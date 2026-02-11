적합한 워크로드에 적합한 실리콘 선택하기: 차세대 클라우드 성능 시대에서 아키텍처 선택이 중요한 이유

AI 추론, 분석 및 데이터 처리와 같은 현대적 워크로드는 기존 엔터프라이즈 애플리케이션과는 매우 다른 인프라 요구사항을 갖습니다.
이러한 워크로드는 다음과 같은 특성에서 이점을 얻습니다.
이러한 요구 사항을 지원하기 위해 IBM Cloud는 IBM Cloud Virtual Servers for VPC에 성능 코어(P-코어)를 탑재한 Intel Xeon 6 프로세서를 도입했습니다.
이 새로운 아키텍처를 통해 IBM Cloud는 단일 NUMA 도메인 내에서 최대 두 배의 vCPU를 제공할 수 있으며, 메모리 로컬리티를 유지하면서 워크로드를 효율적으로 확장할 수 있도록 지원합니다. 이는 지연 시간에 민감하거나 데이터 집약적인 애플리케이션에 중요한 요소입니다.
또한 Intel Xeon 6 인스턴스는 코어당 최대 5MB의 캐시를 제공하여 자주 사용하는 데이터에 빠르게 접근할 수 있도록 하며, 분석, AI 추론 및 메모리 집약적 워크로드의 전반적인 효율성을 향상시킵니다.
“클라우드 워크로드가 계속 진화함에 따라, 성능은 더욱 정밀하게 적용되어야 합니다.”라고 Intel Corporation 데이터 센터 제품 부문 Intel Fellow인 Srini Krishna는 말했습니다. “Intel Xeon 6은 AI 추론, 분석 및 고처리량 데이터 처리와 같은 현대적 워크로드를 위해 설계된 성능 최적화 코어를 도입합니다. IBM Cloud와 긴밀히 협력함으로써 이러한 아키텍처 혁신을 워크로드 중심의 방식으로 고객에게 제공할 수 있습니다.”
현대의 클라우드 워크로드에는 단순한 컴퓨팅 성능만으로는 충분하지 않습니다. 서비스 간, 노드 간, 그리고 AI 및 분석 파이프라인으로의 데이터 이동 역시 매우 중요한 요소가 되었습니다.
IBM Cloud Virtual Servers for VPC에서 Intel Xeon 6을 사용하면, 고객은 가상 네트워크 인터페이스 카드(VNIC)당 최대 100Gbps의 네트워크 처리량을 달성할 수 있습니다. 이러한 고처리량 네트워킹 기능은 서비스 간 빠르고 예측 가능한 통신에 의존하는 데이터 집약적 및 분산형 워크로드를 지원합니다.
성능 최적화 코어와 NUMA 도메인당 증가된 vCPU 밀도를 결합한 이 아키텍처는 불필요한 병목 현상을 초래하지 않으면서 워크로드가 수평 및 수직으로 확장되도록 설계되었습니다.
이러한 발전은 아키텍처를 워크로드의 목적에 맞추는 데 초점을 둡니다.
4세대 Intel Xeon 프로세서는 IBM Cloud 전반에서 균형 잡힌 범용 성능과 엔터프라이즈 소프트웨어 스택과의 폭넓은 호환성을 제공하며 여전히 중요한 역할을 수행하고 있습니다.
다음과 같은 워크로드에 적합합니다.
이러한 프로세서는 일관성, 유연성 및 검증된 성능을 중시하는 핵심 비즈니스 애플리케이션 실행에 여전히 탁월한 선택입니다.
P-코어 기반 Intel Xeon 6 프로세서는 다음과 같이 보다 특화된 성능 특성이 요구되는 워크로드를 지원함으로써 기존 기반을 확장합니다.
Intel Xeon 6은 기존 컴퓨팅 옵션을 보완하고, 성능 적용 방식을 보다 정밀하게 제어할 수 있도록 설계된 특화된 프로세서입니다.
IBM Cloud의 인프라 접근 방식은 신중하게 설계되었습니다. 우리는 아키텍처 선택 자체를 목적으로 추구하지 않습니다. 고객이 적합한 워크로드를 적합한 플랫폼에서 명확성과 확신을 가지고 실행할 수 있도록 하기 위해 이를 추구합니다. IBM Cloud Virtual Servers for VPC에서 균형 잡힌 범용 컴퓨팅과 성능 최적화 아키텍처를 모두 제공함으로써, 고객이 다음을 실현할 수 있도록 지원합니다.
이러한 아키텍처 선택은 IBM Cloud Flex Profiles를 통해 더욱 강화됩니다. 이를 통해 고객은 vCPU당 최저 비용으로 워크로드 요구사항에 맞게 컴퓨팅 리소스를 유연하게 구성하고 할당할 수 있습니다.
클라우드 워크로드가 계속 진화함에 따라 인프라도 함께 발전해야 합니다. 단순한 성능 수치를 좇는 것이 아니라, 아키텍처의 명확성, 워크로드 정렬, 의도적인 선택을 제공하는 방향으로 발전해야 합니다.
IBM Cloud와 Intel의 협력은 특정 세대의 프로세서를 넘어 지속되고 있습니다. IBM과 Intel은 성능, 보안 및 실제 엔터프라이즈 워크로드를 중심에 두고, Intel Xeon 프로세서와 Intel Gaudi AI 가속기를 포함한 새로운 CPU 마이크로아키텍처와 AI 혁신을 클라우드에 도입하기 위해 긴밀히 협력하고 있습니다. 이러한 협력은 고객이 하이브리드 클라우드 환경 전반에서 인프라를 현대화하고, AI를 확장하며, 자신 있게 혁신할 수 있도록 지원합니다.
IBM Cloud는 단일 프로세서가 아니라, 적합한 워크로드에 적합한 실리콘을 선택하고 성능이 가장 필요한 지점에 정확히 적용할 수 있는 능력으로 클라우드 성능을 정의합니다.
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