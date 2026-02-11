적합한 워크로드에 적합한 실리콘 선택하기: 차세대 클라우드 성능 시대에서 아키텍처 선택이 중요한 이유

AI 추론, 분석 및 데이터 처리와 같은 현대적 워크로드는 기존 엔터프라이즈 애플리케이션과는 매우 다른 인프라 요구사항을 갖습니다.

이러한 워크로드는 다음과 같은 특성에서 이점을 얻습니다.

높은 코어당 성능

NUMA 도메인 내에서 예측 가능한 지연 시간

높은 메모리 대역폭과 캐시 로컬리티

벡터화 연산 및 고처리량 작업의 효율적 처리

이러한 요구 사항을 지원하기 위해 IBM Cloud는 IBM Cloud Virtual Servers for VPC에 성능 코어(P-코어)를 탑재한 Intel Xeon 6 프로세서를 도입했습니다.

이 새로운 아키텍처를 통해 IBM Cloud는 단일 NUMA 도메인 내에서 최대 두 배의 vCPU를 제공할 수 있으며, 메모리 로컬리티를 유지하면서 워크로드를 효율적으로 확장할 수 있도록 지원합니다. 이는 지연 시간에 민감하거나 데이터 집약적인 애플리케이션에 중요한 요소입니다.

또한 Intel Xeon 6 인스턴스는 코어당 최대 5MB의 캐시를 제공하여 자주 사용하는 데이터에 빠르게 접근할 수 있도록 하며, 분석, AI 추론 및 메모리 집약적 워크로드의 전반적인 효율성을 향상시킵니다.

“클라우드 워크로드가 계속 진화함에 따라, 성능은 더욱 정밀하게 적용되어야 합니다.”라고 Intel Corporation 데이터 센터 제품 부문 Intel Fellow인 Srini Krishna는 말했습니다. “Intel Xeon 6은 AI 추론, 분석 및 고처리량 데이터 처리와 같은 현대적 워크로드를 위해 설계된 성능 최적화 코어를 도입합니다. IBM Cloud와 긴밀히 협력함으로써 이러한 아키텍처 혁신을 워크로드 중심의 방식으로 고객에게 제공할 수 있습니다.”