IBM, 2025년 올해의 SSON 서비스 제공업체 수상: AI 기반 서비스 우수성의 이정표

올해의 수상은 IBM의 능력뿐만 아니라 Amway, Philip Morris International, Reckitt, Unilever와 같은 주요 기업과의 전략적 파트너십을 통해 창출된 영향력도 반영합니다. 이러한 기업들은 규모, 지능 및 더 강력한 비즈니스 성과를 위해 운영을 현대화하고 있으며, IBM은 이러한 목표를 달성하는 데 핵심적인 역할을 하고 있습니다.

산업 전반에서 IBM은 첨단 기술, 지능형 자동화 및 심층적인 산업 전문 지식을 결합하여 고객이 복잡성을 줄이고 투명성을 개선하며 측정 가능한 성능 향상을 실현할 수 있도록 합니다.