IBM watsonx Orchestrate, Enterprise AI 디자인 부문 2025 Red Dot Design Award 수상

Red Dot 심사위원단은 설명 및 감사 가능하며 기업 현장에 바로 투입할 수 있는 AI 시스템을 설계하는 데 있어 선구안을 보여준 IBM 설계 팀의 공로를 인정했습니다.

IBM watsonx Orchestrate를 통해 조직은 거버넌스, 책임 및 명확성을 바탕으로 운영되는 AI 에이전트를 구축 및 배포할 수 있습니다. 이는 비즈니스 환경에서 AI를 안전하고 효과적으로 확장하기 위한 중요한 단계입니다.

IBM의 설계 팀은 3가지 주요 원칙에 중점을 두었습니다.

신뢰 및 거버넌스: AI 에이전트의 행동을 설명, 검토, 감사할 수 있게 해서 기업 리더가 확신을 가지고 배포를 승인할 수 있도록 합니다.

AI 에이전트의 행동을 설명, 검토, 감사할 수 있게 해서 기업 리더가 확신을 가지고 배포를 승인할 수 있도록 합니다. 단순한 프롬프트가 아닌 에이전트 구축: 기능이 정의되어 있고 재사용 가능한 AI 에이전트를 생성하기 위한 프레임워크를 제공하여 빌더가 에이전트 성능을 테스트, 개선, 고도화하게 합니다.

기능이 정의되어 있고 재사용 가능한 AI 에이전트를 생성하기 위한 프레임워크를 제공하여 빌더가 에이전트 성능을 테스트, 개선, 고도화하게 합니다. 복잡한 시스템의 명확성: AI 에이전트와 인간 간의 오케스트레이션, 규정 준수, 핸드오프와 같은 복잡한 엔터프라이즈 프로세스를 직관적이고 투명하며 사용 가능한 인터페이스로 전환합니다.

이 방식을 통해 IBM watsonx Orchestrate는 책임감 있는 AI 설계의 리더로서 입지를 다지고 엔터프라이즈급 AI 솔루션에서 혁신과 신뢰 사이의 격차를 메웁니다. Red Dot은 디자인, 제품 관리, 개발, 기술 영업, 마케팅, 거버넌스 팀을 포함한 IBM 조직 전반의 협업, 그리고 watsonx Orchestrate를 강력하고 책임감 있는 제품으로 만드는 데 일조한 초기 고객들의 의견을 높이 샀습니다.