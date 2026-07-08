IBM Turbonomic Parking Edition: 워크로드 파킹으로 유휴 클라우드 비용 절감

IBM Turbonomic Parking Edition은 팀에서 필요로 하지 않을 때 클라우드 워크로드를 중지하고 비즈니스 수요가 회복되면 다시 시작할 수 있도록 지원합니다.
IBM Turbonomic Parking Edition은 팀에서 필요로 하지 않을 때 클라우드 워크로드의 중지를 자동화하고 필요할 때 다시 시작할 수 있도록 지원합니다. 조직이 지정된 기간에 유휴 워크로드를 파킹하고 필요할 때 다시 시작하여 불필요한 클라우드 비용을 절감할 수 있도록 설계되었습니다.
클라우드 비용 최적화는 흔히 자금이 어디에 쓰이는가?라는 익숙한 질문에서 시작됩니다. 그러나 많은 조직에게 있어 가장 어려운 문제는 그 답을 찾은 후 무엇을 해야 하는가입니다.
멀티클라우드 환경 전반에서 클라우드 지출이 증가할 수 있는 이유에는 새로운 애플리케이션, 사용자 증가, 데이터 증가, AI 실험, 개발 주기 단축 등이 있습니다. 하지만 모든 증가분이 비즈니스 가치와 연관되는 것은 아닙니다. 일부 지출은 아무도 필요로 하지 않는데도 계속 실행 중인 리소스에서 발생합니다.
게다가 클라우드 낭비는 종종 눈앞에 뻔히 보이는 곳에 숨어 있습니다. 개발 환경은 금요일 테스트 주기가 끝난 후 주말 내내 실행됩니다. 유지보수 시스템은 작업이 완료된 후에도 온라인 상태를 유지합니다. 비프로덕션 데이터베이스는 수요가 줄어든 후에도 예산을 계속 소모합니다. 개별적으로 보면 이러한 리소스는 작아 보일 수 있습니다. 팀, 클라우드 계정, 시간대 및 애플리케이션 종속성에 따라 이러한 리소스들은 반복적으로 소모되는 운영 비용이 될 수 있습니다.
업계 연구에 따르면 클라우드 비용 낭비가 지속적인 문제인 것으로 나타났습니다. SpendArk의 State of Cloud Waste 2026 보고서에 따르면 조직들은 클라우드 비용의 약 27%를 낭비하고 있으며, 유휴 컴퓨팅이 가장 큰 낭비 카테고리인 것으로 확인되었습니다. 정확한 수치는 조직에 따라 다르지만 패턴은 익숙합니다. 개발 및 테스트 환경은 밤새도록 실행되고, 유지보수 시스템은 작업이 완료된 후에도 온라인 상태로 유지되며, 비프로덕션 리소스는 수요가 줄어든 후에도 오랫동안 예산을 소비합니다.
CIO와 CTO에게 유휴 클라우드 비용은 거버넌스 문제를 제기합니다. FinOps 팀의 경우 예산 책임이 복잡해집니다. 클라우드 운영팀에게는 실행상 어려움이 발생합니다. 애플리케이션 소유자에게는 신뢰에 대한 우려가 생깁니다. 비용 통제로 인해 팀의 핵심 업무가 방해받지 않을 것이라는 확신이 필요하기 때문입니다.
그래서 유휴 클라우드 비용은 단순한 가시성 문제가 아니라, 운영 모델의 문제입니다.
IBM Turbonomic Parking Edition은 일정 및 파킹 정책을 통해 팀에 필요에 따라 클라우드 워크로드를 파킹할 수 있는 체계적인 방법을 제공합니다. 파킹 작업은 정의된 기간에 클라우드 리소스를 중지하여 클라우드 비용을 절감한 다음 나중에 필요할 때 해당 리소스를 시작하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 팀은 유휴 지출을 파악하는 것에서 나아가 관리된 조치로 전환할 수 있습니다.
업무 시간 이후와 같이 일정 기간 유휴 상태가 되는 워크로드와 정기적인 유지보수를 진행하는 워크로드는 파킹 기능을 활용하기에 이상적인 대상입니다. 팀은 일정 알림, 일회성 스크립트 또는 별도의 클라우드 콘솔에서 이루어지는 수동 종료에 의존하는 대신, 파킹을 반복 가능한 운영 관행으로 활용할 수 있습니다.
