IBM® Turbonomic과 IBM® Kubecost의 통합으로 Kubernetes 성능 및 비용 최적화

Kubernetes 환경은 동적이고 복잡합니다. IBM Turbonomic은 오랫동안 성능과 규정 준수를 보장하기 위해 리소스 관리를 자동화해 왔지만 이러한 조치가 비용 측면에서 미치는 영향을 파악하는 것도 마찬가지로 중요합니다. 이것이 바로 IBM Kubecost가 필요한 이유입니다.

이 새로운 통합을 통해 Turbonomic은 이제 Kubecost Free 또는 OpenCost에서 비용 데이터를 수집하여 자동화 권장 사항과 함께 실행 가능한 비용 통찰력을 제공할 수 있습니다. 사용자는 처음으로 Turbonomic 워크로드 규모 최적화 작업과 관련된 예상 절감액 및 투입 비용을 플랫폼 내에서 직접 시각화할 수 있습니다.