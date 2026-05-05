IBM Z Database Assistant는 AI 시대를 위한 지능형 운영을 제공합니다

기업이 AI를 확장함에 따라 데이터베이스, 운영 효율성은 신뢰할 수 있는 Z 데이터의 가치를 최대한 활용하는 데 가장 중요한 요소가 되고 있습니다.
오늘은 기업이 AI 시대의 요구를 충족하기 위해 데이터베이스 운영을 현대화할 수 있도록 지원하는 새로운 단계로서 IBM Z Database Assistant를 소개합니다.
IBM Z는 이미 세계에서 가장 핵심적인 트랜잭션을 지원하고 있습니다. IBM Z는 신뢰할 수 있고 안전하며 지속적으로 고가치 데이터를 생성합니다. 실시간 분석과 AI를 위해 그런 데이터를 사용하려면 접근 권한 이상으로, 지능적이고 일관되며 대규모로 운영될 수 있는 시스템이 필요합니다.
기업들은 AI 실험 단계를 벗어나 대규모 도입으로 빠르게 전환하고 있습니다. 그러나 조직이 발전함에 따라, 야망이 아닌 운영 준비 상태에서 어려움이 대두되고 있습니다. 다양한 업계에서 데이터베이스 관리자는 점점 더 복잡해지는 환경을 모니터링, 문제 해결 및 관리하는 데 막대한 시간을 소비한다는 공통된 어려움에 직면해 있습니다.
데이터베이스 관리자는 점점 복잡해지는 시스템을 관리하는 부담을 안고 있어, 더 가치 있는 작업에 할애할 시간이 제한되어 있습니다. 성능 병목 현상, 잠금 경합, 리소스 제약 같은 중요한 신호가 툴 전체에 묻혀 있는 경우가 많기 때문에 심층적인 전문 지식과 해석을 위한 수동 작업이 필요합니다. AI 도입이 가속화되더라도 이 모델은 확장되지 않습니다.
IBM Z Database Assistant는 메인프레임의 Db2와 IMS 데이터베이스 관리에 인텔리전스를 직접적으로 제공하여 이러한 동적 관계를 변화시킵니다. 데이터베이스 상태를 지속적으로 평가하고, 가장 중요한 사항을 파악하고, 상황에 따라 문제를 설명하고, 팀이 올바른 조치를 취하도록 안내합니다. 이는 모니터링 계층을 하나 더 추가하는 것이 아니라 수동 해석의 필요성을 줄이고 팀이 더 빠르고 자신감 있게 조치를 취할 수 있게 하는 것입니다.
그 결과 사후 대응적 관리 방식이 선제적이고 간소화된 운영으로 전환됩니다. 데이터베이스 관리자는 데이터베이스 문제를 수동으로 해결하고, 성능 저하 및 애플리케이션 중단 같은 경고에 대응하고, 프로비저닝, 디프로비저닝, 프로비저닝 해제, 인덱스 재구축, 로그 백업 같은 반복 작업을 처리하는 데 들이는 시간을 줄일 수 있게 되었습니다. 대신 데이터 품질 개선, 보안 강화, 복원력 있는 워크플로 설계 같은 전략적 우선순위에 더 집중할 수 있습니다. 지능적이고 자동화된 데이터베이스 관리를 통해 운영 마찰이 제거되니 IBM Z 데이터가 대규모 AI 채택을 지원할 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 IBM Z 데이터의 가치를 최대한 활용하여 대규모 분석 및 AI를 추진할 수 있는 기회는 분명히 존재합니다. 하지만 현대화의 중요성을 인식하더라도 그 비전을 지원하는 데 필요한 운영 워크플로를 아직 발전시키지 못한 조직이 많습니다.
IBM Z Database Assistant는 이러한 격차를 좁히기 위해, 데이터베이스 관리 팀이 가장 중시하는 부분에 집중합니다. 그래서 DBA가 주요 영역에서 수동 감독을 넘어, 보다 지능적인 안내형 운영으로 전환할 수 있습니다. DBA 중심 AI 에이전트 세트를 기반으로 구축된 IBM Z Database Assistant는 지능형 에이전트와 직관적인 컨텍스트 기반 UI 대시보드를 결합하여 다음과 같은 기능을 제공합니다.
IBM Z Database Assistant는 데이터베이스 환경을 평가, 이해 및 관리하는 방법을 간소화함으로써 신뢰할 수 있는 데이터를 지속적으로 사용할 수 있고 엔터프라이즈 비즈니스, AI 및 분석을 지원할 준비가 되어 있도록 합니다. 운영 지식을 워크플로에 직접 포함시켜, 팀이 부족한 전문 지식에만 의존하지 않고 더 빠르고 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 것도 증가하는 기술 문제 해결에 도움이 되는 중요한 사항입니다.
앞으로 기업 운영은 더욱 지능적이고 적응력이 뛰어나며 자율적인 모델로 계속 진화할 것입니다.
IBM Z Database Assistant는 이러한 발전의 핵심 단계입니다. 단순히 인사이트가 표면화되는 것이 아니라 상황에 맞게 조정되고 실행되는 운영 계층을 구축하여, 시스템이 점점 더 스스로를 최적화하고 AI 기반 워크플로와 더 직접적으로 통합할 수 있는 토대를 마련합니다.
광범위한 IBM Z 데이터 및 애플리케이션 관리 포트폴리오의 일부로서, 조직이 안정적인 기록 시스템에서 지능형 행동 시스템으로 전환하도록 중요하게 기여합니다.
AI 시대의 성공은 데이터 접근과 더불어 조직이 데이터를 얼마나 효과적으로 운영할 수 있는지에 따라 결정될 것이기 때문입니다.