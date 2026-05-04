하이브리드 및 멀티 클라우드 환경에서는 데이터 사일로가 생깁니다. Infragraph가 제공하는 HCP Terraform은 인프라를 최적화하고 보호하는 데 도움이 되는 단일 정보 소스를 제공합니다.
클라우드로 마이그레이션하면 인프라를 더 쉽게 프로비저닝하고 관리할 수 있으리라 기대했지만 많은 기업이 마주하는 현실은 그보다 복잡했고, 클라우드의 속도, 보안, 규모를 저해하는 새로운 문제점들이 등장했습니다.
요즘 조직의 '정상' 상태는 바로, 인프라 데이터가 사일로에 저장되는 것입니다. 그래서 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경 전반에서 무슨 일이 일어나고 있는지 종합적으로 바라보기가 불가능에 가깝습니다. 대신 플랫폼 팀들이 직접 이를 조합하거나 다른 툴을 구입하여 도움을 받다가 더 큰 문제를 야기합니다. 각기 다른 리소스의 소유자와 책임자를 추적하는 데 어려움을 겪고, 보안 패치 적용과 위험 완화는 점점 더 어려워지고 복잡성은 커지며 비용은 늘어납니다.
바로 이 지점에서 Infragraph가 제공하는 HCP Terraform이 빛을 발합니다. 중앙 집중식 이벤트 기반 지식 그래프인 Infragraph는 조직이 인프라를 보호하고 최적화할 수 있도록 권한을 부여하는 역할에 집중하도록 통합된 가시성을 제공합니다. 정적 인사이트 대신, 조직의 자산 전체에서 가져온 데이터를 기반으로 하는 동적 업데이트를 사용합니다. 미래에는 기업이 AI를 사용하여 주요 워크플로를 자동화하는 데 필요한 기반을 제공할 것입니다.
IBM Think는 적격 HCP Terraform 고객이 Infragraph를 기반으로 하는 HCP Terraform을 미리보기로 공개합니다. 이 블로그에서는 Infragraph가 AI 시대에 복잡한 인프라 관리와 관련해 커지는 문제들을 해결하려는 플랫폼 팀을 위한 리소스인 이유를 간략하게 설명합니다. HCP Terraform 고객이 지금 이 기능을 사용하기 시작하는 방법도 자세히 설명하겠습니다.
플랫폼 팀은 오랫동안 진실을 알 수 없었습니다. HashiCorp의 연구에 따르면 대부분의 기업은 클라우드 환경 관리를 위해 평균 5개 이상의 서비스를 사용합니다.
정확한 스냅샷을 발굴하려면 다양한 에코시스템, 워크플로, 애플리케이션의 데이터를 통합하고 수동적이고 번거로운 프로세스도 종종 감내해야 합니다. 하지만 분석 준비를 마치고 나면 데이터는 이미 구식이 되어 있습니다. 이러한 정적 보기는 응답 시간을 늦추고 예상치 못한 지출을 야기합니다. 문제는 전혀 나아지지 않고 있습니다. 인프라 변화가 더 빈번해지고, 취약점이 더 빨리 드러나며, 비용이 더 빠르게 통제 불능 상태에 빠지고 있기 때문입니다.
예를 들어 해커가 AI를 통해 놀라운 속도와 정확성으로 취약점을 표적으로 삼을 수 있다면 모든 보안 결함을 실시간으로 발견하고 패치해야 합니다. 또는 비용을 억제하기 위해, 플랫폼 팀은 요금이 폭증하기 전에 예상 밖으로 급증한 사용량을 조사해야 합니다. 그러나 하이브리드 및 멀티 클라우드 관리에 대한 레거시 접근 방식은 선제적으로 경고를 하는 게 아니라 서버, VM 및 클라우드 시스템의 오래된 정보인 소위 '더티 데이터'를 남기는 경우가 많습니다.
Infragraph를 사용하면 자산이 모든 에코시스템에 직접 연결되어 정기적으로 업데이트되며, Terraform Search를 통해 심층적 또는 사용자 지정 데이터 스트림도 사용할 수 있습니다. 데이터가 AWS, Azure, GCP 또는 온프레미스 시스템에 도착하면 Infragraph를 업데이트하여 마침내 플랫폼 팀이 원하는 통합 인프라의 진실을 제공할 수 있습니다.
클라우드 패치, 드리프트 관리, 규정 준수, 보고 감사; 많은 조직에서 이러한 핵심 프로세스는 여전히 임시적이고 수동적이며 비용이 지나치게 많이 듭니다. 문제를 선제적으로 감지하는 데 사용해야 할 시간을 데이터 사일로 탐색에 허비하고 있습니다.
더 강력한 보안 및 데이터 기능을 갖추고 있더라도 데이터가 분산되면 문제 식별, 해결, 예방은 여전히 뒤처져 있을 것입니다. 근본적인 데이터 파편화를 해결하지 않으면 AI 에이전트도 인간처럼 하이브리드 또는 멀티 클라우드 환경에서 사일로를 탐색하는 데 어려움을 겪습니다.
Infragraph는 리소스 할당 및 소유권을 명확하게 보여주기 때문에 인프라 지출을 최적화하는 데 도움이 됩니다. CloudOps, 플랫폼 및 보안 팀은 자연어 쿼리에서 인사이트를 얻을 수 있습니다. AI를 도입하려는 기업이 늘어남에 따라 Infragraph는 신뢰할 수 있고 자동화된 워크플로를 지원하는 통합 지식 기반 역할을 할 것입니다.
IBM Think 2026에서 발표된 바와 같이, 이미 HCP Terraform 고객이라면 2026년 5월 8일부터 Terraform powered by Infragraph 미리 보기를 공개적으로 볼 수 있습니다.
HCP 조직에 로그인하여 Infragraph를 시작한 다음 Infragraph 타일을 클릭하여 연결을 구성하고, 쿼리를 설정하고, 사용자를 추가하세요.