IBM watsonx Orchestrate, Enterprise AI 디자인 부문 2025 Red Dot Design Award 수상
Red Dot 심사위원단은 설명 및 감사 가능하며 기업 현장에 바로 투입할 수 있는 AI 시스템을 설계하는 데 있어 선구안을 보여준 IBM 설계 팀의 공로를 인정했습니다.
Red Dot 심사위원단은 설명 및 감사 가능하며 기업 현장에 바로 투입할 수 있는 AI 시스템을 설계하는 데 있어 선구안을 보여준 IBM 설계 팀의 공로를 인정했습니다.
IBM watsonx Orchestrate는 제품 및 커뮤니케이션 설계 분야에서 뛰어난 성과를 거두며 레드닷 디자인 어워드를 수상했습니다. 베를린에서 열린 Red Dot Gala에서 이 상이 수여되었고, 전 세계 수상자들이 한자리에 모여 올해의 가장 혁신적이고 영향력 있는 디자인 작업들에 찬사를 보냈습니다.
Red Dot Award는 제품 디자인, 브랜드 및 커뮤니케이션 디자인, 디자인 컨셉 전반에서 우수한 작품을 선정하는 세계에서 가장 권위 있는 디자인상 중 하나입니다. 1955년에 설립된 이 공모전에 매년 60여 국가에서 20,000개 이상의 작품을 접수하며 디자이너, 교수, 업계 리더로 구성된 독립적인 국제 심사위원단이 출품작을 평가합니다. 2025년에는 전 세계 30명의 디자인 전문가가 출품작을 검토하여 극소수의 작품에만 상을 수여했습니다.
Red Dot 심사위원단은 설명 및 감사 가능하며 기업 현장에 바로 투입할 수 있는 AI 시스템을 설계하는 데 있어 선구안을 보여준 IBM 설계 팀의 공로를 인정했습니다.
IBM watsonx Orchestrate를 통해 조직은 거버넌스, 책임 및 명확성을 바탕으로 운영되는 AI 에이전트를 구축 및 배포할 수 있습니다. 이는 비즈니스 환경에서 AI를 안전하고 효과적으로 확장하기 위한 중요한 단계입니다.
IBM의 설계 팀은 3가지 주요 원칙에 중점을 두었습니다.
이 방식을 통해 IBM watsonx Orchestrate는 책임감 있는 AI 설계의 리더로서 입지를 다지고 엔터프라이즈급 AI 솔루션에서 혁신과 신뢰 사이의 격차를 메웁니다. Red Dot은 디자인, 제품 관리, 개발, 기술 영업, 마케팅, 거버넌스 팀을 포함한 IBM 조직 전반의 협업, 그리고 watsonx Orchestrate를 강력하고 책임감 있는 제품으로 만드는 데 일조한 초기 고객들의 의견을 높이 샀습니다.
IBM은 수상 자체를 목표로 삼지 않지만, Red Dot에서 인정 받은 것은 우리가 AI 설계, 관리, 신뢰 보장을 위해 헌신해 왔음을 입증합니다. 이는 엔터프라이즈 AI가 속을 알 수 없는 블랙박스처럼 작동할 필요는 없으며 책임감 있고 투명하며 인간 중심적으로 AI를 설계할 수도 있음을 보여줍니다.
IBM이 에이전틱 AI를 지속적으로 혁신하고 있는 가운데, 이번 수상은 AI를 우수하게 설계하고 책임감 있게 엔지니어링하면 조직이 확신을 가지고 대규모로 AI를 채택하도록 기여할 수 있음을 보여줍니다.