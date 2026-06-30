IBM Turbonomic, 이제 Red Hat OpenStack 지원

조직은 가상 머신 환경을 현대화하고 변화하는 가상화 경제성에 대응하기 위해 OpenStack으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 하지만 많은 팀은 배포 후에도 여전히 같은 과제에 직면합니다. 바로 비용을 관리하면서 성능을 유지하는 것입니다.

대규모 OpenStack 환경은 관리가 복잡할 수 있습니다. 팀은 가상 머신, 호스트, 스토리지 및 프로젝트의 리소스 사용 현황을 명확하게 파악하여 수작업을 줄이고 인프라 효율성을 높여야 합니다.

IBM Turbonomic은 CPU, 메모리, 스토리지 용량, 스토리지 프로비저닝, IOPS 및 스토리지 지연 시간에 대한 실시간 및 과거 수요를 지속적으로 분석하여 애플리케이션이 필요한 성능을 발휘하는 데 필요한 리소스를 파악합니다. 그런 다음 애플리케이션 성능을 유지하면서 리소스 할당을 최적화할 수 있는 권장 사항을 제공합니다.

Turbonomic은 OpenStack 환경 전반에서 가상 머신, 호스트, 프로젝트 및 스토리지 리소스를 자동으로 검색하고 모니터링합니다. 이를 통해 운영팀은 개별 가상 머신이나 호스트를 각각 관리하지 않고도 리소스 수요와 사용 현황을 단일 화면에서 확인할 수 있습니다.