Instana, 이제 AWS Fargate에서 PHP 애플리케이션 모니터링 지원

조직이 클라우드 네이티브 전환에 속도를 내면서 AWS Fargate와 같은 플랫폼은 서버 관리의 운영 부담 없이 확장 가능한 컨테이너 기반 워크로드를 배포하는 데 필수적인 역할을 하고 있습니다. 이와 동시에 PHP는 콘텐츠 플랫폼부터 비즈니스 핵심 API에 이르기까지 최신 웹 개발의 주춧돌 역할을 계속하고 있습니다.

이러한 흐름에 맞춰 이제 Instana가 AWS Fargate 환경에서 실행되는 PHP 애플리케이션에 대한 모니터링을 전면 지원하게 되었다는 소식을 전하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이를 통해 변화하는 서버리스 환경에서도 PHP 워크로드에 대한 고도화된 실시간 관측 가능성을 제공할 수 있습니다.