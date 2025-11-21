AWS GovCloud의 FedRAMP 인증 watsonx 서비스 소개
IBM은 AWS GovCloud에 새로운 연방 위험 및 권한 부여 관리 프로그램(FedRAMP) 인증 제품을 도입하여 기관이 AI 및 데이터 이니셔티브를 확장할 수 있도록 안전하고 규정을 준수하며 즉시 사용할 수 있는 능력을 제공합니다.
IBM은 미국 공공 부문의 고객을 지원해 온 오랜 역사를 자랑하며, 이번 발표는 IBM의 지속적인 헌신을 보여줍니다. 보안 및 규정 준수에 영향을 주지 않으면서 기관에 현대화된 데이터 및 AI 솔루션을 제공하기 위해 FedRAMP Moderate 인증을 받기 위해 노력 중입니다.
오늘부터 AWS GovCloud에서 클라우드 네이티브 SaaS로 출시되는 watsonx 제품을 다음과 같이 발표합니다.
개발자가 사용 사례에 맞는 맞춤형 AI 및 ML 솔루션을 구축할 수 있도록 설계된 협업형 엔터프라이즈급 AI 및 ML 애플리케이션 개발 스튜디오입니다. 여기에서 자세히 살펴보세요.
오픈 데이터 레이크하우스 아키텍처를 기반으로 구축된 하이브리드 관리형 데이터 저장소입니다. Watsonx.data는 IBM 혁신이 통합된 오픈 소스 구성 요소를 통해 데이터 엔지니어링, 데이터 과학, 비즈니스 인텔리전스와 같은 하이브리드 클라우드 분석 워크로드를 지원하는 엔터프라이즈급 데이터 저장소입니다. 여기에서 자세히 살펴보세요.
전체 AI 수명 주기에 걸친 AI 거버넌스를 위한 엔터프라이즈급 솔루션입니다. watsonx.governance는 에이전트 평가 및 모니터링, 위험 관리, 규정 준수를 제공하여 운영 및 규제 위험을 줄이는 동시에 대규모 배포 및 엔터프라이즈 채택을 가속화하는 탄력적인 프로덕션 등급 에코시스템을 보장합니다. 여기에서 자세히 살펴보세요.
연방 기관이 시스템 전반에서 작업을 자동화하는 지능형 에이전트를 구축, 배포 및 관리할 수 있는 로우코드 AI 오케스트레이션 플랫폼입니다. 사전 구축된 에이전트, 대화형 AI, 멀티 에이전트 오케스트레이션을 통해 기관은 수작업을 줄이고, 의사 결정을 가속화하며, 서비스 제공을 개선하는 동시에 연방 규정 준수 표준을 충족할 수 있습니다. 여기에서 자세히 살펴보세요.
실시간 데이터 모니터링, AI 기반 데이터 품질 검사, 엔드투엔드 데이터 거버넌스 및 데이터 제품 관리 등의 기능을 통해 데이터 자산을 검색, 큐레이션 및 관리하여 원시 정보를 의미 있는 인사이트로 전환합니다. 여기에서 자세히 살펴보세요.
최신 데이터 이동을 위한 통합 컨트롤 플레인으로 데이터가 어디에 있든 신뢰할 수 있는 데이터를 연결, 변환, 전달할 수 있습니다. 일괄 통합을 위한 ETL 및 ELT 파이프라인으로 시작한 다음, 필요에 따라 스트리밍, 복제 및 비정형 데이터를 포함하도록 확장할 수 있으며, 모두 내장된 관측 가능성을 통해 지원됩니다. 여기에서 자세히 살펴보세요.
IBM은 이러한 솔루션을 AWS GovCloud에서만 배포함으로써 기관이 신뢰할 수 있고 규정을 준수하는 도구를 채택할 수 있도록 연방 호스팅 표준을 충족하기 위해 신중하고 전략적인 선택을 했습니다.
AWS GovCloud의 이러한 새로운 FedRAMP 인증 서비스를 통해 기관은 AI 및 데이터 현대화 노력이 가장 엄격한 연방 보안 표준을 충족한다는 확신을 갖고 더 빠르게 움직일 수 있습니다. IBM은 규제 대상 산업 포트폴리오를 지속적으로 확장하여 연방 정부 팀이 신뢰, 거버넌스, 확장성을 갖춘 미션 지원 AI를 구축할 수 있도록 지원할 것입니다.
연방 기관 또는 규제가 엄격한 업계에 종사하며 데이터 및 AI 기능을 현대화하고 가속화하려는 조직에게는 지금이야말로 watsonx를 통해 무엇이 가능한지 알아볼 완벽한 기회입니다.