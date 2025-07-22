2025년 7월 22일
IBM® z/OS는 탁월한 안정성, 확장성 및 보안이 필요한 기업을 위한 기반이 되어 왔습니다. 2025년, IBM은 새로운 IBM® z17의 가치를 실현하도록 설계된 IBM 플래그십 메인프레임 운영 체제의 다음 릴리스인 z/OS 3.2를 통해 이러한 강력한 기반을 구축하고 있습니다. 이 버전의 z/OS는 고객이 애플리케이션과 데이터를 하이브리드 클라우드 환경에 통합하고 메인프레임의 강점을 활용하여 오늘날의 AI 기반 워크로드를 지원하도록 설계되었습니다.
기업이 데이터 및 트랜잭션의 폭발적인 증가에 직면함에 따라 성능, 보안 및 규정 준수를 우선시하면서 AI를 현대화하고 통합해야 하는 시급성이 그 어느 때보다 커졌습니다. z/OS 3.2는 조직이 민감한 데이터에서 기존 AI 모델과 생성형 AI 모델을 모두 인플레이스에서 직접 실행할 수 있도록 구축된 IBM® z17의 새로운 AI 가속 기술에 대한 지원을 도입하여 이러한 과제를 해결하여 데이터 이동과 관련된 위험을 최소화하는 동시에 인사이트 확보 시간을 단축합니다.
고급 암호화와 정교한 위협 탐지를 통해 조직은 증가하는 데이터의 양을 처리하고 최고 수준의 보안과 운영 효율성을 유지할 수 있습니다. z/OS 3.2는 운영 체제 내에서 AI 기능을 활용하여 IT 운영을 자동화하고 간소화하도록 구축되었습니다.
z/OS는 AI를 활용하여 의사 결정을 강화하고, 새로운 성장 기회를 발견하며, 기존 데이터 및 애플리케이션에서 더 큰 가치를 창출하려는 조직을 위해 설계되었습니다. z/OS 3.2는 비용이 많이 들고 오류가 발생하기 쉬운 ETL(Extract-Transform-Load)에 의존하지 않고 하이브리드 클라우드 및 AI 환경에서 z/OS 데이터에 액세스할 수 있도록 설계된 최신 API를 통해 고객이 기록 시스템에서 데이터의 가치를 실현할 수 있도록 지원합니다.
DFSMSdfp Cloud Data Access(CDA) 및 DFSMS Object Access Method(OAM)는 업계 표준 REST API를 통해 z/OS에서 비정형 데이터의 접근 및 관리를 현대화하고 분산 환경에서 기존 z/OS 데이터에 대한 접근을 허용하여 핵심 비즈니스 데이터를 하이브리드 클라우드와 통합합니다.
EzNoSQL API의 향상된 기능을 통해 이제 애플리케이션은 COBOL, C 및 Java 외에도 z/OS에서 Python을 활용할 수 있으므로 고객은 확장 가능하고 액세스 가능한 NoSQL 데이터베이스를 z/OS에서 직접 구축하여 엔터프라이즈 애플리케이션을 위한 데이터 분석 및 예측 모델링을 수행할 수 있습니다.
이러한 통합 AI 기능 뒤에는 IBM® z17의 Telum II processor, Integrated Accelerator for AI, Spyre Accelerator에 최적화된 오픈 소스 프레임워크, zDNN 라이브러리 및 AI 툴링을 포함하는 강력한 기술 스택이 있습니다1. 이러한 구성 요소는 함께 작동하며 플랫폼에서 직접 실시간 고속 추론 및 모델 실행을 가능하게 하고 대기 시간을 최소화하며 민감한 데이터를 이동할 필요가 없도록 구축되었습니다.
이제 AI를 미션 크리티컬 워크로드에 내장하여 사기 탐지, 공급망 최적화, 자동화된 의사 결정과 같은 고급 사용 사례를 지원할 수 있습니다.
z/OS 3.2는 미션 크리티컬 애플리케이션을 실행하기 위한 보안성과 확장성이 뛰어난 플랫폼을 제공하여 사이버 위협 및 기타 중단으로부터 민감한 데이터와 시스템을 보호합니다. 사이버 복원력에 대한 IBM의 노력은 지정된 퀀텀 세이프 암호화 알고리즘, 퍼베이시브 암호화, 고급 인증 방법 및 무결성 스캔을 포함한 플랫폼의 강력한 보안 기능에 반영됩니다. IBM® Threat Detection for z/OS(TDz)와 RACF 사용자 ID 격리를 통한 새로운 격리 기능을 통해 고객은 잠재적인 사이버 위협에 대한 추가적인 보호를 받을 수 있습니다.
