2025년 7월 1일
규모에 관계없이 모든 기업이 대량의 데이터를 빠르고 안전하며 안정적으로 이동해야 한다는 압박에 직면해 있습니다. 분산된 팀을 지원하든, 원격 협업을 지원하든 혹은 시간에 민감한 파일 전송을 자동화하든, 효율적인 데이터 이동의 필요성이 그 어느 때보다 중요해졌습니다.
그러나 모든 조직이 첫날부터 대규모 기업 배포를 시작할 준비가 되어 있는 것은 아닙니다. 중소기업(SMB)뿐만 아니라 대기업의 많은 부서가 더 간단하고 비용 효율적인 시작 방법을 찾고 있습니다. 고해상도 자산을 공유하는 미디어 팀, 데이터 세트를 이동하는 연구 부서, 기본 워크플로를 간소화하려는 중소기업 등 이러한 팀은 속도나 보안을 저하시키지 않으면서 현재 위치에 맞는 솔루션이 필요합니다.
Aspera Lite는 집중적인 엔트리 레벨 배포를 위해 특별히 설계된 구독 기반 온프레미스 파일 전송 솔루션입니다. 고급 데이터 워크플로를 향한 여정을 막 시작한 소규모 팀, 부서 또는 조직을 위해 빠르고 안전하며 예측 가능한 파일 전송을 보장하는 IBM Aspera의 특허 FASP 기술을 제공합니다.
Aspera Lite를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
대기업 내 부서든 IT 리소스가 부족한 SMB든, Aspera Lite는 원하는 방식으로 파일 전송을 현대화할 수 있는 빠르고 안전하며 확장가능한 방법을 제공합니다.
많은 조직에서 고속 및 안전한 파일 전송을 필요로 하지만, 대규모 배포 모델의 규모 전체가 필요하지는 않거나 준비가 되어 있지 않을 수 있습니다. IBM Aspera Lite는 다음을 지원하는 확장가능한 오퍼링으로 이 문제를 해결합니다.
IBM Aspera Lite에는 빠르고 안전한 파일 전송 및 공유를 지원하기 위해 엄선된 소프트웨어 구성 요소 컬렉션이 포함되어 있습니다.
성능 요구 사항에 따라 100Mbps, 500Mbps 또는 1Gbps의 세 가지 대역폭 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. 모든 티어는 무제한 데이터 전송 볼륨을 포함하며, 기간제 연간 구독을 통해 라이선스가 부여됩니다.
IBM Aspera Lite는 고속 파일 전송 기술의 강력한 힘을 새로운 세그먼트와 사용 사례에 적용합니다. 또한 시간이 지남에 따라 더 넓은 배포 및 협력 에코시스템으로 확장할 수 있는 전략적 진입점을 제공합니다.
Aspera Lite는 워크로드가 적고 예산이 빠듯한 조직의 요구 사항을 해결함으로써 광범위한 IBM Aspera 포트폴리오를 보완합니다.
파일 전송을 간소화할 준비가 되셨나요? 이제 IBM Aspera Lite를 빠르고 안전한 데이터 이동을 위한 글로벌 구독 기반 솔루션으로 사용할 수 있습니다. 주문 세부 정보, 문서 및 지원 리소스는 IBM 문서에서 확인할 수 있습니다.
자세히 알아보려면 IBM 담당자에게 문의하거나 IBM Aspera 제품 페이지를 방문하세요.