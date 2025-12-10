IBM, 2025년 올해의 SSON 서비스 제공업체 수상: AI 기반 서비스 우수성의 이정표
IBM은 권위 있는 SSON Impact Awards (SSON Impact Awards)에서 2025년 올해의 서비스 제공업체로 선정되었습니다. 이는 글로벌 기업을 위한 공유 서비스 우수성을 높이고 AI 기반 혁신을 가속화하는 데 있어 IBM이 리더십을 발휘했음을 보여줍니다.
올해의 수상은 IBM의 능력뿐만 아니라 Amway, Philip Morris International, Reckitt, Unilever와 같은 주요 기업과의 전략적 파트너십을 통해 창출된 영향력도 반영합니다. 이러한 기업들은 규모, 지능 및 더 강력한 비즈니스 성과를 위해 운영을 현대화하고 있으며, IBM은 이러한 목표를 달성하는 데 핵심적인 역할을 하고 있습니다.
산업 전반에서 IBM은 첨단 기술, 지능형 자동화 및 심층적인 산업 전문 지식을 결합하여 고객이 복잡성을 줄이고 투명성을 개선하며 측정 가능한 성능 향상을 실현할 수 있도록 합니다.
이러한 인정은 IBM과의 협업을 통해 가시적인 혁신을 이뤘다는 고객들의 목소리로 더욱 커지고 있습니다.
IBM 접근 방식의 핵심은 비즈니스 운영의 미래가 근본적으로 AI에 기반을 두고 있으며, 고급 모델, 자동화 및 에이전트 워크플로가 인간의 전문 지식과 함께 작동한다는 믿음에 있습니다.
IBM은 전 세계 기업들이 가치 창출을 가속화하고 장기 경쟁력의 토대를 마련하는 더 스마트하고 탄력적이고 적응력이 뛰어난 운영 모델을 구축할 수 있도록 지속적으로 지원하고 있습니다.
IBM Consulting 아시아 태평양 지역의 매니징 파트너인 Juhi McClelland는 "이러한 인정을 받게 되어 자랑스럽습니다."라고 말합니다. "주요 기술 조직 내에서 대규모로 운영되는 유일한 글로벌 컨설팅 회사로서 우리는 고객에게 독특한 이점을 제공합니다. 이 상은 혁신적이고 지속 가능한 결과를 도출하기 위해 AI 및 워크플로를 확장하는 IBM Consulting의 능력을 반영합니다."
Jhi는 "오늘날 고객은 파트너가 고급 AI 기반 소프트웨어, 자동화 도구 및 검증된 자산을 제공하기를 기대하며, 우리는 컨설턴트가 더 빠르고 더 나은 결과를 제공하는 데 필요한 기술과 전문 지식을 갖추도록 보장합니다."라고 덧붙였습니다.