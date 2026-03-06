IBM Sterling OMS를 통한 주문 관리용 에이전틱 AI 소개

IBM® Sterling Order Management System(OMS)에 에이전틱 AI 기능이 새롭게 도입되면, 기존 시스템의 견고한 기반을 활용하면서 주문 라이프사이클 전반에 지능을 자연스럽게 통합하여 IBM Sterling OMS 플랫폼에 최첨단 에이전틱 AI를 제공합니다.

새로운 IBM Sterling OMS Agentic Toolkit Add-On을 통해 사용자는 주문 처리 정확도를 높이고 운영을 간소화하며 복잡한 옴니채널 환경 전반에서 고객 경험을 향상시킬 수 있습니다. 이 Toolkit에는 주문 정보, 쿠폰 적용, 주문 취소, 재고 세분화 및 계약 위험 평가를 위한 에이전트가 포함되어 있으며, 각 에이전트는 오류를 줄이고 의사결정을 최적화하며 수익을 보호하기 위한 맞춤형 지능을 제공합니다.

참고: IBM Sterling Order Management System(OMS)의 새로운 에이전틱 AI 기능은 2026년 3월 6일에 정식 출시될 예정이며, 이를 통해 고급 AI 기반 의사결정 및 자동화 기능이 OMS 플랫폼에 직접 제공됩니다.