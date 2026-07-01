IBM webMethods Hybrid Integration: AI 시대, 연결을 넘어 제어까지

출하된 모든 주문, 처리된 모든 송장, 수신된 모든 확인 메시지는 단순한 기술적 트랜잭션이 아니라 비즈니스에 대한 약속을 의미합니다. 하지만 문제가 발생하면 팀은 '무슨 일이 있었는가?'와 같은 단순한 질문에 답하기 위해 여러 시스템의 로그와 문서를 모으는 데 몇 시간을 소비하는 경우가 많습니다. 왜 이런 일이 발생했는가? 다음에는 무엇을 해야 하는가?

이는 엔드투엔드 배송 현황을 한눈에 확인하는 대신, 여러 택배사와 창고, 세관에서 제공하는 정보를 하나씩 모아 배송 상태를 추적하는 것과 같습니다. 데이터는 존재하지만, 이를 이해하는 데 필요한 비즈니스 컨텍스트가 부족합니다. 문제는 데이터가 부족한 것이 아니라 비즈니스 컨텍스트가 부족하다는 점입니다.

IBM® webMethods B2B Workspace는 분산된 운영 데이터를 비즈니스 컨텍스트를 반영한 경험으로 전환하여 이러한 문제를 해결합니다. 컨텍스트 기반의 역할별 보기와 B2B Document Traceability를 통해 파트너, 시스템 및 비즈니스 프로세스 전반에 걸친 문서를 자동으로 연계하여 엔드투엔드 비즈니스 흐름을 통합된 형태로 제공합니다.

이는 단순히 트랜잭션을 추적하는 수준을 넘어 비즈니스 성과를 이해하는 방식으로의 전환을 의미합니다. 비즈니스 및 운영팀은 더 이상 IT 부서가 정보를 취합해 주기를 기다릴 필요 없이 현재 상황을 직접 파악하고, 프로세스 간의 종속성을 이해하며, 어느 단계에서 문제가 발생하는지 확인할 수 있습니다.

이처럼 풍부한 컨텍스트를 바탕으로 팀은 사후 문제 해결을 넘어 선제적으로 의사결정을 내릴 수 있으며, '무슨 일이 발생했는가', '왜 발생했는가', '다음으로 어떤 위험이 있는가'와 같은 핵심 질문에 한곳에서 답할 수 있습니다.

그 결과 의사결정 속도가 빨라지고 IT 의존도가 낮아지며 위험을 더 일찍 발견할 수 있습니다. 또한 주문부터 수금(Order-to-Cash), 조달부터 지급(Procure-to-Pay)과 같은 미션 크리티컬 프로세스를 지속적으로 최적화하여, B2B 데이터를 단순한 백오피스 산출물이 아닌 비즈니스 성과를 이끄는 전략적 자산으로 전환할 수 있습니다.