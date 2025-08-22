이제 IBM Cloud에서 IBM watsonx BI가 정식 서비스로 제공됩니다. 지능형 의사 결정의 미래는 여기에서 시작됩니다.

비즈니스 인텔리전스(BI)의 미래는 상황에 맞는 대화형 클라우드 네이티브입니다. 경영진의 90%는 2027년까지 팀이 AI 에이전트를 통해 정적 보고서를 넘어 실시간 예측 분석으로 전환할 것으로 예상합니다. 그리고 75% 이상은 이러한 에이전트가 곧 워크플로를 완전히 자동화할 것이라고 생각합니다.

IBM watsonx BI는 지금 이 순간과 미래를 위해 설계되었습니다. 사용자가 자연어로 질문하고, 인사이트 생성을 가속화하고, 기업 전반의 데이터 기반 문화를 조성하는 동시에, 신뢰와 확장성을 보장할 수 있도록 지원합니다. 다중 LLM 지원 및 플러그 앤 플레이 통합 기능을 통해 기존 워크플로, 데이터 레이크하우스 또는 보고 도구에 원활하게 통합되어 조직의 모든 곳에 신뢰, 속도, 규모를 제공합니다.