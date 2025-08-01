IBM, SSON 2025 Service Provider of the Year Award 수상

2025년 8월 1일
IBM은 포르투갈 에스토릴에서 개최된 SSON Impact Awards에서 2025년 올해의 서비스 제공업체로 선정되었습니다. 이는 공유 서비스와 아웃소싱 분야에서 발전을 주도한 IBM의 리더십을 인정받은 결과입니다.
IBM이 글로벌 직접 판매 기업인 Amway와 협력해 매입채무 운영을 간소화한 사례는 공유 서비스의 대표적인 예입니다. IBM은 AI 기반 워크플로와 자동화를 활용하여 프로세스를 표준화하고 데이터 관리를 개선했으며 수작업 오류를 최소화했습니다. 이를 통해 효율성을 높이고 고객 만족도를 높였습니다.
IBM과 Amway는 함께 Amway의 매입채무 운영 혁신에 나섰습니다. IBM의 AI 기반 지능형 워크플로와 BPO 서비스를 배포하여 다음을 지원했습니다.
성과는 놀라웠습니다. 생산성이 38% 향상됐으며 송장 처리 주기는 10일 단축되었습니다. 또한 고객 만족도는 91%에서 96%로 상승했고 에스컬레이션은 90% 감소했습니다.
“IBM과의 협력으로 Amway는 인공지능 기반으로 구현된 진정한 글로벌 워크플로를 대규모로 실현할 수 있었습니다.”라고 Amway GBS 부사장 겸 회계 책임자인 Michael van der Ploeg는 설명합니다.
SSON Impact Awards는 혁신과 운영 우수성, 전략적 변혁을 선도하는 조직에 주목합니다. 이 상을 수상함으로써 AI와 자동화 그리고 풍부한 업계 전문성을 바탕으로 기업의 운영 현대화를 지원하는 신뢰받는 파트너로서의 IBM의 위상이 더욱 공고해졌습니다.
"저를 포함한 IBM® Consulting 팀 모두가 이번 수상에 자부심과 감사함을 느낍니다."라고 IBM Consulting 부사장 겸 수석 파트너인 Joan Torres는 말합니다.
IBM은 비즈니스 운영의 미래가 AI로 구동되며 기술이 인간의 전문성을 대체하는 것이 아닌, 강화한다고 믿고 있습니다. IBM의 비즈니스 프로세스 혁신 접근법은 다음에 기반합니다.
“우리는 단순히 프로세스만 최적화하는 것이 아닙니다.”라고 IBM Consulting의 Amit Dube는 강조합니다. “우리는 파트너십을 통해 조직이 변화에 적응하고 자신 있게 확장할 수 있는 더 스마트하고 탄력적인 운영을 구축하도록 돕고 있습니다.”
이는 단순히 과거의 프로세스를 자동화하는 것을 의미하는 것이 아닙니다. 생성형 AI, 예측 인사이트 그리고 인간과 기계 협업을 바탕으로 프로세스를 근본적으로 다시 설계하는 것입니다.
이번 수상은 IBM이 계속해서 혁신을 이어갈 수 있도록 영감을 줍니다. IBM은 다양한 산업의 고객들이 AI와 자동화를 활용해 실질적인 비즈니스 성과를 이루도록 전념하고 있습니다.
“이 수상은 AI 자산과 에이전틱 워크플로를 대규모로 임베딩하여 제공하는 우리의 차별화된 가치를 입증합니다.”라고 IBM Consulting 비즈니스 운영 딜리버리 글로벌 매니징 파트너인 Sachin Varma가 설명합니다. “IBM에게 이는 부수적인 것이 아니라, 고객을 위한 혁신적인 성과를 이끌어내는 핵심입니다.”
이번 수상은 Amway와 IBM의 파트너십을 입증합니다. 양사는 아웃소싱에 머무르지 않고 최적의 소싱 방식을 도입했습니다. 이를 통해 고객의 니즈에 맞춘 경험 가치를 제공하는 더욱 스마트하고 탄탄한 비즈니스를 구축해왔습니다.
앞으로 IBM과 Amway의 파트너십은 에이전틱 AI가 주도하는 성장에 중점을 둡니다. 즉, 단순한 지원을 넘어 자율적으로 행동하고 학습 및 적응하며 지속적인 가치를 제공하는 시스템입니다. IBM과 Amway는 협력을 더욱 강화하고 차세대 지능형 운영을 주도하여 업무와 고객 경험의 미래를 만들어갈 준비가 되어 있습니다.