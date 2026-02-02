IBM® Expert Labs는 Maximo Application Suite를 위한 AI Service 오퍼링을 소개합니다.

유지보수 팀은 작업을 검증하고, 자원을 할당하며, 장애 정보를 수집하기 위해 수동 단계를 필요로 하는 단편화된 프로세스를 자주 다룹니다. 비효율성은 감독자와 엔지니어의 리드 타임을 늘리고, 유지보수 활동의 우선순위를 정하는 능력을 제한합니다.

이러한 서비스 오퍼링은 자산 신뢰성과 보고를 개선하고, 자동화를 통해 불필요한 노력을 줄이며, 프로세스를 간소화하기 위해 가장 중요한 영역에 Maximo AI 기능을 신속하게 배포하도록 설계되었습니다. 이러한 기능은 비용을 절감하고 시간을 절약하며, 유지보수 팀이 더 높은 가치의 작업에 집중할 수 있도록 합니다. Maximo AI Discovery Workshop을 활용하면 조직은 비즈니스 요구 사항을 명확히 하고, 현재 역량을 평가하며, 유지보수 운영에 대한 비전을 정의할 수 있습니다. 이 워크숍은 운영상의 과제를 정확히 짚어내고, 이를 해결할 수 있는 AI 사용 사례를 식별합니다.

그 결과물은 AI가 의사 결정을 개선하고, 신뢰성을 강화하며, 측정 가능한 성과를 지원하는 방법을 보여주는 목표 아키텍처와 로드맵입니다.