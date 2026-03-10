이번 릴리스는 IBM Z 환경 안에서 안전한 엔터프라이즈 지원 AI 기능을 직접 제공한다는 IBM의 뜻을 강화하여 조직이 거버넌스와 제어를 유지하면서 복잡성을 단순화하도록 지원합니다.
이번 릴리스에서 도입되는 4가지 새로운 기능:
IBM Z 환경의 운영 지식은 현지 언어로 작성된 런북, 문제 해결 가이드, 절차 등 독점 문서에 기재되어 있는 경우가 많습니다. 국제적으로 운영되는 조직에서는 언어 차이로 인해 해당 지식을 열람하고 적용하는 방법이 제한될 수 있습니다.
이번 릴리스를 통해 고객은 지원되는 언어로 문서를 수집할 수 있어 1 사용자가 소스 자료를 변환하거나 형식을 변경하지 않고도 수집된 내용과 동일한 언어로 질문하고 답변을 받을 수 있습니다.
조직에서 기능을 활용하는 방법:
새로운 문서 수집 인터페이스를 통해 문서를 업로드, 관리, 유지 관리하는 방법도 간소화할 수 있습니다. 기업이 사무 업무를 줄이면 팀은 지식을 정확하고 최신 상태로 유지하는 데 집중할 수 있습니다.
이러한 개선 사항은 사용자가 해당 기업의 독점 지식에 접근해서 언제든 질문에 대한 답변을 적시에 얻을 수 있도록 구축되었습니다.
보안은 여전히 IBM Z 고객의 기본 요소입니다. 인증 및 권한 부여 메커니즘은 기업마다 다르며, 채택을 위해서는 기존 인프라와의 호환성이 매우 중요합니다.
RACF 외에도 IBM watsonx Assistant for Z는 이제 SAF(System Authorization Facility)를 사용하여 ACF2 및 Top Secret을 지원하므로 IBM Z 환경에서 이미 사용 중인 인증 및 권한 부여 프레임워크와 통합할 수 있습니다.
확장된 통합:
IBM watsonx Assistant for Z는 확립된 보안 프레임워크를 지원함으로써 조직이 신뢰하는 제어를 방해하지 않으면서 에이전틱 AI 기능을 채택하는 데 도움이 되도록 구축되었습니다.
AI 에이전트는 정형화되고 결정론적인 워크플로를 정밀하게 실행할 수 있을 때 가치를 창출합니다. 지금까지 이러한 워크플로를 구축하려면 스크립팅 전문 지식과 수동 구성이 필요했기 때문에 많은 팀이 자동화를 사용할 수 없었습니다.
이번 릴리스의 Agent Builder에는 팀이 AI 기반 워크플로를 설계하고 운영하는 방식을 혁신하는 그래픽 플로 빌더가 포함되어 있습니다. 빌더는 직관적인 드래그앤드롭 인터페이스를 사용하여 시각적으로 설계하고, 실시간으로 자동화를 테스트하며, 배포 전에 플로를 개선할 수 있습니다.
빌더로 할 수 있는 일:
고급 사용 사례를 지원하는 3가지 추가 기능:
이 개선 사항들은 제어와 결정론을 유지하면서 워크플로 개발에 대한 장벽을 낮춤으로써 조직의 모든 팀이 IBM Z 환경 전반에서 자동화를 효율적으로 설계하고 확장하도록 개발되었습니다.
설치와 구성 단계는 시간이 많이 걸리고 수동 오류가 발생하기 쉽습니다. 이 프로세스를 간소화하기 위해 IBM watsonx Assistant for Z는 설치 프로세스의 주요 부분에 대한 자동화 기능을 제공합니다.
이는 수동 구성 단계를 줄이고, 배포 시간을 단축하고, 설정 오류 위험을 낮추고, 보다 예측 가능한 설치 경험을 제공하기 위해 구축되었습니다. 설치를 간소화하고 복잡성을 줄임으로써 팀은 가치를 빠르게 실현할 수 있습니다.
다국어 지식 통합, 그래픽 워크플로 개발, 확장된 인증 지원, 간소화된 설치 도구로 구성된 이번 릴리스는 IBM Z 환경을 위한 안전하고 확장 가능한 AI 솔루션인 IBM watsonx Assistant for Z를 더욱 강화합니다.
기업들이 핵심 시스템을 지속적으로 현대화하는 과정에서, IBM watsonx Assistant for Z는 운영을 간소화하고 접근성을 확대하며 메인프레임을 정의하는 신뢰할 수 있는 보안 표준을 유지하는 데 도움이 됩니다.
IBM watsonx Assistant for Z의 최신 개선 사항은 2026년 3월 13일부터 일반에 공개됩니다. 이번 릴리스에서는 지식 접근을 간소화하고 워크플로 개발의 효율을 높이며 IBM Z 환경의 보안 통합을 확장하는 새로운 기능을 도입했습니다.
IBM Watsonx Assistant for Z를 통해 IBM Z 환경을 간소화하고 현대화하는 방법을 알아보세요.
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1 언어 지원은 LLM에 따라 다릅니다.. Granite 지원 언어: 한국어, 중국어, 체코어, 네덜란드어, 영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 포르투갈어, 스페인어. Llama 지원 언어: 영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 포르투갈어, 스페인어, 태국어