IBM® Ventures, 양자 혁신 가속화를 위해 SQK 및 QodeX Quantum에 투자

IBM은 양자 소프트웨어가 양자 컴퓨터의 실제 가치를 실현하는 핵심이라고 믿습니다.
IBM은 양자 소프트웨어가 양자 컴퓨터의 실제 가치를 실현하는 핵심이라고 믿습니다. 이를 위해 IBM은 양자 소프트웨어를 개발하고 Qiskit 오픈소스 양자 소프트웨어 개발 키트를 유지 관리하는 한편, 양자 애플리케이션을 개척하는 스타트업과 협력하고 투자하여 채택과 영향을 가속화하고 있습니다.
우리는 Duality 양자 스타트업 액셀러레이터 프로그램에 참여 중이며 Alchemist Chicago 액셀러레이터 첫 번째 코호트의 2단계에 선정된 초기 단계 스타트업 SQK와 QodeX Quantum에 대한 최신 투자 소식을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다.
이들 기업은 의료 및 머신 러닝 분야의 핵심 과제를 해결하는 역량으로 차별화된 차세대 양자 소프트웨어 혁신을 대표합니다. 이들의 작업은 양자 컴퓨팅이 산업 전반에 혁신적인 솔루션을 제공하는 방향으로 나아가고 있음을 보여줍니다.
2023년에 설립된 시애틀 기반 스타트업 SQK는 의료 영상 재구성을 위해 하이브리드 양자-고전 알고리즘을 적용하는 혁신적인 접근 방식으로 IBM에 깊은 인상을 주었습니다. 이는 종양학, 심혈관 건강 및 신경과학 분야의 진단 방식을 혁신할 잠재력을 갖추고 있습니다. 의료 분야의 가장 시급한 과제 중 하나인 영상 정확도와 효율성 향상을 해결함으로써, SQK는 의미 있는 영향을 창출할 수 있는 위치에 있습니다. IBM은 SQK의 성장을 위해 필요한 자원, 멘토링 및 전략적 네트워크를 제공합니다.
2025년에 설립된 시카고 기반 스타트업 QodeX Quantum은 양자 네이티브 AI 모델을 구현하겠다는 대담한 비전으로 주목받았습니다. QodeX는 양자 컴퓨팅을 머신 러닝 워크플로에 원활하게 통합하는 플랫폼을 구축함으로써, 기업 분석 및 의사 결정을 재정의할 잠재력을 지닌 양자 AI의 새로운 영역을 개척하고 있습니다. IBM은 또한 QodeX가 IBM의 양자 기술, 유용한 네트워크 및 고객 에코시스템에 대한 액세스를 통해 지속 가능하고 장기적인 성장을 달성하도록 지원하고자 합니다.
IBM의 양자 전략의 일환은 소프트웨어 에코시스템의 성장을 가속화하여 양자 컴퓨터의 잠재력을 실현할 수 있는 알고리즘과 애플리케이션을 탐색하는 것입니다.
이 비전을 실현하기 위해, Alchemist Chicago 액셀러레이터의 2단계 프로그램에 참여하는 양자 소프트웨어 스타트업을 지원하는 University of Chicago’s Polsky Center와 파트너십을 체결했습니다.
기술 자원, 비즈니스 가이드 및 자본을 결합하여, IBM은 양자 스타트업이 획기적인 과학적 성과와 실제 산업적 영향 사이의 격차를 해소하도록 지원하는 종합적인 에코시스템을 구축하고 있습니다.
일리노이는 이 비전에서 핵심적인 역할을 합니다. Illinois Quantum and Microelectronics Park에 IBM Quantum System Two를 배치할 계획과 National Quantum Algorithm Center 설립을 통해, 이 지역은 양자 혁신의 글로벌 허브로 부상하고 있습니다. 이러한 투자를 통해 IBM은 일리노이에서의 협력을 강화하고, 해당 지역이 양자 혁신의 발판으로 자리매김하도록 지원하고 있습니다.
SQK와 QodeX와 같은 양자 소프트웨어 혁신 기업 지원, 장기적인 지역 연구 협력, 그리고 National Quantum Algorithm Center 지원을 통해, IBM은 유용한 양자 컴퓨팅의 가능성을 현실에 더 가깝게 만드는 견고한 양자 에코시스템을 구축하고 있습니다.
이러한 투자는 시작에 불과하며, 양자 컴퓨팅의 미래를 만들어가는 창업자들과의 파트너십에 전념하고 있습니다. 현실 세계의 과제를 해결하는 양자 애플리케이션을 개발하고 있다면, 함께 성장을 가속화할 수 있는 방법을 모색하기 위해 연락해 주시기 바랍니다.