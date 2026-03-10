IBM Z 환경의 운영 지식은 현지 언어로 작성된 런북, 문제 해결 가이드, 절차 등 독점 문서에 기재되어 있는 경우가 많습니다. 국제적으로 운영되는 조직에서는 언어 차이로 인해 해당 지식을 열람하고 적용하는 방법이 제한될 수 있습니다.

이번 릴리스를 통해 고객은 지원되는 언어로 문서를 수집할 수 있어 1 사용자가 소스 자료를 변환하거나 형식을 변경하지 않고도 수집된 내용과 동일한 언어로 질문하고 답변을 받을 수 있습니다.

조직에서 기능을 활용하는 방법:

언어별 독점 콘텐츠를 중복 없이 사용

여러 국가로 구성됨 팀에 현지화된 지원 경험 제공

새로운 문서 수집 인터페이스를 통해 문서를 업로드, 관리, 유지 관리하는 방법도 간소화할 수 있습니다. 기업이 사무 업무를 줄이면 팀은 지식을 정확하고 최신 상태로 유지하는 데 집중할 수 있습니다.

이러한 개선 사항은 사용자가 해당 기업의 독점 지식에 접근해서 언제든 질문에 대한 답변을 적시에 얻을 수 있도록 구축되었습니다.