이제 IBM Cloud에서 IBM watsonx BI가 정식 서비스로 제공됩니다. 지능형 의사 결정의 미래는 여기에서 시작됩니다.

인공지능

2025년 8월 22일

작성자

Kasun Attanapola

Product Management & Engineering leader

IBM Data & AI

새로운 소식: 이제 IBM® watsonx BI를 IBM® Cloud에서 정식 사용할 수 있으며, AI 기반 인텔리전스와 통제된 시맨틱 모델을 결합하여 비즈니스 로직을 기반으로 일관되고 설명 가능한 인사이트를 제공합니다.

비즈니스 인텔리전스(BI)의 미래는 상황에 맞는 대화형 클라우드 네이티브입니다. 경영진의 90%는 2027년까지 팀이 AI 에이전트를 통해 정적 보고서를 넘어 실시간 예측 분석으로 전환할 것으로 예상합니다. 그리고 75% 이상은 이러한 에이전트가 곧 워크플로를 완전히 자동화할 것이라고 생각합니다.

IBM watsonx BI는 지금 이 순간과 미래를 위해 설계되었습니다. 사용자가 자연어로 질문하고, 인사이트 생성을 가속화하고, 기업 전반의 데이터 기반 문화를 조성하는 동시에, 신뢰와 확장성을 보장할 수 있도록 지원합니다. 다중 LLM 지원 및 플러그 앤 플레이 통합 기능을 통해 기존 워크플로, 데이터 레이크하우스 또는 보고 도구에 원활하게 통합되어 조직의 모든 곳에 신뢰, 속도, 규모를 제공합니다.

watsonx BI가 중요한 이유 

  • 손끝에서 누리는 즉각적인 인텔리전스: 에이전트에게 비즈니스 관련 질문을 하면 몇 초 만에 시각화 및 완전한 데이터 투명성을 갖춘 포괄적인 답변을 얻을 수 있습니다. 더 이상 보고서를 기다리거나 복잡한 대시보드를 탐색할 필요가 없습니다. 이제 BI 병목 현상을 없애고 실행 가능하고 설명 가능한 새로운 인텔리전스 표준을 맞이할 수 있습니다.
  • 신뢰할 수 있는 진실: 특정 비즈니스 로직(정의, 계산, KPI)을 AI 기반 응답에 직접 내장하는 비즈니스 인사이트 에이전트의 도움으로, 조직 전반에서 상충되는 지표를 제거하세요. 이렇게 하면 모든 답변이 일반적인 가정이 아닌 회사의 표준을 반영할 수 있습니다.
  • 데이터팀의 영향력 확장: watsonx BI 에이전트는 비즈니스 동의어 및 설명으로 데이터를 자동으로 보강하여, 시맨틱 모델을 구축하고 데이터 분석가에게 지표 정의를 제안함으로써 분석 워크플로를 혁신합니다.

현재를 위한 설계, 미래를 위한 준비

미래는 데이터의 속도에 맞춰 생각하고 행동할 수 있는 조직의 것입니다. watsonx BI는 단순한 분석 툴이 아니라, 비즈니스를 이해하고 중요한 인사이트를 제시하며 모든 답변의 '이유'를 설명하는 사고하는 파트너입니다. 경쟁 우위가 몇 달이 아닌 단 몇 분 만에 측정되는 세상에서 watsonx BI는 항상 가장 중요한 사안에 대비할 수 있도록 지원합니다.

지금 IBM Cloud에서 watsonx BI 시작하기

인사이트를 기다리는 시대는 끝났습니다. watsonx BI 서비스를 IBM Cloud에서 바로 사용하실 수 있습니다. 이것은 시작에 불과합니다. 에이전트 분석의 영역을 확장하며 앞으로 더 많은 혁신이 이어질 것입니다. watsonx BI techxchange 커뮤니티에 가입하세요. 무엇이 효과적이었는지, 어떤 점이 놀라웠는지, 다음 릴리스에서 보고 싶은 기능이 있는지 알려주세요. 함께 지능형 의사 결정의 다음 장을 만들어 나갑시다.

watsonx BI 살펴보기

자세히 알아보기 watsonx BI 살펴보기 이 발표 자세히 보기