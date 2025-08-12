2025년 8월 12일
watsonx Orchestrate™의 강력한 새 기능인 플로우를 발표하게 되어 매우 기쁩니다. 이 기능은 AI 에이전트에게 복잡한 다단계 프로세스를 정밀하고 제어된 방식으로 안내하는 체계적이고 신뢰할 수 있는 방법입니다.
기업이 에이전트 AI를 채택하여 보다 정교한 작업을 자동화함에 따라 예측 가능성, 정확성 및 반복성의 필요성이 커졌습니다. 플로우는 바로 이러한 특성을 제공하도록 설계되었습니다.
AI 에이전트는 사용자의 목표를 해석하고, 사용할 도구와 사용 방법을 자율적으로 결정하도록 설계되었습니다. 이러한 강력한 자율성은 에이전트가 컨텍스트와 데이터뿐 아니라 심지어 확률론적 추론을 기반으로 적응할 수 있도록 합니다. 그러나 민감한 데이터 변환, 문서 처리, 시스템 간 조정과 같이 위험이 큰 경우에는 우연에 결과를 맡길 수 없습니다. 이것이 바로 watsonx Orchestrate가 플로우를 통해 에이전트 동작을 안내하여 지능적이고 신뢰할 수 있는 조치를 보장하는 이유입니다.
플로우는 에이전트 실행에 결정론을 더합니다. 플로우는 어떤 도구를 어떤 순서로 어떤 조건에서 사용할지 정확히 정의합니다. 플로우를 호출할 때, 에이전트는 이를 즉흥적으로 호출하는 것이 아니라 의도적으로 설계되고 잘 정의되었으며 재사용 가능한 경로를 따르는 것입니다. 따라서 예기치 못한 일이 감소하고, 일관성이 더 커지며, 모든 결과에 대해 더욱 자신감을 가질 수 있습니다.
에이전트가 플로우를 호출하는 경우:
따라서 플로우는 다음 경우에 적합합니다.
많은 비즈니스 프로세스에는 두 명 이상의 사람이 필요합니다. 플로우를 사용하면 승인을 위한 일시 중지, 이해관계자 통지, 적시에 적절한 사람에게 작업 라우팅 등 다중 사용자 경험을 단일 에이전트 인터페이스에 쉽게 구축할 수 있습니다.
자연어로 에이전트를 안내할 수 있지만, 정확성이 필수적인 경우 플로우는 더욱 신뢰할 수 있는 대안을 제공합니다. 플로우는 도구를 하나의 구조화된 유닛으로 결합하여 프로세스가 매번 올바르게 실행되도록 합니다. 오늘날 watsonx Orchestrate는 개인이 손쉽게 작업을 자동화할 수 있도록 지원합니다. 올해 말에는 한 단계 더 나아가 다중 사용자 협업을 도입하여 새로운 수준의 팀 생산성과 공유 자동화를 실현할 예정입니다.
플로우는 정확성과 규정 준수에 있어 타협이 불가능한 산업에서 특히 중요합니다.
예를 들어 금융 서비스에서 플로우는 신원 확인, 문서 수집, 위험 평가 수행, 규정 준수 점검 트리거와 같은 신규 고객 온보딩의 엔드투엔드 프로세스를 자동화하는 동시에 모든 단계에서 규제 지침이 준수되도록 할 수 있습니다.
의료 분야에서 플로우는 양식의 데이터를 추출하고, 보험 세부 정보를 검증하고, 적절한 시스템이나 직원에게 정보를 라우팅하여 수동 오류를 줄이고 처리 시간을 개선함으로써 환자 접수를 도울 수 있습니다.
소매 및 전자상거래 분야에서는 플로우를 통해 재고 업데이트를 간소화하고, 플랫폼 전반에서 제품 데이터를 동기화하고, 재고 수준이 임계값 아래로 떨어지면 알림을 트리거하여 운영 효율성과 더 나은 고객 경험을 보장할 수 있습니다.
이는 조직이 반응형 자동화에서 예방적인 오케스트레이션으로 전환하는 데 플로우가 어떻게 도움이 되는지 보여주는 몇 가지 예에 불과합니다.
이번 출시는 watsonx Orchestrate에서 에이전트와 플로우가 함께 작동하는 방식에 있어 중요한 진전이며, 에이전트의 유연성과 플로우의 안정성을 결합하여 지능적이고 확장가능한 자동화를 제공합니다.
watsonx Orchestrate의 에이전틱 플로우에 대해 자세히 알아보려면 watsonx Orchestrate 웹페이지를 방문하거나 30일 무료 평가판을 시작하세요.