IBM Turbonomic, 이제 Red Hat OpenStack 지원

IBM® Turbonomic은 이제 애플리케이션 리소스 관리 기능을 OpenShift 기반 Red Hat OpenStack Services까지 확장하여 조직이 애플리케이션 성능과 인프라 효율성을 유지하면서 엔터프라이즈 및 통신 워크로드를 지속적으로 최적화할 수 있도록 지원합니다.
조직은 가상 머신 환경을 현대화하고 변화하는 가상화 경제성에 대응하기 위해 OpenStack으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 하지만 많은 팀은 배포 후에도 여전히 같은 과제에 직면합니다. 바로 비용을 관리하면서 성능을 유지하는 것입니다.
대규모 OpenStack 환경은 관리가 복잡할 수 있습니다. 팀은 가상 머신, 호스트, 스토리지 및 프로젝트의 리소스 사용 현황을 명확하게 파악하여 수작업을 줄이고 인프라 효율성을 높여야 합니다.
IBM Turbonomic은 CPU, 메모리, 스토리지 용량, 스토리지 프로비저닝, IOPS 및 스토리지 지연 시간에 대한 실시간 및 과거 수요를 지속적으로 분석하여 애플리케이션이 필요한 성능을 발휘하는 데 필요한 리소스를 파악합니다. 그런 다음 애플리케이션 성능을 유지하면서 리소스 할당을 최적화할 수 있는 권장 사항을 제공합니다.
Turbonomic은 OpenStack 환경 전반에서 가상 머신, 호스트, 프로젝트 및 스토리지 리소스를 자동으로 검색하고 모니터링합니다. 이를 통해 운영팀은 개별 가상 머신이나 호스트를 각각 관리하지 않고도 리소스 수요와 사용 현황을 단일 화면에서 확인할 수 있습니다.
많은 팀은 OpenStack 환경을 관리하기 위해 스크립트나 여러 개의 분산된 툴에 의존하고 있습니다. 이러한 방식은 특히 가상 머신 환경이 확대될수록 확장하기 어려울 수 있습니다.
IBM Turbonomic은 일관되고 자동화된 접근 방식을 제공합니다. OpenStack에 연결되면 환경을 지속적으로 분석하고 성능과 효율성을 모두 보장할 수 있도록 설계된 조치를 권장합니다. 팀은 수작업 스크립트나 분산된 운영 툴에 의존하지 않고도 실행 가능한 인사이트를 확보할 수 있습니다.
이 통합 기능은 성능, 확장성 및 효율성이 중요한 엔터프라이즈 IT 및 통신 환경을 모두 지원합니다.
조직은 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
이러한 기능을 통해 팀은 비용과 위험을 줄이면서 기존 인프라에서 더 많은 워크로드를 실행할 수 있습니다.
IBM Turbonomic은 조직이 OpenStack 프로젝트 할당량을 파악하고 관리할 수 있도록 지원합니다. Turbonomic은 워크로드 확장에 필요한 리소스가 사용 가능한 CPU 또는 메모리 할당량을 초과하는 시점을 파악하여, 이러한 제약이 애플리케이션 성능에 영향을 미치기 전에 팀이 용량 문제를 선제적으로 해결할 수 있도록 지원합니다.
더 많은 조직이 VMware에서 OpenStack으로 워크로드를 이전함에 따라 예측 가능한 성능과 효율적인 리소스 관리의 중요성이 더욱 커지고 있습니다.
IBM Turbonomic은 컴퓨팅 및 스토리지 전반의 리소스 수요에 대한 가시성과 성능 및 효율성을 보장하는 데 도움이 되는 권장 조치를 제공하여 이러한 위험을 줄일 수 있도록 지원합니다.
OpenStack 지원을 통해 IBM Turbonomic은 현재 OpenStack은 물론 OpenShift와 그 이후까지 Red Hat 플랫폼 전반으로 최적화 기능을 지속적으로 확장하고 있습니다.
그 결과 팀은 OpenStack Services on OpenShift 환경에서 리소스 수요를 더욱 정확하게 파악하고, 최적화 권장 사항을 실행하며, 애플리케이션 성능을 유지하고, 가상 머신 환경 전반의 인프라 효율성을 향상할 수 있습니다.
Red Hat OpenStack Platform용 IBM Turbonomic 문서 보기