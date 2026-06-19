IBM watsonx.ai v2.4: 엔터프라이즈를 위한 관리형 AI 개발 확장

이 릴리스는 관리형 모델 액세스를 확장하고, 공유 플랫폼 운영을 강화하고, 새로운 AI 워크로드에 대한 지원을 추가하고, 고객이 프로덕션으로 전환할 때 영향을 받는 자산을 현대화할 수 있는 더 명확한 경로를 제공합니다.
IBM watsonx.ai v2.4는 고객이 하이브리드 환경 전반에서 더 많은 모델 선택, 강력한 거버넌스, 현대화된 런타임 및 향상된 유연성을 통해 AI를 구축하고 확장할 수 있도록 설계되었습니다. 이 릴리스는 관리형 모델 액세스를 확장하고, 공유 플랫폼 운영을 강화하고, 새로운 AI 워크로드에 대한 지원을 추가하고, 고객이 프로덕션으로 전환할 때 영향을 받는 자산을 현대화할 수 있는 더 명확한 경로를 제공합니다.
기업은 AI 운영 모델을 구축함에 따라 개별 AI 도구 이상의 솔루션을 필요로 합니다. 기업은 엔터프라이즈 데이터에서 얻을 수 있는 신뢰할 수 있는 인텔리전스, 모델 및 애플리케이션 전반에 걸친 관리형 조치, 하이브리드 환경 전반의 운영 제어, AI를 개발, 배포 및 확장하는 방식에 내장된 신뢰를 필요로 합니다. Watsonx.ai v2.4는 팀이 기업 환경에서 모델에 액세스하고, 데이터를 준비하고, 사용을 통제하고, 런타임을 현대화하고, AI 개발을 보다 안전하게 운영할 수 있도록 도와 이러한 기반을 지원합니다.
watsonx.ai v2.4의 가장 중요한 업데이트 중 하나는 Model Gateway의 지속적인 확장입니다. 조직이 더 많은 공급자와 호스팅 환경에서 더 많은 파운데이션 모델을 사용함에 따라 모델 액세스가 파편화될 수 있습니다. 개발자는 유연성을 원하는 반면, 관리자는 액세스, 정책, 사용 및 감사에 대한 일관된 제어가 필요합니다.
Model Gateway는 OpenAI와 호환되는 공통의 API 인터페이스를 통해 파운데이션 모델에 연결하고 사용할 수 있는 통합된 방법을 팀에 제공함으로써 이러한 문제의 해결을 지원합니다. 이번 릴리스에서 Model Gateway에 다음과 같은 기능이 추가되었습니다.
이로써 고객은 기업의 제어를 포기하지 않으면서도 더 다양한 모델을 선택할 수 있게 되었습니다. 개발자는 자신의 사용 사례에 맞는 모델을 사용하여 작업할 수 있으며, 관리자는 모델 공급자 및 환경 전반에 걸쳐 더욱 일관성 있는 거버넌스, 액세스 및 감사 정책을 적용할 수 있습니다.
watsonx.ai v2.4는 Red Hat Enterprise AI를 통해 더 광범위한 플랫폼 방향을 반영합니다.
Red Hat AI Enterprise가 포함된 새로운 watsonx.ai 번들은 Red Hat AI Enterprise의 생성형 AI 기능과 watsonx.ai의 기존 머신 러닝 기능을 결합하도록 설계되었습니다. 앞으로 문서 이해 및 비정형 합성 데이터 생성과 같은 기능에 대한 LLM 요구 사항은 Model Gateway를 통해 연결된 Red Hat AI Enterprise의 Red Hat AI 추론 구성 요소를 통해 해결될 것으로 예상됩니다.
이를 통해 고객은 더 명확한 기업 AI 아키텍처를 구축할 수 있습니다.
이 접근 방식은 개방형 하이브리드 AI 인프라를 지원하는 동시에 고객이 모델 액세스, 사용 및 배포에 대한 기업 제어를 유지할 수 있도록 합니다.
사업부, 팀, 환경 전반에 걸쳐 AI 도입이 확대됨에 따라 많은 조직은 모든 그룹에 대해 격리된 인스턴스를 만들지 않고 플랫폼 액세스를 확장해야 합니다.
watsonx.ai v2.4는 멀티 테넌시 지원을 도입하여 조직이 각 테넌트의 데이터, 구성 및 워크로드를 격리하면서 단일 플랫폼 인스턴스를 여러 테넌트 간에 안전하게 공유할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 관리형 AI 워크로드에 필요한 분리를 유지하면서 비용 효율성, 확장성 및 리소스 활용도를 개선할 수 있습니다.
Decision Optimization, Data Refinery, SPSS Modeler, Synthetic Data Generator, RStudio, AutoAI for machine learning, Prompt Lab, Vector Index, Document Understanding, Deep Learning Training, ML 추론 및 DL 추론을 포함한 watsonx.ai 구성 요소에서 멀티 테넌시가 지원됩니다.
이제 IBM Z 및 IBM LinuxONE에서 IBM Spyre와 함께 watsonx.ai 기능을 사용할 수 있습니다. 이를 통해 기업은 중요한 데이터와 워크로드가 기존에 위치한 곳에서 생성형 AI 추론을 실행할 수 있습니다.
고객은 Prompt Lab, 가드레일, Document Understanding, AutoAI, Jupyter Notebook, Watson Machine Learning 및 Watson Studio와 같은 기능과 함께 Granite 및 Ministral을 포함한 파운데이션 모델 지원을 통해 플랫폼에서 AI를 구축, 배포 및 확장할 수 있습니다.
