방법을 찾고 있습니다. 고해상도 자산을 공유하는 미디어 팀, 데이터 세트를 이동하는 연구 부서, 기본 워크플로를 간소화하려는 중소기업 등 이러한 팀은 속도나 보안을 저하시키지 않으면서 현재 위치에 맞는 솔루션이 필요합니다.