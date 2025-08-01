IBM, SSON 2025 Service Provider of the Year Award 수상

IBM이 글로벌 직접 판매 기업인 Amway와 협력해 매입채무 운영을 간소화한 사례는 공유 서비스의 대표적인 예입니다. IBM은 AI 기반 워크플로와 자동화를 활용하여 프로세스를 표준화하고 데이터 관리를 개선했으며 수작업 오류를 최소화했습니다. 이를 통해 효율성을 높이고 고객 만족도를 높였습니다.

IBM과 Amway는 함께 Amway의 매입채무 운영 혁신에 나섰습니다. IBM의 AI 기반 지능형 워크플로와 BPO 서비스를 배포하여 다음을 지원했습니다.

58개국에 걸친 프로세스의 표준화 및 자동화

watsonx와 생성형 AI를 활용한 데이터 관리 및 분석 기능 강화

비즈니스 연속성 및 규정 준수 강화

수작업 오류 및 개입 최소화

50% 이상의 비접촉식 송장 처리 달성

성과는 놀라웠습니다. 생산성이 38% 향상됐으며 송장 처리 주기는 10일 단축되었습니다. 또한 고객 만족도는 91%에서 96%로 상승했고 에스컬레이션은 90% 감소했습니다.

“IBM과의 협력으로 Amway는 인공지능 기반으로 구현된 진정한 글로벌 워크플로를 대규모로 실현할 수 있었습니다.”라고 Amway GBS 부사장 겸 회계 책임자인 Michael van der Ploeg는 설명합니다.