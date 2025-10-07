IBM® watsonx Assistant for Z: 에이전틱 AI를 통해 메인프레임 IT 관리에 인텔리전스 및 자동화 제공

IBM Z Software 제품 일부는 이제 watsonx Assistant®를 기반으로 대화형 AI 채팅과 에이전트 프레임워크를 활용하여 생산성을 높이고 메인프레임 사용자 경험을 간소화하도록 설계된 풍부하고 새로운 기능을 제공합니다.

watsonx Assistant for Z는 경고 모니터링과 문제 해결 등을 통해 사용자를 안내하는 IT 운영자들을 지원하도록 설계되었습니다. 촉진자 역할을 맡아 요청을 올바른 AI 에이전트로 라우팅한 다음, 하나의 단일 대화 흐름에서 근본 원인, 과거 맥락, 권장되는 다음 작업을 표시합니다. 그래서 여러 도구의 인터페이스를 오갈 필요가 없습니다. watsonx Assistant for Z는 IBM Concert 같은 제품의 AI 채팅 및 에이전트 런타임 경험을 지원하면서 인시던트 해결을 지원하는 맥락 인식 대응을 주도합니다.

그래서 운영자는 중요한 경고를 우선시해서 문제를 신속하게 파악하고, 어시스턴트 안에서 직접 시정 조치를 취할 수 있습니다. 이는 평균 해결 시간을 단축하고, 시스템 안정성을 개선하며, 팀이 더 중요한 업무에 집중할 수 있도록 설계되었습니다.