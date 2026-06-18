IBM, 고객 센터 성과를 혁신하기 위해 watsonx Orchestrate에 가상 상담사 도입

가상 상담사는 watsonx Orchestrate에서 점점 늘어나고 있는 에이전틱 기능 중 하나로, 기업이 엔드투엔드 워크플로를 자동화하면서 중요한 결정은 모두 사람이 직접 통제할 수 있도록 지원합니다.
IBM은 고객과의 실시간 상호작용 중에 고객 서비스 상담원에게 실시간 AI 지침을 제공하는 새로운 기능인 IBM® watsonx Orchestrate의 가상 상담사를 정식 출시했다고 발표했습니다. 이 기능은 통화 처리 시간을 줄이고, 최초 문의 해결률을 높이고, 컨택 센터가 전체 상담원 인력의 전문성을 확장할 수 있도록 설계되었습니다.
가상 상담사는 추가 구매 없이 watsonx Orchestrate에 통합되어 있습니다. 세계 최고의 고객 관리 플랫폼 중 하나인 Genesys Cloud와 원활하게 연동되며, 팀이 이미 사용하고 있는 상담원 작업 공간 내에서 의도 감지, 자동화된 프로세스 트리거, 차선책 권장 사항을 제공합니다. 이 기능은 음성 및 채팅 채널에서 작동합니다.
이번 발표는 AI를 인간 근로자를 대체하는 것이 아니라 일상적인 고객 서비스 업무를 처리하여 상담원이 판단, 공감, 해결에 집중할 수 있도록 역량을 강화하는 역할을 하는 IBM의 광범위한 전략을 반영합니다. 가상 상담사는 watsonx Orchestrate에서 점점 늘어나고 있는 에이전틱 기능 중 하나로, 기업이 엔드투엔드 워크플로를 자동화하면서 중요한 결정은 모두 사람이 직접 통제할 수 있도록 지원합니다.
가상 상담사는 고객이 담당자와 상호 작용을 시작하는 순간 활성화되는 실시간 AI 계층입니다. 대화가 진행되면 채팅이나 음성을 통해 이를 듣고 의도를 감지하여 상담원의 기존 작업 공간에 올바른 정보와 권장 조치를 즉시 표시합니다.
탭 전환이 없고, 통화 중에 정책 문서를 검색하거나 기억에 의존하지 않아도 됩니다. 상담원은 고객에게 집중하고 나머지는 AI가 처리합니다. IBM watsonx Orchestrate의 제품 관리자인 Kourosh Karimkhany는 "컨택 센터 책임자들은 수년 동안 AI 제공을 약속받았지만, 실제로 받은 것은 엄격한 스크립트를 따르는 챗봇뿐이었습니다."라고 말합니다. "가상 상담사는 다릅니다. 가상 상담사는 복잡한 대화 흐름을 따라가며, 고객 서비스 담당자가 고객과 소통하는 동안 자동화된 워크플로를 실행합니다."
"제가 모르는 금액이 청구되었어요."
거래 이의 제기는 은행 고객들이 전화 문의를 하는 가장 흔하고 시급한 이유 중 하나입니다. 가상 상담사가 사기나 이의 제기 의도를 감지하는 즉시, 상담원이 후속 질문을 하나도 하지 않아도 해당 고객의 최근 거래 내역을 자동으로 조회하고, 이의 제기 양식을 미리 채워 넣고, 상담원에게 권장 해결 방안을 제시합니다.
"송금을 해야 해요."
자금 이체는 상당한 통화량을 발생시키며 수동으로 처리할 경우 실제 위험을 수반합니다. 가상 상담사는 대화 초기에 이체 관련 의도를 인식하고, 계좌 상태 및 이체 한도를 자동으로 확인하고, 규정 준수 또는 인증 체크포인트를 통과하도록 상담원을 실시간으로 안내합니다.
"이번 달 납부금을 내려면 시간이 더 필요해요."
결제 문제는 공감과 신속함이 모두 필요한 민감한 대화입니다. 가상 상담사가 대화에서 어려움 신호를 감지하면 고객의 결제 내역, 적격 지원 프로그램, 사전 승인된 어려움 옵션을 즉시 표시하여 상담사가 고객을 기다리지 않고 의미 있는 해결책을 제공하는 데 필요한 모든 정보를 제공합니다.
가상 상담사의 핵심 약속은 모든 상담원이 컨택 센터에서 최고의 상담원처럼 업무를 수행하도록 하는 것입니다. 일상적인 조회, 양식 사전 채우기, 규정 준수 검사, 프로세스 트리거는 모두 백그라운드에서 자동으로 이루어지며, 상담원이 검토하고 확인하는 명확한 권장 사항으로 표시됩니다.
가상 상담사는 기본적으로 Genesys Cloud와 통합되어 팀이 이미 사용하고 있는 상담원 작업 공간 내에서 직접 AI 안내를 제공합니다. 채팅과 음성 전반에서 이 기능은 새로운 인터페이스를 학습하거나 인프라를 교체할 필요 없이 일관된 실시간 지원을 제공합니다.
Orchestrate 및 가상 상담사에 대한 자세한 내용은 IBM 담당자에게 문의하거나 아래 링크를 참조하세요.