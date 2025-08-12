AI 에이전트는 사용자의 목표를 해석하고, 사용할 도구와 사용 방법을 자율적으로 결정하도록 설계되었습니다. 이러한 강력한 자율성은 에이전트가 컨텍스트와 데이터뿐 아니라 심지어 확률론적 추론을 기반으로 적응할 수 있도록 합니다. 그러나 민감한 데이터 변환, 문서 처리, 시스템 간 조정과 같이 위험이 큰 경우에는 우연에 결과를 맡길 수 없습니다. 이것이 바로 watsonx Orchestrate가 플로우를 통해 에이전트 동작을 안내하여 지능적이고 신뢰할 수 있는 조치를 보장하는 이유입니다.

플로우는 에이전트 실행에 결정론을 더합니다. 플로우는 어떤 도구를 어떤 순서로 어떤 조건에서 사용할지 정확히 정의합니다. 플로우를 호출할 때, 에이전트는 이를 즉흥적으로 호출하는 것이 아니라 의도적으로 설계되고 잘 정의되었으며 재사용 가능한 경로를 따르는 것입니다. 따라서 예기치 못한 일이 감소하고, 일관성이 더 커지며, 모든 결과에 대해 더욱 자신감을 가질 수 있습니다.

에이전트가 플로우를 호출하는 경우:

툴체인은 사전 정의되어 있습니다 .

. 실행 논리는 고정되어 있습니다 (예: 조건문, 다시 시도, 분기).

(예: 조건문, 다시 시도, 분기). 입력이 매핑, 변환 및 단계 간 전달되는 방법을 포함한 데이터 처리가 명시적입니다.

따라서 플로우는 다음 경우에 적합합니다.