IBM® z/OS는 탁월한 안정성, 확장성 및 보안이 필요한 기업을 위한 기반이 되어 왔습니다. 2025년, IBM은 새로운 IBM® z17의 가치를 실현하도록 설계된 IBM 플래그십 메인프레임 운영 체제의 다음 릴리스인 z/OS 3.2를 통해 이러한 강력한 기반을 구축하고 있습니다. 이 버전의 z/OS는 고객이 애플리케이션과 데이터를 하이브리드 클라우드 환경에 통합하고 메인프레임의 강점을 활용하여 오늘날의 AI 기반 워크로드를 지원하도록 설계되었습니다.

기업이 데이터 및 트랜잭션의 폭발적인 증가에 직면함에 따라 성능, 보안 및 규정 준수를 우선시하면서 AI를 현대화하고 통합해야 하는 시급성이 그 어느 때보다 커졌습니다. z/OS 3.2는 조직이 민감한 데이터에서 기존 AI 모델과 생성형 AI 모델을 모두 인플레이스에서 직접 실행할 수 있도록 구축된 IBM® z17의 새로운 AI 가속 기술에 대한 지원을 도입하여 이러한 과제를 해결하여 데이터 이동과 관련된 위험을 최소화하는 동시에 인사이트 확보 시간을 단축합니다.

고급 암호화와 정교한 위협 탐지를 통해 조직은 증가하는 데이터의 양을 처리하고 최고 수준의 보안과 운영 효율성을 유지할 수 있습니다. z/OS 3.2는 운영 체제 내에서 AI 기능을 활용하여 IT 운영을 자동화하고 간소화하도록 구축되었습니다.