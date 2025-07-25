IBM® watsonx Orchestrate, Everest Group의 Agentic AI Innovation Watch에서 전문가로 선정

2025년 7월 25일
IBM® watsonx Orchestrate는 빠르게 진화하는 에이전틱 AI 환경에서 IBM의 리더십을 입증하는 권위 있는 Everest Group의 Innovation Watch: Agentic AI Products 2025에서 전문가로 선정되었습니다. 이번 최고 등급 선정은 빠르게 진화하는 에이전틱 AI 환경에서 IBM의 리더십과 CIO와 CTO가 중요한 비즈니스 혁신을 추진할 수 있도록 지원하는 최첨단 솔루션을 제공하려는 IBM의 노력을 입증하는 것입니다.
Everest Group의 Innovation Watch는 에이전틱 AI 제품을 제공하는 24개 주요 기술 제공업체를 종합적으로 평가합니다. 이러한 솔루션을 통해 기업은 자율적인 의사 결정, 워크플로 및 동적 적응이 가능한 지능형 에이전트를 구축하여 HR, 고객 지원, 구매 및 영업과 같은 기능 전반에서 비즈니스 운영 방식을 혁신할 수 있습니다.
이 보고서는 개발자 중심 프레임워크를 제외하고 비즈니스 사용자를 위해 설계된 로우코드/노코드 플랫폼과 사전 구축된 사용자 지정 가능한 에이전트에 중점을 둡니다. 제공업체는 다음과 같은 두 가지 주요 측면에서 평가됩니다.
Everest Group은 이러한 기준에 따라 제공업체를 전문가, 빠른 팔로워, 인플루언서 및 추구자의 4가지 범주로 분류합니다.
오늘날의 역동적인 엔터프라이즈 환경에서는 탄력적이고 민첩한 비용 최적화된 운영에 대한 수요가 가장 중요합니다. 기존의 자동화는 가시적인 효율성을 제공했지만, 에이전틱 AI의 등장으로 가능성이 재정의되고 있습니다. 에이전틱 AI는 내재된 자율성, 적응성 및 의사 결정 기능을 갖추고 있어 워크플로를 간소화하고 의사 결정 인텔리전스를 강화하며 혁신을 위한 새로운 길을 열어 비즈니스 운영을 혁신할 준비가 되어 있습니다.
watsonx Orchestrate는 이러한 혁명의 최전선에 있습니다. 로우코드/노코드 오케스트레이션 도구로서 비즈니스 사용자가 복잡한 워크플로와 프로세스를 자동화하는 AI 어시스턴트 및 에이전트를 구축, 배포 및 관리할 수 있도록 지원합니다. 이러한 에이전트는 다단계 작업을 처리하고, Workday, SAP, Salesforce와 같은 기존 엔터프라이즈 시스템과 원활하게 통합되며, 자연어 지침에 응답하도록 설계되었습니다. 또한 이 플랫폼은 고객 서비스, 코드 생성 및 HR과 같은 중요한 영역에 대한 도메인별 코파일럿을 제공합니다.
전문가로 지명됨으로써 IBM은 에이전틱 AI 분야의 혁신 기업 중 최고 수준에 올랐습니다. 이번 선정은 비즈니스 사용자가 심층적인 기술 전문 지식 없이도 복잡한 워크플로를 자동화하는 AI 에이전트를 구축하고 배포할 수 있도록 지원하는 watsonx Orchestrate 플랫폼의 강점을 반영합니다.
watsonx Orchestrate를 통해 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다.
이는 접근성, 확장성, 영향력이 뛰어난 엔터프라이즈급 AI를 제공하겠다는 IBM의 노력을 입증한 것입니다.
에이전틱 AI가 업무의 미래를 재편하고 있습니다. 기업이 생산성을 높이고 비용을 절감하며 의사 결정을 개선하고자 하는 상황에서 IBM® watsonx Orchestrate와 같은 플랫폼은 팀이 더 적은 비용으로 더 많은 작업을 수행하고 새로운 수준의 효율성을 실현할 수 있도록 지원하는 데 앞장서고 있습니다. Everest Group의 이번 선정은 AI 기반 혁신을 수용하는 조직이 신뢰할 수 있는 파트너로서의 IBM의 입지를 강화하는 것입니다.