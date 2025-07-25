IBM® watsonx Orchestrate, Everest Group의 Agentic AI Innovation Watch에서 전문가로 선정

오늘날의 역동적인 엔터프라이즈 환경에서는 탄력적이고 민첩한 비용 최적화된 운영에 대한 수요가 가장 중요합니다. 기존의 자동화는 가시적인 효율성을 제공했지만, 에이전틱 AI의 등장으로 가능성이 재정의되고 있습니다. 에이전틱 AI는 내재된 자율성, 적응성 및 의사 결정 기능을 갖추고 있어 워크플로를 간소화하고 의사 결정 인텔리전스를 강화하며 혁신을 위한 새로운 길을 열어 비즈니스 운영을 혁신할 준비가 되어 있습니다.

watsonx Orchestrate는 이러한 혁명의 최전선에 있습니다. 로우코드/노코드 오케스트레이션 도구로서 비즈니스 사용자가 복잡한 워크플로와 프로세스를 자동화하는 AI 어시스턴트 및 에이전트를 구축, 배포 및 관리할 수 있도록 지원합니다. 이러한 에이전트는 다단계 작업을 처리하고, Workday, SAP, Salesforce와 같은 기존 엔터프라이즈 시스템과 원활하게 통합되며, 자연어 지침에 응답하도록 설계되었습니다. 또한 이 플랫폼은 고객 서비스, 코드 생성 및 HR과 같은 중요한 영역에 대한 도메인별 코파일럿을 제공합니다.

전문가로 지명됨으로써 IBM은 에이전틱 AI 분야의 혁신 기업 중 최고 수준에 올랐습니다. 이번 선정은 비즈니스 사용자가 심층적인 기술 전문 지식 없이도 복잡한 워크플로를 자동화하는 AI 에이전트를 구축하고 배포할 수 있도록 지원하는 watsonx Orchestrate 플랫폼의 강점을 반영합니다.

watsonx Orchestrate를 통해 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다.

면접 일정 및 제안서 작성과 같은 다단계 작업 자동화

Workday, SAP, Salesforce와 같은 엔터프라이즈 시스템과 원활하게 통합

HR, 고객 서비스 및 영업을 위한 도메인별 에이전트 활용

자연어를 사용하여 에이전트에게 지시하고 워크플로를 동적으로 조정

이는 접근성, 확장성, 영향력이 뛰어난 엔터프라이즈급 AI를 제공하겠다는 IBM의 노력을 입증한 것입니다.