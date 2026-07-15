IBM® Turbonomic, Azure Databricks All Purpose Compute에 지능형 리소스 최적화 기능 제공

IBM Turbonomic의 Azure Databricks All Purpose Compute 리소스 최적화 권장 사항은 활용률 기반 인사이트를 바탕으로 조직이 클라우드 리소스 낭비를 줄이고, 분석 성능을 개선하며, 더욱 합리적인 리소스 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
많은 조직이 대화형 분석, 노트북 및 데이터 기반 의사 결정을 위해 Azure Databricks를 활용하고 있습니다. 하지만 많은 팀이 컴퓨팅 리소스를 적절한 규모로 구성하는 공통적인 과제를 여전히 겪고 있습니다. 과도하게 프로비저닝된 클러스터는 비용을 낭비하고, 리소스가 부족한 환경은 성능 저하와 사용자 생산성 저하를 초래할 수 있습니다.
IBM Turbonomic은 이제 Azure Databricks All Purpose Compute(APC)를 위한 지능형 리소스 최적화 권장 사항을 제공하여 이러한 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다.
Azure Databricks APC 클러스터는 실제 워크로드 요구 사항과 더 이상 맞지 않는 고정 인스턴스 유형으로 구성되는 경우가 많습니다. 비즈니스 요구 사항이 변화함에 따라 이러한 클러스터는 비효율적으로 운영되어 불필요한 클라우드 비용을 발생시키거나 성능 병목 현상을 초래할 수 있습니다.
이 새로운 기능을 통해 IBM Turbonomic은 Databricks 드라이버 노드와 워커 노드 전반의 실제 CPU 및 메모리 사용 패턴을 지속적으로 분석합니다. Turbonomic은 실제 워크로드 동작을 기반으로 성능은 유지하면서 리소스 낭비를 줄일 수 있는 최적의 VM 인스턴스 유형을 권장합니다.
플랫폼 팀과 FinOps 팀은 수동 검토, 정적인 리소스 산정 가이드라인 또는 사후 대응 방식의 문제 해결에 의존하는 대신, 최적화에 대해 확신을 갖고 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 명확하고 실행 가능한 권장 사항을 제공합니다.
최적화를 가로막는 가장 큰 장애물 중 하나는 변경이 재무적으로 어떤 영향을 미치는지 파악하는 것입니다. Turbonomic은 모든 권장 사항을 비용 투명성과 예상 가치에 연결하여 이러한 문제를 해결합니다.
고객은 어떤 리소스가 과도하게 할당되어 있는지 확인하고, 비용 절감 기회를 파악하며, 조치를 취하기 전에 예상 절감 효과를 확인할 수 있습니다. 인프라 관련 의사 결정을 애플리케이션 수요에 맞춤으로써 조직은 사용자 경험을 저해하지 않으면서 효율성을 높일 수 있습니다.
이번 초기 릴리스는 노트북 및 임시 분석과 같은 대화형 워크로드에 사용되는 Azure Databricks All Purpose Compute 환경에 중점을 둡니다. 이러한 접근 방식을 통해 고객은 위험 부담이 낮은 최적화 기회를 빠르게 확보하는 동시에 Databricks 최적화에 대한 신뢰를 구축할 수 있습니다.
이번 릴리스는 최신 데이터 및 분석 플랫폼 전반으로 Turbonomic의 최적화 기능을 확장하는 중요한 진전입니다. 고객은 효과는 크고 위험은 낮은 수직 확장 권장 사항부터 적용하여 빠르게 가치를 실현하고 자동화된 최적화 인사이트에 대한 신뢰를 구축할 수 있습니다.
조직이 AI, 분석 및 클라우드 네이티브 데이터 플랫폼에 대한 투자를 지속함에 따라 비용 효율적인 성능을 유지하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. Turbonomic은 팀이 단순한 관측 가능성을 넘어 비즈니스 성과와 운영 효율성을 모두 지원하는 실행 가능한 최적화를 수행할 수 있도록 지원합니다.
고객은 지금 바로 Azure Databricks APC 리소스 최적화 기능을 활용하여 Databricks 환경 전반에서 최적화 기회를 발굴할 수 있습니다.
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