이를 통해 데이터 이동을 줄이고, 보안 및 데이터 주권을 강화하고, 미션 크리티컬 사용 사례에서 지연 시간이 짧은 AI 결과를 도출하는 데 기여할 수 있습니다.
또한 watsonx.ai v2.4에는 모델 선택, 데이터 준비, 합성 데이터 생성, 최적화, 채팅 경험 및 런타임 지원 전반에 걸쳐 새롭고 향상된 기능이 추가되었습니다.
새로운 파운데이션 모델은 음성, 시각 언어 및 효율적인 대규모 언어 모델 사용 사례를 포함하여 새로운 AI 워크로드에 대한 지원을 확장합니다. 이러한 추가 기능은 팀이 성능, 지연 시간, 비용, 양식 및 배포 제약 조건과 같은 워크로드별 요구 사항에 따라 모델을 선택하는 데 도움이 됩니다.
합성 데이터 생성기의 개선 사항으로, 이제 구조화된 합성 데이터 생성을 프로그래밍 방식으로 사용할 수 있는 API가 도입되어 사용자가 스크립트를 직접 제출하고 합성 데이터 생성을 기존 워크플로에 통합할 수 있습니다. 이 릴리스에는 비정형 합성 데이터 생성을 위한 LLM 선택 기능도 추가되었습니다.
Data Refinery에는 Spark 3.5, Microsoft Azure Databricks, Vertica, 작업 매개변수화, 작업 시작 시 작업 취소 기능, 검토 폴더 지원이 추가되었습니다. 이러한 업데이트는 데이터 엔지니어와 데이터 과학자가 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경에서 데이터를 보다 효율적으로 준비하고 관리하는 데 도움이 됩니다.
이제 Decision Optimization에 시나리오 비교가 포함되어 사용자가 두 시나리오의 차이점과 유사점을 비교하고 시각화할 수 있습니다. 이를 통해 팀은 공급망 계획, 스케줄링 대안, 리소스 할당 전략 및 기타 최적화 시나리오를 더욱 명확하게 평가할 수 있습니다.
Text Chat API는 입력 페이로드에서의 추론 토큰 처리 지원이 추가되었으며, 이를 통해 애플리케이션이 교대로 더 정확하고 컨텍스트를 인식한 대화를 유지할 수 있도록 지원합니다.
Watson Machine Learning 배포에는 Spark 4.0 지원도 추가되었습니다. 이는 프로덕션 머신 러닝 워크로드를 위한 배포 스택을 현대화하는 데 도움이 됩니다. 초안에 따르면, 이 기능은 2분기 말에 사용할 수 있을 것으로 예상됩니다.
watsonx.ai v2.4에는 클라이언트가 업그레이드 계획의 일부로 검토해야 하는 몇 가지 런타임, 패키지 관리, 지원 중단 및 제거 변경 사항이 포함되었습니다.
2026년 6월 11일부터 고객은 더 이상 IBM Runtime 24.1 기반 소프트웨어 사양을 사용하여 새로운 노트북, 사용자 지정 환경 또는 배포를 만들 수 없습니다. 2026년 7월 9일에 watsonx.ai Runtime 및 watsonx.ai Studio에서 IBM Runtime 24.1 지원이 제거됩니다. 고객은 이러한 변경 사항의 영향을 받는 자산과 워크플로의 중단을 방지하기 위해 IBM 런타임 25.1로 마이그레이션해야 합니다.
이번 릴리스에서는 Anaconda 패키지가 제거되고 Python 가상 환경과 pip 패키지 관리자로 대체되었습니다. 팀은 종속성을 검토하고, 필요한 경우 노트북 및 작업을 업데이트하고, 패키지 설치 프로세스가 Python 가상 환경 및 pip에서 작동하는지 확인해야 합니다.
또한 고객은 더 이상 지원되지 않거나 중단된 기능, 모델, 런타임 및 추출 기능을 검토하여 기존 워크로드가 영향을 받는지 확인해야 합니다. 향후 제거를 위해 지원 중단되는 기능은 IFM, Tuning Studio, 이전 버전의 scikit-learn으로 구축된 일부 머신 러닝 모델, Python 3.11 및 R 4.3용 Spark 3.5와 Spark 4, do_20.1 런타임, 텍스트 추출의 일반 KVP 기능입니다. mistral-medium-2505, ministral-8b-instruct, allam-1-13b-instruct, codestral-2501, granite-guardian-3-8b, granite-guardian-3-2b, granite-3-2-8b-instruc를 비롯한 여러 파운데이션 모델도 더 이상 사용되지 않습니다.
이번 릴리스에서 제거된 항목은 Python 3.11 및 R 4.3이 포함된 Spark 3.4, Runtime 24.1, Anaconda packages, pixtral-12b, granite-vision-3-2-2b입니다. Anaconda 패키지를 계속 사용하려는 고객은 Anaconda, Inc.와 직접 별도의 유효한 라이선스 계약을 체결해야 합니다.
watsonx.ai v2.4를 계획하는 클라이언트는 다음 네 가지 작업에 중점을 두어야 합니다.
watsonx.ai v2.4를 통해 IBM은 고객이 더 많은 모델 선택, 더 많은 배포 유연성, 더 강력한 거버넌스, 공유 플랫폼 운영, 현대화된 확장 기반 등 프로덕션 현실에 더욱 더 가까운 기업 AI 개발을 구현할 수 있도록 지원합니다.
기업의 경우 이러한 조합이 중요합니다. AI 개발은 관리형 하이브리드 프로덕션 분야로 자리 잡고 있습니다. Watsonx.ai v2.4는 엔터프라이즈 AI에 필요한 제어, 보안 및 유연성을 유지하면서 팀이 더 빠르게 움직일 수 있도록 지원합니다.