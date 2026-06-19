IBM watsonx.ai v2.4: 엔터프라이즈를 위한 관리형 AI 개발 확장

기업은 AI 운영 모델을 구축함에 따라 개별 AI 도구 이상의 솔루션을 필요로 합니다. 기업은 엔터프라이즈 데이터에서 얻을 수 있는 신뢰할 수 있는 인텔리전스, 모델 및 애플리케이션 전반에 걸친 관리형 조치, 하이브리드 환경 전반의 운영 제어, AI를 개발, 배포 및 확장하는 방식에 내장된 신뢰를 필요로 합니다. Watsonx.ai v2.4는 팀이 기업 환경에서 모델에 액세스하고, 데이터를 준비하고, 사용을 통제하고, 런타임을 현대화하고, AI 개발을 보다 안전하게 운영할 수 있도록 도와 이러한 기반을 지원합니다.

watsonx.ai v2.4의 가장 중요한 업데이트 중 하나는 Model Gateway의 지속적인 확장입니다. 조직이 더 많은 공급자와 호스팅 환경에서 더 많은 파운데이션 모델을 사용함에 따라 모델 액세스가 파편화될 수 있습니다. 개발자는 유연성을 원하는 반면, 관리자는 액세스, 정책, 사용 및 감사에 대한 일관된 제어가 필요합니다.

Model Gateway는 OpenAI와 호환되는 공통의 API 인터페이스를 통해 파운데이션 모델에 연결하고 사용할 수 있는 통합된 방법을 팀에 제공함으로써 이러한 문제의 해결을 지원합니다. 이번 릴리스에서 Model Gateway에 다음과 같은 기능이 추가되었습니다.

공급자, 모델, 시크릿, 정책 및 사용 제어를 구성하기 위한 관리자 UI

Prompt Lab 통합

OpenAI와 호환되는 추론 API 지원

통합 API를 통해 로컬에 호스팅된 모델에 액세스

프롬프트 템플릿 지원

CADF를 준수하는 표준화된 감사 기록

공급자, 모델 및 사용량을 관리하기 위한 테넌트 관리자 API

Mistral, Cohere 및 xAI를 포함한 모델 공급자 지원 확대

안전한 액세스를 위한 사용자 계정 기반 인증

이로써 고객은 기업의 제어를 포기하지 않으면서도 더 다양한 모델을 선택할 수 있게 되었습니다. 개발자는 자신의 사용 사례에 맞는 모델을 사용하여 작업할 수 있으며, 관리자는 모델 공급자 및 환경 전반에 걸쳐 더욱 일관성 있는 거버넌스, 액세스 및 감사 정책을 적용할 수 있습니다.