IBM® Terraform for Z and LinuxONE: 대규모 인프라 관리 간소화

IBM® Terraform for Z를 사용하면 조직은 코드를 사용하여 인프라를 관리하여 기존의 수동 프로세스를 자동화된 워크플로로 대체할 수 있습니다. 이러한 선언적 접근 방식은 인적 오류를 줄일 뿐만 아니라 환경 전반에 걸쳐 리소스의 프로비저닝 및 확장을 가속화합니다.



최신 도구와 파이프라인의 통합을 통해 메인프레임 팀은 DevOps 관행에 더 잘 부합하여 예측 가능한 인프라 관리 주기를 생성하여 제어되고 반복 가능한 배포를 가능하게 할 수 있습니다. 인프라 모범 사례를 체계화함으로써 팀은 버전 관리, 감사 및 역할 기반 액세스를 통해 협업하고, 구성 재사용, 코드형 정책 및 정책 자동 적용을 통해 표준화를 보장하고, 셀프 서비스와 수정 구성 드리프트를 통해 확장할 수 있습니다.

주요 이점은 인프라를 제공하고 관리하는 데 필요한 전문 기술을 줄여 팀이 보안에 대한 위험 없이 더 빠르게 움직이고 혁신에 집중하여 가치 실현 시간을 단축하고 비즈니스 민첩성을 높일 수 있다는 것입니다.