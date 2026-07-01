IBM webMethods Hybrid Integration: AI 시대, 연결을 넘어 제어까지

IBM은 IBM® webMethods Hybrid Integration에 새로운 기능을 추가해 기업이 AI 상호작용을 효과적으로 관리하고, B2B 비즈니스 컨텍스트를 활용하며, 통합 기반을 현대화하고, 하이브리드 환경 전반에서 신뢰할 수 있는 디지털 경험을 확장할 수 있도록 지원합니다.
IBM은 IBM webMethods Hybrid Integration 전반에 새로운 혁신 기능을 도입해, 기업이 단순히 시스템을 연결하는 수준을 넘어 AI 기반 기업의 디지털 신경망을 오케스트레이션하고 관리할 수 있도록 지원합니다.
이러한 혁신 기능은 AI, API, 이벤트, B2B 트랜잭션, 하이브리드 시스템이 더욱 긴밀하게 연결되는 환경에서 기업이 직면하는 운영상의 과제를 해결하도록 지원합니다. 기업에는 새로운 사일로나 거버넌스 공백을 만들지 않으면서 AI 상호작용을 관리하고, 비즈니스 팀이 파트너 트랜잭션의 맥락을 더 명확하게 파악할 수 있도록 지원하며, 개발자가 API와 이벤트를 쉽게 검색하고 재사용할 수 있게 하고, 통합 기반을 현대화할 수 있는 방안이 필요합니다.
IBM 기업가치연구소(IBV)에 따르면, 기업의 68%는 통합 역량이 더욱 강화되지 않으면 AI 이니셔티브가 실패할 것이라고 생각합니다. 이는 IBM이 고객들로부터 매일 듣고 있는 이야기와도 일치합니다. AI의 성공은 데이터와 시스템을 신뢰성, 속도, 제어력을 바탕으로 연결하고 관리할 수 있는 역량에 달려 있습니다.
AI 에이전트는 빠르게 엔터프라이즈 워크플로의 핵심 구성원으로 자리 잡고 있습니다. AI 에이전트는 API를 호출하고, 데이터에 액세스하며, 다양한 툴을 사용하고, 다른 에이전트와 실시간으로 협업합니다. 하지만 LLM, MCP, 에이전트 간 통신(A2A) 등을 위해 각각 별도의 게이트웨이를 구축하는 것은 항공사마다 서로 다른 보안 검색대를 운영하는 공항과 같습니다. 이는 불필요한 복잡성과 운영상의 사각지대를 초래합니다.
IBM® DataPower Interact Gateway는 AI 상호작용을 위한 단일의 신뢰할 수 있는 제어 지점을 제공하여 이러한 환경을 단순화합니다. AI 에이전트, 모델, 엔터프라이즈 API, 툴 및 데이터 소스 사이에서 중개 계층 역할을 수행하며, 조직이 AI 에코시스템 전반에 일관된 보안, 거버넌스, 관측 가능성 및 액세스 정책을 적용할 수 있도록 지원합니다.
기업은 기존 비즈니스 로직을 다시 작성하지 않고도 기존 REST API를 Model Context Protocol(MCP) 툴로 노출할 수 있으며, 이를 통해 기존 투자를 유지하면서 검증된 엔터프라이즈 기능을 AI 에이전트가 즉시 활용할 수 있습니다. 새로운 AI 상호작용 방식과 표준이 등장하더라도 기업은 또 다른 전용 게이트웨이를 도입하지 않고 동일한 거버넌스 모델을 확장할 수 있습니다.
그 결과 기업은 제어력을 유지하면서도 AI 도입을 가속화하고, 재사용성을 극대화하며, 안심하고 혁신을 추진할 수 있는 안전한 정책 기반을 마련할 수 있습니다.
출하된 모든 주문, 처리된 모든 송장, 수신된 모든 확인 메시지는 단순한 기술적 트랜잭션이 아니라 비즈니스에 대한 약속을 의미합니다. 하지만 문제가 발생하면 팀은 '무슨 일이 있었는가?'와 같은 단순한 질문에 답하기 위해 여러 시스템의 로그와 문서를 모으는 데 몇 시간을 소비하는 경우가 많습니다. 왜 이런 일이 발생했는가? 다음에는 무엇을 해야 하는가?
이는 엔드투엔드 배송 현황을 한눈에 확인하는 대신, 여러 택배사와 창고, 세관에서 제공하는 정보를 하나씩 모아 배송 상태를 추적하는 것과 같습니다. 데이터는 존재하지만, 이를 이해하는 데 필요한 비즈니스 컨텍스트가 부족합니다. 문제는 데이터가 부족한 것이 아니라 비즈니스 컨텍스트가 부족하다는 점입니다.
IBM® webMethods B2B Workspace는 분산된 운영 데이터를 비즈니스 컨텍스트를 반영한 경험으로 전환하여 이러한 문제를 해결합니다. 컨텍스트 기반의 역할별 보기와 B2B Document Traceability를 통해 파트너, 시스템 및 비즈니스 프로세스 전반에 걸친 문서를 자동으로 연계하여 엔드투엔드 비즈니스 흐름을 통합된 형태로 제공합니다.
이는 단순히 트랜잭션을 추적하는 수준을 넘어 비즈니스 성과를 이해하는 방식으로의 전환을 의미합니다. 비즈니스 및 운영팀은 더 이상 IT 부서가 정보를 취합해 주기를 기다릴 필요 없이 현재 상황을 직접 파악하고, 프로세스 간의 종속성을 이해하며, 어느 단계에서 문제가 발생하는지 확인할 수 있습니다.
