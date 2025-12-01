IBM® Turbonomic과 IBM® Kubecost의 통합으로 Kubernetes 성능 및 비용 최적화
IBM의 새로운 IBM Turbonomic과 IBM Kubecost 통합은 컨테이너 최적화 작업에 대한 실시간 비용 가시성을 제공하여 팀이 재정적 영향에 따라 쿠버네티스 리소스 결정을 우선순위화하고 자동화할 수 있도록 합니다.
기업이 Kubernetes 환경을 확장함에 따라 성능과 비용 효율성을 균형 있게 관리하는 것이 최우선 과제가 됩니다. IBM은 IBM Turbonomic의 Kubecost 통합에 대한 공개 미리보기를 통해 쿠버네티스에 새로운 FinOps 혁신을 도입하고 있습니다.
Kubernetes 환경은 동적이고 복잡합니다. IBM Turbonomic은 오랫동안 성능과 규정 준수를 보장하기 위해 리소스 관리를 자동화해 왔지만 이러한 조치가 비용 측면에서 미치는 영향을 파악하는 것도 마찬가지로 중요합니다. 이것이 바로 IBM Kubecost가 필요한 이유입니다.
이 새로운 통합을 통해 Turbonomic은 이제 Kubecost Free 또는 OpenCost에서 비용 데이터를 수집하여 자동화 권장 사항과 함께 실행 가능한 비용 통찰력을 제공할 수 있습니다. 사용자는 처음으로 Turbonomic 워크로드 규모 최적화 작업과 관련된 예상 절감액 및 투입 비용을 플랫폼 내에서 직접 시각화할 수 있습니다.
이 공개 미리보기에서 통합은 가장 영향력 있는 사용 사례 중 하나인 워크로드 규모 최적화에 초점을 맞춥니다.
Turbonomic은 Kubernetes 및 Red Hat OpenShift 환경 전반에서 CPU 및 메모리 요청과 제한을 지속적으로 분석합니다. 이제 Turbonomic은 Kubecost Free 또는 OpenCost의 비용 데이터를 사용하여 다음을 포함한 비용 영향 지표를 표시합니다.
이를 통해 자동화된 최적화에 전례 없는 투명성을 제공하여 팀이 더 스마트한 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
비용 데이터를 자동화된 리소스 작업과 통합함으로써 이번 통합은 다음과 같은 기능을 통해 팀의 성능 및 지출 관리 역량을 강화합니다.
이번 Kubecost 통합은 IBM이 Turbonomic, Apptio 및 Kubecost를 인수한 데 이어 IBM의 엔드투엔드 FinOps 전략에서 또 하나의 중요한 이정표입니다. 이러한 솔루션은 함께 가시성, 계획 및 자동화를 아우르는 클라우드 비용 최적화에 대한 포괄적인 접근 방식을 제공합니다.
FinOps 인텔리전스를 Turbonomic 자동화와 더욱 긴밀히 연계함으로써 차후 반복 개발 단계는 규모 최적화을 넘어 추가적인 최적화 시나리오와 보다 심화된 Kubecost Enterprise 통합으로 확대될 예정입니다.
Kubernetes 비용 최적화의 미래를 직접 경험해 보세요.
지금 바로 공개 미리 보기에 등록하세요.