IBM® watsonx Assistant for Z: 에이전틱 AI를 통해 메인프레임 IT 관리에 인텔리전스 및 자동화 제공

IBM Z를 위한 에이전틱 AI 프레임워크를 제공하는 watsonx Assistant for Z의 새로운 릴리스를 출시합니다.
이 버전은 운영자가 메인프레임에 참여하는 방식을 더 단순화하고 혁신하여, 차원이 다른 생산성을 위한 여정을 시작합니다.
watsonx Assistant for Z는 2024년 출시 이래로 IBM Z의 전문 지식과 엔터프라이즈 지식을 기반에 둔 통합 대화형 AI를 통해 메인프레임 사용자 경험을 단순화하기 위해 노력해 왔습니다. 고객은 기존 자동화를 어시스턴트의 AI Chat에 연결하고, 이를 통해 적격 사용자가 신뢰할 수 있는 워크플로를 트리거하고 작업을 간소화할 수 있습니다.
이번 새 버전은 에이전틱 AI 기능을 도입하여 생산성을 한 단계 더 발전시킵니다. watsonx Assistant for Z는 생성형 AI를 넘어 데이터 기반 인텔리전스와 워크플로 자동화를 제공합니다.
기존 자동화는 미리 결정된 상황이나 수동 워크플로에 제한되는 것이 일반적입니다. 반면 AI 에이전트가 응답을 주도하는 watsonx Assistant® for Z는 여기에서 한 걸음 더 나아가 대화의 뉘앙스를 이해하고, 다단계 상호 작용을 통해 추론하고, 고정된 규칙이 아닌 목표에 따라 의사 결정을 내리도록 설계되었습니다. 이러한 변화는 최소한의 감독과 필요에 따른 수동 제어를 추가하여 복잡한 워크플로를 자동화하고 실행할 수 있도록 사용자 및 빌더 경험을 모두 혁신합니다. watsonx Assistant for Z가 이렇게 새로운 기능을 제공하는 방법을 알아봅시다.
이번 출시는 메인프레임 에코시스템 전반에서 AI 에이전트를 구축하고 관리할 수 있는 확장 가능한 아키텍처를 제공합니다. 여기에는 AI 에이전트와 어시스턴트 간의 협업을 지원하는 멀티 에이전트 오케스트레이션이 포함되어 있어 복잡한 워크플로를 자동화할 수 있습니다.
새로운 에이전트 빌더를 통해 팀은 단순한 것부터 복잡한 것까지 다양한 워크플로에 대해 맞춤형 에이전트를 만들 수 있습니다. 작업별 에이전트를 빠르게 생성하기 위한 노코드 기능, 고급 에이전트 기능을 위한 에이전트 개발 키트(ADK)의 프로 코드 옵션, 에이전트 사용, 성능 및 안정성에 대한 분석을 제공합니다. 이를 통해 팀은 목표 중심 인텔리전스와 확장가능한 워크플로 자동화를 위해 설계된 조직의 기존 자동화를 활용하여 전문 지식을 대중화할 수 있습니다.
IBM watsonx Assistant for Z에는 생산성을 높이고 더 빠르게 가치를 창출할 수 있도록 설계된 사전 구축된 AI 에이전트 및 서비스가 포함되어 있습니다. IBM Z 소프트웨어 스택에 구축된 에이전트는 생산성을 가속화하고 운영을 간소화하도록 설계된 풍부한 에이전트들을 제공합니다. 이 프레임워크는 사전 구축된 에이전트, IBM Z 에이전트 및 맞춤형 서드파티 에이전트를 쉽게 배포할 수 있도록 개발되었습니다. 이러한 에이전트는 시스템 모니터링, 워크로드 스케줄링, 자동화 및 지원 같은 영역을 포괄하여 IT 운영자가 인사이트를 얻고 중요한 이벤트에 조치를 취하며 워크플로를 간소화할 수 있도록 지원합니다. OMEGAMON의 인사이트 제공, ServiceNow를 통한 사고 대응 자동화, Z 업그레이드 가속화 등 에이전트 프레임워크는 메인프레임 전반에 걸쳐 일관된 인텔리전스를 구축하는 데 도움이 됩니다. 빠르게 시작하거나 맞춤 확장을 빌드하려면 IBM의 GitHub 저장소에서 문서, 예제, 개발자 리소스를 둘러보세요.
IBM Z Software 제품 일부는 이제 watsonx Assistant®를 기반으로 대화형 AI 채팅과 에이전트 프레임워크를 활용하여 생산성을 높이고 메인프레임 사용자 경험을 간소화하도록 설계된 풍부하고 새로운 기능을 제공합니다.
watsonx Assistant for Z는 경고 모니터링과 문제 해결 등을 통해 사용자를 안내하는 IT 운영자들을 지원하도록 설계되었습니다. 촉진자 역할을 맡아 요청을 올바른 AI 에이전트로 라우팅한 다음, 하나의 단일 대화 흐름에서 근본 원인, 과거 맥락, 권장되는 다음 작업을 표시합니다. 그래서 여러 도구의 인터페이스를 오갈 필요가 없습니다. watsonx Assistant for Z는 IBM Concert 같은 제품의 AI 채팅 및 에이전트 런타임 경험을 지원하면서 인시던트 해결을 지원하는 맥락 인식 대응을 주도합니다.
그래서 운영자는 중요한 경고를 우선시해서 문제를 신속하게 파악하고, 어시스턴트 안에서 직접 시정 조치를 취할 수 있습니다. 이는 평균 해결 시간을 단축하고, 시스템 안정성을 개선하며, 팀이 더 중요한 업무에 집중할 수 있도록 설계되었습니다.
머지않아 4분기에 출시되는 IBM Spyre Accelerator 지원을 통해 고객은 플랫폼의 보안과 서비스 품질을 유지하면서, 에이전틱 AI가 제공되는 IBM Z에서 watsonx Assistant® for Z를 완전하게 실행할 수 있습니다. 에이전트는 LLM을 사용하여 요청을 적절하게 라우팅하고, 응답을 대조하고, 사용자에게 의미 있는 응답을 반환합니다. Spyre Cards를 사용하면 이러한 요청, 결정 및 작업이 메인프레임을 떠나지 않아서 모든 보안이 최고 수준으로 이루어집니다. 여기를 클릭해 Spyre에 대해 자세히 알아보세요.1
watsonx Assistant for Z 제품 페이지에서 메인프레임 운영의 미래에 대해 알아보세요. IBM Z가 메인프레임 경험을 어떻게 변화시키고 있는지 궁금하시면 IBM 블로그를 읽어보세요. IBM이 에이전틱 AI를 통해 업무 수행 방식을 어떻게 재구성하고 있는지 알아보려면 IBM 보도 자료를 읽어보세요.
IBM의 향후 향방 및 의도와 관련된 진술은 사전 통보 없이 변경 또는 철회될 수 있으며, 목표와 목적만을 나타냅니다.