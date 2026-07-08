IBM Turbonomic Parking Edition: 워크로드 파킹으로 유휴 클라우드 비용 절감

클라우드 비용 최적화는 흔히 자금이 어디에 쓰이는가?라는 익숙한 질문에서 시작됩니다. 그러나 많은 조직에게 있어 가장 어려운 문제는 그 답을 찾은 후 무엇을 해야 하는가입니다.

멀티클라우드 환경 전반에서 클라우드 지출이 증가할 수 있는 이유에는 새로운 애플리케이션, 사용자 증가, 데이터 증가, AI 실험, 개발 주기 단축 등이 있습니다. 하지만 모든 증가분이 비즈니스 가치와 연관되는 것은 아닙니다. 일부 지출은 아무도 필요로 하지 않는데도 계속 실행 중인 리소스에서 발생합니다.

게다가 클라우드 낭비는 종종 눈앞에 뻔히 보이는 곳에 숨어 있습니다. 개발 환경은 금요일 테스트 주기가 끝난 후 주말 내내 실행됩니다. 유지보수 시스템은 작업이 완료된 후에도 온라인 상태를 유지합니다. 비프로덕션 데이터베이스는 수요가 줄어든 후에도 예산을 계속 소모합니다. 개별적으로 보면 이러한 리소스는 작아 보일 수 있습니다. 팀, 클라우드 계정, 시간대 및 애플리케이션 종속성에 따라 이러한 리소스들은 반복적으로 소모되는 운영 비용이 될 수 있습니다.

업계 연구에 따르면 클라우드 비용 낭비가 지속적인 문제인 것으로 나타났습니다. SpendArk의 State of Cloud Waste 2026 보고서에 따르면 조직들은 클라우드 비용의 약 27%를 낭비하고 있으며, 유휴 컴퓨팅이 가장 큰 낭비 카테고리인 것으로 확인되었습니다. 정확한 수치는 조직에 따라 다르지만 패턴은 익숙합니다. 개발 및 테스트 환경은 밤새도록 실행되고, 유지보수 시스템은 작업이 완료된 후에도 온라인 상태로 유지되며, 비프로덕션 리소스는 수요가 줄어든 후에도 오랫동안 예산을 소비합니다.

CIO와 CTO에게 유휴 클라우드 비용은 거버넌스 문제를 제기합니다. FinOps 팀의 경우 예산 책임이 복잡해집니다. 클라우드 운영팀에게는 실행상 어려움이 발생합니다. 애플리케이션 소유자에게는 신뢰에 대한 우려가 생깁니다. 비용 통제로 인해 팀의 핵심 업무가 방해받지 않을 것이라는 확신이 필요하기 때문입니다.

그래서 유휴 클라우드 비용은 단순한 가시성 문제가 아니라, 운영 모델의 문제입니다.