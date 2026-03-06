IBM Sterling OMS를 통한 주문 관리용 에이전틱 AI 소개

기존 주문 관리 시스템(OMS)에 고급 AI를 통합하면 전체 시스템을 전면적으로 개편하지 않고도 의사결정을 향상시키고 워크플로를 최적화하며 전반적인 생산성을 개선할 수 있습니다.
IBM® Sterling Order Management System(OMS)에 에이전틱 AI 기능이 새롭게 도입되면, 기존 시스템의 견고한 기반을 활용하면서 주문 라이프사이클 전반에 지능을 자연스럽게 통합하여 IBM Sterling OMS 플랫폼에 최첨단 에이전틱 AI를 제공합니다.
새로운 IBM Sterling OMS Agentic Toolkit Add-On을 통해 사용자는 주문 처리 정확도를 높이고 운영을 간소화하며 복잡한 옴니채널 환경 전반에서 고객 경험을 향상시킬 수 있습니다. 이 Toolkit에는 주문 정보, 쿠폰 적용, 주문 취소, 재고 세분화 및 계약 위험 평가를 위한 에이전트가 포함되어 있으며, 각 에이전트는 오류를 줄이고 의사결정을 최적화하며 수익을 보호하기 위한 맞춤형 지능을 제공합니다.
참고: IBM Sterling Order Management System(OMS)의 새로운 에이전틱 AI 기능은 2026년 3월 6일에 정식 출시될 예정이며, 이를 통해 고급 AI 기반 의사결정 및 자동화 기능이 OMS 플랫폼에 직접 제공됩니다.
IBM Sterling OMS가 제공하는 핵심 AI 기반 가치는 전체 주문 라이프사이클 전반에 걸쳐 예측 기반 제어를 수행할 수 있는 능력입니다. AI 기반 예측 기능을 통해 팀은 잠재적인 병목 현상을 사전에 예측하고 대응할 수 있으며, 이를 통해 주문 처리 속도와 정확성을 향상시킬 수 있습니다.
공급망 지연 가능성을 예측하거나 재고 부족을 식별하거나 고객 수요 급증을 예측하는 등, AI 기능은 사용자가 보다 빠르고 확신 있게 데이터 기반 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 예측 분석은 운영 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 선제적인 고객 서비스를 가능하게 하여, 기업이 고객 기대를 충족하면서 비용이 많이 드는 오류의 위험을 줄일 수 있도록 지원합니다.
자동화는 에이전틱 AI 통합의 또 다른 핵심 요소입니다. 이번 릴리스를 통해 IBM Sterling OMS 사용자는 기존에 많은 인적 리소스를 필요로 했던 반복적이고 일상적인 작업을 자동화할 수 있게 됩니다.
이러한 프로세스를 자동화함으로써 기업은 직원들이 더 높은 가치의 업무에 집중할 수 있도록 하여 혁신을 촉진하고 고객 경험을 향상시킬 수 있습니다. AI가 시간이 많이 소요되는 작업을 대신 수행함으로써 시간 절약과 비용 절감이 동시에 이루어지며, 추가 리소스 없이도 팀을 확장할 수 있습니다.
재고 수준, 거리 및 배송 비용을 기준으로 특정 창고로 주문을 라우팅해야 하는 상황을 생각해 보세요. AI 기반 기능을 통해 이 라우팅 프로세스는 자동화되어 주문이 빠르고 효율적으로 처리되며, 동시에 인적 오류를 줄이고 배송 비용을 최적화할 수 있습니다.
AI에 대한 일반적인 우려는 특히 중요한 의사결정 과정에서의 투명성 부족입니다. 에이전틱 AI를 통해 IBM Sterling OMS는 설명 가능한 의사결정을 제공함으로써 이러한 문제를 해결합니다. 이 기능은 AI가 내린 모든 의사결정을 추적하고 설명하며 사용자가 이해할 수 있도록 보장합니다.
예를 들어 주문이 지연되거나 다른 경로로 재지정된 경우, AI 시스템은 해당 결정이 어떻게 그리고 왜 내려졌는지에 대한 설명을 제공합니다. 공급망 제약, 재고 가용성 또는 배송 물류 등 어떤 이유이든, 사용자는 각 의사결정의 배경에 대한 명확하고 이해하기 쉬운 설명을 확인할 수 있습니다. 이러한 투명성은 신뢰를 구축할 뿐만 아니라 피드백과 변화하는 비즈니스 환경을 반영해 AI 시스템을 지속적으로 최적화할 수 있도록 합니다.
전체 시스템을 전면적으로 개편해야 하는 다른 시스템과 달리, 에이전틱 AI는 기존 IBM Sterling OMS 기반에 자연스럽게 통합됩니다. 주문 관리 시스템을 교체하거나 다시 구축할 필요 없이, 즉시 가치를 제공하는 AI 기능을 추가해 시스템을 강화할 수 있습니다.
왜 지금 도입해야 할까요? 디지털 전환이 산업 전반을 재편하는 가운데, AI는 주문 관리를 포함한 다양한 비즈니스 영역에서 혁신을 이끄는 핵심 동력으로 자리 잡고 있습니다. AI를 도입한 기업들은 이미 공급망 최적화, 수요 예측 및 주문 처리와 같은 영역에서 그 효과를 확인하고 있습니다.
IBM Sterling OMS를 위한 에이전틱 AI는 변화하는 환경에서 경쟁 우위를 유지하려는 기업의 요구를 충족하도록 설계되었습니다. 이는 단순히 운영을 더 빠르고 효율적으로 만드는 것을 넘어, 조직이 더 나은 그리고 더 지능적인 의사결정을 내리도록 지원하여 장기적인 성공을 이끌도록 하는 것입니다. 또한 이 솔루션은 기존 IBM Sterling OMS 인프라에 직접 통합되기 때문에, 시스템 전면 교체에 따른 중단 없이 이러한 이점을 활용할 수 있습니다.
에이전틱 AI가 IBM Sterling OMS 플랫폼을 어떻게 강화하고 주문 관리 프로세스를 개선하며 전반적인 성과를 향상시킬 수 있는지 더 알아보고 싶다면 지금 바로 문의하세요.
AI의 잠재력을 최대한 활용할 수 있도록 지원하고, 기존 OMS 환경에 에이전틱 AI를 원활하게 통합하는 과정을 함께 안내해 드립니다.