이처럼 풍부한 컨텍스트를 바탕으로 팀은 사후 문제 해결을 넘어 선제적으로 의사결정을 내릴 수 있으며, '무슨 일이 발생했는가', '왜 발생했는가', '다음으로 어떤 위험이 있는가'와 같은 핵심 질문에 한곳에서 답할 수 있습니다.
그 결과 의사결정 속도가 빨라지고 IT 의존도가 낮아지며 위험을 더 일찍 발견할 수 있습니다. 또한 주문부터 수금(Order-to-Cash), 조달부터 지급(Procure-to-Pay)과 같은 미션 크리티컬 프로세스를 지속적으로 최적화하여, B2B 데이터를 단순한 백오피스 산출물이 아닌 비즈니스 성과를 이끄는 전략적 자산으로 전환할 수 있습니다.
정부 기관이 대국민 서비스를 현대화하거나 의료 기관이 핵심 워크플로를 클라우드로 이전할 때 성공은 단순히 속도로만 평가되지 않습니다. 보안과 규정 준수, 그리고 국민의 신뢰를 훼손하지 않고 이를 수행하는 것이 성공의 기준입니다.
정부 기관과 규제가 엄격한 산업에 속한 조직은 이러한 균형을 매일 유지해야 합니다. 엄격한 규제와 운영 요건을 준수하는 동시에 노후화된 인프라를 현대화해야 하기 때문입니다.
IBM® webMethods Hybrid Integration SaaS for Government가 FedRAMP Moderate Authorization을 획득함에 따라 연방 정부 기관은 공공 부문의 보안 기준을 준수하면서도 클라우드 도입을 더욱 빠르게 추진할 수 있습니다. 이와 같은 엔지니어링 원칙은 금융 서비스, 의료, 에너지 등 규제가 엄격한 산업에도 동일하게 적용됩니다. 이러한 산업에서는 복원력, 거버넌스 및 운영 규율이 선택 사항이 아니라 필수 요건입니다.
그 결과 조직은 신뢰성과 규정 준수가 플랫폼의 기반에 내재되어 있다는 확신을 바탕으로 안심하고 혁신을 추진할 수 있습니다.
오늘날의 디지털 비즈니스는 API와 이벤트 스트림 모두에 점점 더 크게 의존하고 있습니다. 하지만 개발자는 필요한 리소스를 찾기 위해 서로 분리된 카탈로그와 단절된 거버넌스 모델을 오가야 하는 경우가 많습니다.
IBM webMethods Hybrid Integration은 API와 이벤트를 하나의 개발자 포털로 통합하여 팀이 동기 및 비동기 자산을 단일 거버넌스 환경에서 검색하고, 활용하며, 재사용할 수 있도록 지원합니다.
이는 단순히 편의성을 높이는 데 그치지 않습니다. 개발 속도를 높이고 재사용성을 향상시키며 거버넌스를 강화하는 것은 물론, 조직이 더욱 일관되고 안정적으로 이벤트 기반 아키텍처를 구축할 수 있도록 지원합니다.
혁신을 실현하려면 이를 뒷받침하는 현대적인 플랫폼이 필요합니다.
IBM® webMethods 12.1은 IBM® Semeru Runtime 21 기반의 Jakarta EE 10 및 Java 21을 지원하며, 런타임 YAML 구성과 컨테이너 이미지를 함께 제공하여 배포와 운영을 더욱 간소화합니다. 또한 개발자는 스키마 레지스트리 통합을 지원하는 Apache Avro 네이티브 지원과 기본 제공 단위 테스트 등의 기능을 활용하여 개발 주기를 단축하고 더욱 안정적인 통합을 구현할 수 있습니다.
이러한 기능 향상을 통해 조직은 운영 복잡성을 줄이는 동시에 개발자 생산성을 높일 수 있으며, 안전하고 안정적으로 지원되며 미래에도 대비할 수 있는 기반을 마련할 수 있습니다.
엔터프라이즈 통합은 새로운 단계에 접어들고 있습니다. 이제 엔터프라이즈 통합은 단순히 애플리케이션을 연결하고 데이터를 한 시스템에서 다른 시스템으로 이동시키는 것에 그치지 않습니다. 이는 조직이 책임감 있게 AI를 도입하고, 변화에 더욱 신속하게 대응하며, 더 높은 가시성과 신뢰를 바탕으로 운영할 수 있도록 지원하는 것입니다.
IBM webMethods Hybrid Integration 전반에 걸쳐 선보인 이번 혁신은 AI 상호작용 관리와 개발자 경험 개선을 넘어, B2B 운영에 더욱 풍부한 비즈니스 컨텍스트를 제공하고 규제가 엄격한 환경의 현대화를 지원하는 방향으로의 전환을 보여줍니다.
이 모든 혁신은 하나의 핵심 철학을 담고 있습니다. 경쟁 우위는 더 많은 시스템을 연결하는 것만으로는 얻을 수 없으며, 그러한 연결을 신뢰할 수 있는 지능형 운영으로 전환할 때 비로소 실현된다는 것입니다.
바로 이러한 철학이 IBM webMethods Hybrid Integration의 핵심입니다. IBM은 조직이 거버넌스를 통합하고, 혁신을 가속화하며, 신뢰할 수 있는 기반을 구축하도록 지원함으로써 고객이 비즈니스에 대한 통제력을 유지하면서도 AI가 제공하는 기회를 적극 활용할 수 있도록 돕고 있습니다.
IBM webMethods Hybrid Integration에 대해 자세히 보기
IBM DataPower Interact Gateway 살펴보기