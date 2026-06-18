IBM, 고객 센터 성과를 혁신하기 위해 watsonx Orchestrate에 가상 상담사 도입

IBM은 고객과의 실시간 상호작용 중에 고객 서비스 상담원에게 실시간 AI 지침을 제공하는 새로운 기능인 IBM® watsonx Orchestrate의 가상 상담사를 정식 출시했다고 발표했습니다. 이 기능은 통화 처리 시간을 줄이고, 최초 문의 해결률을 높이고, 컨택 센터가 전체 상담원 인력의 전문성을 확장할 수 있도록 설계되었습니다.

가상 상담사는 추가 구매 없이 watsonx Orchestrate에 통합되어 있습니다. 세계 최고의 고객 관리 플랫폼 중 하나인 Genesys Cloud와 원활하게 연동되며, 팀이 이미 사용하고 있는 상담원 작업 공간 내에서 의도 감지, 자동화된 프로세스 트리거, 차선책 권장 사항을 제공합니다. 이 기능은 음성 및 채팅 채널에서 작동합니다.

이번 발표는 AI를 인간 근로자를 대체하는 것이 아니라 일상적인 고객 서비스 업무를 처리하여 상담원이 판단, 공감, 해결에 집중할 수 있도록 역량을 강화하는 역할을 하는 IBM의 광범위한 전략을 반영합니다. 가상 상담사는 watsonx Orchestrate에서 점점 늘어나고 있는 에이전틱 기능 중 하나로, 기업이 엔드투엔드 워크플로를 자동화하면서 중요한 결정은 모두 사람이 직접 통제할 수 있도록 지원합니다.