그 가치는 단순히 워크로드를 멈출 수 있다는 점만이 아닙니다. 파킹이 팀의 실제 업무 방식에 맞춰 일관성 있게 체계적으로 조정될 수 있다는 점이 핵심입니다.
일반적인 기업 시나리오를 생각해봅시다. 플랫폼 팀은 클라우드 기반 개발, 테스트 및 유지보수 환경을 사용하여 여러 애플리케이션 팀을 지원합니다. 이러한 환경은 근무 시간이나 릴리스 기간, 예정된 검증 동안 중요합니다. 하지만 야간, 주말 또는 계획된 가동 중단 시간에도 지속적으로 가동할 필요가 없을 수도 있습니다. 체계적인 접근 방식이 없으면 각 팀은 종료를 각자 다르게 처리하거나 아예 처리하지 않을 수도 있습니다. 재무 부서는 비용을, 운영 부서는 복잡성을, 엔지니어링 부서는 위험을 고려합니다.
파킹 기능은 해당 팀들에게 공동의 통제 지점을 제공합니다. 일정 관리는 예측 가능한 사용 패턴을 지원할 수 있습니다. 정책은 팀이 대규모로 일관되게 파킹을 적용하도록 도울 수 있습니다. 또한, Turbonomic Parking Edition은 클라우드 제공업체로부터 파킹 가능한 워크로드를 파악하고 파킹 페이지에 그 상태를 표시하기 때문에, 팀은 클라우드 콘솔에서의 수동 확인에만 의존하는 대신 더 명확한 운영 관점에서 작업할 수 있습니다.
Turbonomic Parking Edition은 더 복잡한 애플리케이션을 위한 워크로드 세트도 지원합니다. 워크로드 설정을 통해 파킹 가능한 워크로드를 그룹화하여 팀이 파킹 운영 중 관련 리소스를 함께 관리할 수 있습니다. 예를 들어 팀은 동일한 애플리케이션에 속한 가상 머신과 데이터베이스 서버를 그룹화한 다음, 시작 및 중지 지연을 구성하여 더 원활한 순서 설정을 지원할 수 있습니다. 이는 실제 애플리케이션이 항상 단일 리소스는 아니기 때문에 매우 중요합니다. 여기에는 적절한 순서대로 멈추고 시작해야 하는 구성 요소가 포함된 경우가 많습니다.
IBM Turbonomic Parking Edition은 다음과 같은 몇 가지 일반적인 사용 사례를 지원할 수 있습니다.
파킹 기능은 워크로드가 중지될 때 컴퓨팅 비용을 줄이는 데 도움이 되지만 스토리지 요금은 계속 부과될 수 있습니다. 이 차이는 매우 중요합니다. 효과적인 클라우드 비용 최적화는 과도하게 부풀려진 기대치가 아닌, 투명성에 달려 있습니다.
IBM Turbonomic Parking Edition은 비용 최적화 전략을 일상적인 실행과 연결하는 데 도움이 됩니다. FinOps 팀은 불필요한 지출을 줄일 수 있는 메커니즘을 확보합니다. 운영팀은 파킹을 일관된 방식으로 진행할 수 있게 됩니다. 애플리케이션 팀은 실제 워크로드 동작과 종속성 패턴을 반영할 수 있습니다. 경영진은 클라우드 비용 거버넌스에서 운영 규율로 이어지는 더 명확한 경로를 확보할 수 있습니다.
클라우드 낭비 문제는 단 한 번의 정리 프로젝트로 해결될 수 없습니다. 이 문제를 해결하기 위해서는 팀들이 애플리케이션을 구축, 실행, 관리하는 방식에 맞는 운영 관행이 필요합니다. 파킹은 그러한 관행 중 하나로, 목표 지향적이고, 실용적이며, 운영에 기반을 둔 운영 관행입니다.
IBM Turbonomic Parking Edition이 조직의 불필요한 클라우드 비용 절감에 어떤 도움이 되는지 알아보세요.