z/OS 3.2는 NIST(National Institute of Standards and Technology) 퀀텀 세이프 알고리즘을 구현하여 새로운 양자 위협 및 데이터 침해로부터 고객 데이터를 보호하는 데 계속 중점을 두고 있습니다. z/OS 3.2의 향상된 보안 기능은 기업이 아직 발견하지 못한 사이버 위협 및 데이터 침해의 위험을 해결하는 데 도움이 됩니다. 이러한 개선 사항은 고객과 기업이 데이터의 무결성과 기밀성을 보호하고 규제 요구 사항 및 규정 준수 의무를 해결할 수 있도록 설계되었습니다.
또한 z/OS 3.2는 관리 작업을 간소화하여 IT 팀에 보다 직관적이고 사용자 친화적인 경험을 제공합니다. 이 플랫폼의 고급 자동화 기능과 API는 조직이 IT 운영을 간소화하고 비용을 절감하며 생산성을 향상할 수 있도록 설계되었습니다. z/OS 3.2는 AI 기반 워크로드 관리자(WLM)와 같은 AI 기반 도구와 기능을 활용하여 워크로드 급증을 예측하고 수요를 충족하기 위해 사전에 조정합니다2. 이러한 AI 기반 데이터 기반 예측을 통해 조직은 중요한 애플리케이션 및 서비스에 중단 없이 계속 액세스할 수 있습니다.
운영을 더욱 간소화하기 위해 z/OS 3.2에는 스토리지 관리 REST API의 향상된 기능을 스토리지 활용하여 스토리지 관리 하위 시스템(SMS) 구조와 비활성 제어 데이터 세트(CDS)를 표시하는 z/OSMF 스토리지 관리 플러그인이 도입되었습니다. 이 단순화된 최신 인터페이스를 통해 스토리지 관리자는 메인프레임 스토리지 관리 작업을 빠르게 수행할 수 있습니다. IBM은 사용자 경험을 현대화하고 핵심 작업의 접근성을 높여 차세대 메인프레임 인재에게 성공에 필요한 툴과 기술을 제공하고 있습니다. 이러한 개선 사항은 z/OS 관리를 간소화하고 모든 사용자를 위해 플랫폼을 보다 직관적이고 효율적으로 만들기 위한 IBM의 지속적인 노력을 바탕으로 이루어졌습니다.
z/OS 3.2는 메인프레임 컴퓨팅의 중요한 이정표입니다. 혁신적인 AI 기능, 향상된 보안 및 능력을 갖춘 이 플랫폼은 비즈니스 성장을 주도하고 운영 효율성을 개선하며 경쟁 우위를 유지하고자 하는 조직에 필수적인 플랫폼입니다. 기업은 z/OS 3.2에 투자함으로써 메인프레임 자산의 잠재력을 활용하고 점점 더 복잡하고 빠르게 변화하는 디지털 환경에서 장기적인 성공을 거둘 수 있는 입지를 확보할 수 있습니다.
z/OS 3.2는 2025년 9월 30일에 정식 출시될 예정입니다. z/OS에 대해 자세히 알아보고 시작해 보세요. IBM® z/OS 커뮤니티에 가입하여 z/OS와 관련된 최신 기능, 토론, 이벤트에 대한 소식을 받아보세요.
발표문과 2025년 7월 29일 오후 1시 (동부 표준시)에 개최 예정된 웨비나에서 z/OS 3.2가 제공하는 새로운 기능과 기능에 대한 심층적인 기술 개요를 통해 이 흥미로운 새 릴리스에 대해 자세히 알아보시기 바랍니다. 여기에서 등록하세요.
2025년 10월 6일~9일에 플로리다주 올랜도에서 열리는 TechXchange 컨퍼런스에서 z/OS 3.2를 직접 체험하고 해당 분야 전문가의 이야기를 들어보세요.
출처:
1 IBM Spyre AI Accelerator 지원은 2025년 4분기에 제공될 예정입니다.
2 이 기능은 2025년 4분기에 제공될 예정입니다.
IBM의 향후 향방 및 의도와 관련된 진술은 사전 통보 없이 변경 또는 철회될 수 있으며, 목표와 목적만을 나타냅니다.