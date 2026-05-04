클라우드로 마이그레이션하면 인프라를 더 쉽게 프로비저닝하고 관리할 수 있으리라 기대했지만 많은 기업이 마주하는 현실은 그보다 복잡했고, 클라우드의 속도, 보안, 규모를 저해하는 새로운 문제점들이 등장했습니다.

요즘 조직의 '정상' 상태는 바로, 인프라 데이터가 사일로에 저장되는 것입니다. 그래서 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경 전반에서 무슨 일이 일어나고 있는지 종합적으로 바라보기가 불가능에 가깝습니다. 대신 플랫폼 팀들이 직접 이를 조합하거나 다른 툴을 구입하여 도움을 받다가 더 큰 문제를 야기합니다. 각기 다른 리소스의 소유자와 책임자를 추적하는 데 어려움을 겪고, 보안 패치 적용과 위험 완화는 점점 더 어려워지고 복잡성은 커지며 비용은 늘어납니다.

바로 이 지점에서 Infragraph가 제공하는 HCP Terraform이 빛을 발합니다. 중앙 집중식 이벤트 기반 지식 그래프인 Infragraph는 조직이 인프라를 보호하고 최적화할 수 있도록 권한을 부여하는 역할에 집중하도록 통합된 가시성을 제공합니다. 정적 인사이트 대신, 조직의 자산 전체에서 가져온 데이터를 기반으로 하는 동적 업데이트를 사용합니다. 미래에는 기업이 AI를 사용하여 주요 워크플로를 자동화하는 데 필요한 기반을 제공할 것입니다.

IBM Think는 적격 HCP Terraform 고객이 Infragraph를 기반으로 하는 HCP Terraform을 미리보기로 공개합니다. 이 블로그에서는 Infragraph가 AI 시대에 복잡한 인프라 관리와 관련해 커지는 문제들을 해결하려는 플랫폼 팀을 위한 리소스인 이유를 간략하게 설명합니다. HCP Terraform 고객이 지금 이 기능을 사용하기 시작하는 방법도 자세히 설명하겠습니다.