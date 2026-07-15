IBM® Turbonomic, Azure Databricks All Purpose Compute에 지능형 리소스 최적화 기능 제공

많은 조직이 대화형 분석, 노트북 및 데이터 기반 의사 결정을 위해 Azure Databricks를 활용하고 있습니다. 하지만 많은 팀이 컴퓨팅 리소스를 적절한 규모로 구성하는 공통적인 과제를 여전히 겪고 있습니다. 과도하게 프로비저닝된 클러스터는 비용을 낭비하고, 리소스가 부족한 환경은 성능 저하와 사용자 생산성 저하를 초래할 수 있습니다.

IBM Turbonomic은 이제 Azure Databricks All Purpose Compute(APC)를 위한 지능형 리소스 최적화 권장 사항을 제공하여 이러한 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다.