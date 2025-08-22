이제 IBM Cloud에서 IBM watsonx BI가 정식 서비스로 제공됩니다. 지능형 의사 결정의 미래는 여기에서 시작됩니다.

2025년 8월 22일
새로운 소식: 이제 IBM® watsonx BI를 IBM® Cloud에서 정식 사용할 수 있으며, AI 기반 인텔리전스와 통제된 시맨틱 모델을 결합하여 비즈니스 로직을 기반으로 일관되고 설명 가능한 인사이트를 제공합니다.
비즈니스 인텔리전스(BI)의 미래는 상황에 맞는 대화형 클라우드 네이티브입니다. 경영진의 90%는 2027년까지 팀이 AI 에이전트를 통해 정적 보고서를 넘어 실시간 예측 분석으로 전환할 것으로 예상합니다. 그리고 75% 이상은 이러한 에이전트가 곧 워크플로를 완전히 자동화할 것이라고 생각합니다.
IBM watsonx BI는 지금 이 순간과 미래를 위해 설계되었습니다. 사용자가 자연어로 질문하고, 인사이트 생성을 가속화하고, 기업 전반의 데이터 기반 문화를 조성하는 동시에, 신뢰와 확장성을 보장할 수 있도록 지원합니다. 다중 LLM 지원 및 플러그 앤 플레이 통합 기능을 통해 기존 워크플로, 데이터 레이크하우스 또는 보고 도구에 원활하게 통합되어 조직의 모든 곳에 신뢰, 속도, 규모를 제공합니다.
미래는 데이터의 속도에 맞춰 생각하고 행동할 수 있는 조직의 것입니다. watsonx BI는 단순한 분석 툴이 아니라, 비즈니스를 이해하고 중요한 인사이트를 제시하며 모든 답변의 '이유'를 설명하는 사고하는 파트너입니다. 경쟁 우위가 몇 달이 아닌 단 몇 분 만에 측정되는 세상에서 watsonx BI는 항상 가장 중요한 사안에 대비할 수 있도록 지원합니다.
인사이트를 기다리는 시대는 끝났습니다. watsonx BI 서비스를 IBM Cloud에서 바로 사용하실 수 있습니다. 이것은 시작에 불과합니다. 에이전트 분석의 영역을 확장하며 앞으로 더 많은 혁신이 이어질 것입니다. watsonx BI techxchange 커뮤니티에 가입하세요. 무엇이 효과적이었는지, 어떤 점이 놀라웠는지, 다음 릴리스에서 보고 싶은 기능이 있는지 알려주세요. 함께 지능형 의사 결정의 다음 장을 만들어 나갑시다.