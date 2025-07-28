Instana, 이제 AWS Fargate에서 PHP 애플리케이션 모니터링 지원

2025년 7월 28일
조직이 클라우드 네이티브 전환에 속도를 내면서 AWS Fargate와 같은 플랫폼은 서버 관리의 운영 부담 없이 확장 가능한 컨테이너 기반 워크로드를 배포하는 데 필수적인 역할을 하고 있습니다. 이와 동시에 PHP는 콘텐츠 플랫폼부터 비즈니스 핵심 API에 이르기까지 최신 웹 개발의 주춧돌 역할을 계속하고 있습니다.
이러한 흐름에 맞춰 이제 Instana가 AWS Fargate 환경에서 실행되는 PHP 애플리케이션에 대한 모니터링을 전면 지원하게 되었다는 소식을 전하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이를 통해 변화하는 서버리스 환경에서도 PHP 워크로드에 대한 고도화된 실시간 관측 가능성을 제공할 수 있습니다.
Instana는 ECS 작업 수준에서 CPU 및 메모리 사용량과 같은 주요 인프라 지표를 포함하여, Fargate 워크로드의 상태와 성능을 파악할 수 있는 포괄적인 가시성을 제공합니다.
내장된 통합 대시보드를 사용하여 Fargate 환경에 대한 전체적인 개요를 확인하고, 애플리케이션을 지원하는 기본 인프라가 효율적이고 효과적으로 운영되고 있는지 확인할 수 있습니다.
Instana는 인프라와 애플리케이션 데이터를 연계함으로써 워크로드가 증가하더라도 안정성과 확장성을 모두 유지할 수 있도록 지원합니다.
Instana의 APM 기능은 PHP 애플리케이션의 분산 트레이스 추적을 가능하게 해주며 마이크로서비스 아키텍처 전반에서 서비스가 요청을 처리하는 방식에 대한 깊이 있는 인사이트를 제공해 줍니다.
더 뛰어난 가시성을 위해 서로 다른 런타임별로 여러 Instana AWS Fargate Collector 를 배포할 수 있습니다. 이를 통해 다양한 언어와 프레임워크로 구성된 환경에서도 애플리케이션 에코시스템을 전체적으로 파악할 수 있습니다.
이미 Instana를 사용 중이라면 Fargate에서 PHP 지원을 활성화하는 과정은 빠르고 간단합니다.
AWS Fargate에서 PHP 지원 기능이 추가된 것은 제한 없는 관측 가능성 제공이라는 Instana의 목표를 한 단계 더 발전시키는 의미를 갖습니다. 이를 통해 팀이 모든 워크로드를 어디서나 모니터링할 수 있도록 지원합니다.
레거시 PHP 애플리케이션을 클라우드로 마이그레이션하는 경우나 클라우드 네이티브 서비스를 처음부터 구축하는 경우에도 Instana는 자신 있게 구축하고 운영에 필요한 심층적인 가시성, 성능 인사이트 그리고 실시간 분석을 보장합니다.
지금 바로 사용해 보고 Fargate에서 차원 높은 PHP 모니터링을 경험해 보세요.