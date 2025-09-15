Auto DQ 소개: 대규모 데이터 품질 자동화

기업은 데이터 및 AI 이니셔티브에 막대한 투자를 하고 있지만, 때로는 데이터 품질로 인해 가치 실현이 지연되거나 탈선하기까지 합니다.

클라우드 플랫폼, 하이브리드 데이터 자산, 점점 복잡해지는 규제 환경의 등장으로 조직은 그 어느 때보다 많은 소스에서 더 많은 데이터를 관리하고 있습니다. 비즈니스 리더는 신뢰할 수 있는 인사이트를 원하지만, 데이터 기반 분석과 AI 이니셔티브가 불완전하거나, 일관성 또는 신뢰성이 부족한 경우가 너무 많습니다.

업계 분석가들은 열악한 데이터 품질로 인해 조직이 시간을 낭비하는 것은 물론 잘못된 의사 결정, 규정 준수 위험, 고객 신뢰 저하로 매년 수백만 달러의 비용을 지출하고 있다고 추정합니다. 이제 문제는 기술이 아닌 전략에 있습니다. 고품질 데이터는 경쟁 우위를 취하기 위한 기반이 되었습니다.