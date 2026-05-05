IBM Z Database Assistant는 AI 시대를 위한 지능형 운영을 제공합니다

기업들은 AI 실험 단계를 벗어나 대규모 도입으로 빠르게 전환하고 있습니다. 그러나 조직이 발전함에 따라, 야망이 아닌 운영 준비 상태에서 어려움이 대두되고 있습니다. 다양한 업계에서 데이터베이스 관리자는 점점 더 복잡해지는 환경을 모니터링, 문제 해결 및 관리하는 데 막대한 시간을 소비한다는 공통된 어려움에 직면해 있습니다.

데이터베이스 관리자는 점점 복잡해지는 시스템을 관리하는 부담을 안고 있어, 더 가치 있는 작업에 할애할 시간이 제한되어 있습니다. 성능 병목 현상, 잠금 경합, 리소스 제약 같은 중요한 신호가 툴 전체에 묻혀 있는 경우가 많기 때문에 심층적인 전문 지식과 해석을 위한 수동 작업이 필요합니다. AI 도입이 가속화되더라도 이 모델은 확장되지 않습니다.

IBM Z Database Assistant는 메인프레임의 Db2와 IMS 데이터베이스 관리에 인텔리전스를 직접적으로 제공하여 이러한 동적 관계를 변화시킵니다. 데이터베이스 상태를 지속적으로 평가하고, 가장 중요한 사항을 파악하고, 상황에 따라 문제를 설명하고, 팀이 올바른 조치를 취하도록 안내합니다. 이는 모니터링 계층을 하나 더 추가하는 것이 아니라 수동 해석의 필요성을 줄이고 팀이 더 빠르고 자신감 있게 조치를 취할 수 있게 하는 것입니다.

그 결과 사후 대응적 관리 방식이 선제적이고 간소화된 운영으로 전환됩니다. 데이터베이스 관리자는 데이터베이스 문제를 수동으로 해결하고, 성능 저하 및 애플리케이션 중단 같은 경고에 대응하고, 프로비저닝, 디프로비저닝, 프로비저닝 해제, 인덱스 재구축, 로그 백업 같은 반복 작업을 처리하는 데 들이는 시간을 줄일 수 있게 되었습니다. 대신 데이터 품질 개선, 보안 강화, 복원력 있는 워크플로 설계 같은 전략적 우선순위에 더 집중할 수 있습니다. 지능적이고 자동화된 데이터베이스 관리를 통해 운영 마찰이 제거되니 IBM Z 데이터가 대규모 AI 채택을 지원할 수 있습니다.