IBM® Ventures, 양자 혁신 가속화를 위해 SQK 및 QodeX Quantum에 투자

IBM은 양자 소프트웨어가 양자 컴퓨터의 실제 가치를 실현하는 핵심이라고 믿습니다. 이를 위해 IBM은 양자 소프트웨어를 개발하고 Qiskit 오픈소스 양자 소프트웨어 개발 키트를 유지 관리하는 한편, 양자 애플리케이션을 개척하는 스타트업과 협력하고 투자하여 채택과 영향을 가속화하고 있습니다.

우리는 Duality 양자 스타트업 액셀러레이터 프로그램에 참여 중이며 Alchemist Chicago 액셀러레이터 첫 번째 코호트의 2단계에 선정된 초기 단계 스타트업 SQK와 QodeX Quantum에 대한 최신 투자 소식을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다.

이들 기업은 의료 및 머신 러닝 분야의 핵심 과제를 해결하는 역량으로 차별화된 차세대 양자 소프트웨어 혁신을 대표합니다. 이들의 작업은 양자 컴퓨팅이 산업 전반에 혁신적인 솔루션을 제공하는 방향으로 나아가고 있음을 보여줍니다.