IBM® Terraform for Z and LinuxONE: 대규모 인프라 관리 간소화

2025년 6월 17일
Terraform for Z는 일관된 접근 방식을 통해 코드형 인프라를 활용하여 팀의 역량을 강화합니다. 이번 릴리스를 통해 자동화를 수용하고 전문 기술에 대한 의존도를 줄임으로써 더 빠르게 움직이고 변화에 적응할 수 있습니다.
새로 출시된 Terraform for Z를 통해 팀은 시간이 많이 소요되는 수동 프로세스에서 벗어나 역동적인 비즈니스 요구 사항을 해결하는 고부가가치 이니셔티브로 집중할 수 있습니다.
IBM® Terraform for Z를 사용하면 친숙한 업계 표준 기술을 사용하여 확장 가능한 프로그래밍 방식으로 IBM® Z 인프라를 그 어느 때보다 쉽게 관리하고 자동화할 수 있습니다.
엔터프라이즈 IT를 어떻게 혁신할 수 있을까요?
IBM® Terraform for Z를 사용하면 조직은 코드를 사용하여 인프라를 관리하여 기존의 수동 프로세스를 자동화된 워크플로로 대체할 수 있습니다. 이러한 선언적 접근 방식은 인적 오류를 줄일 뿐만 아니라 환경 전반에 걸쳐 리소스의 프로비저닝 및 확장을 가속화합니다.
최신 도구와 파이프라인의 통합을 통해 메인프레임 팀은 DevOps 관행에 더 잘 부합하여 예측 가능한 인프라 관리 주기를 생성하여 제어되고 반복 가능한 배포를 가능하게 할 수 있습니다. 인프라 모범 사례를 체계화함으로써 팀은 버전 관리, 감사 및 역할 기반 액세스를 통해 협업하고, 구성 재사용, 코드형 정책 및 정책 자동 적용을 통해 표준화를 보장하고, 셀프 서비스와 수정 구성 드리프트를 통해 확장할 수 있습니다.
주요 이점은 인프라를 제공하고 관리하는 데 필요한 전문 기술을 줄여 팀이 보안에 대한 위험 없이 더 빠르게 움직이고 혁신에 집중하여 가치 실현 시간을 단축하고 비즈니스 민첩성을 높일 수 있다는 것입니다.
표준화는 효율적인 인프라 관리의 핵심입니다. IBM® Terraform for Z는 일관된 코드 기반 접근 방식을 사용하여 인프라를 정의하고 관리함으로써 표준화를 촉진합니다. 온프레미스에 배포하든 클라우드에 배포하든 조직은 동일한 Terraform 워크플로를 사용하여 구성 드리프트의 위험을 줄이고 전반적인 시스템의 안정성을 향상시킬 수 있습니다.
IBM® Terraform for Z는 기업이 디지털 혁신을 가속화하고 변화하는 기술 환경에 빠르게 적응할 수 있도록 지원합니다. 조직은 핵심 시스템의 신뢰성과 보안을 희생하지 않고도 인프라 관리를 현대화할 수 있습니다. 확장 가능하고 안전하며 자동화된 운영을 지원하여 조직이 제어권을 유지하고 기존 기술 투자의 이점을 계속 활용하면서 혁신할 수 있도록 도와줍니다.
Terraform과 Ansible을 함께 사용하면 인프라 및 구성 관리를 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다. Terraform은 IBM® Z 및 LinuxONE 가상 서버와 관련 플랫폼 리소스를 포함한 플랫폼 전반에서 인프라를 프로비저닝하고 관리하는 데 사용되며, Ansible은 해당 기본 인프라에서 애플리케이션 구성 및 2일차 작업을 오케스트레이션 및 자동화합니다. 이 조합은 전체 인프라 수명 주기 관리를 제공하고 일관되고 안정적이며 확장 가능한 자동화 환경을 조성하는 동시에 복잡성과 위험을 줄여줍니다.
샘플 시나리오를 확인해 보겠습니다.
사용 사례: 주문형 z/OS 환경 프로비저닝 및 구성.
시나리오: 핵심 z/OS 애플리케이션에 대한 새로운 기능을 개발하고 있으며, 향상된 기능을 테스트하기 위해 z/OS용 주문형 환경을 빠르게 만들어야 한다고 가정해 보겠습니다. 수동 프로세스를 거치는 대신 코드형 인프라를 사용하여 간소화되고 자동화된 접근 방식을 따릅니다.
작동 방식:
이 릴리스는 다음을 지원합니다.
IBM® Terraform for Z and LinuxONE은 단순한 도구가 아니라 엔터프라이즈 IT를 위한 전략적 지원 도구입니다. 기술 격차를 해소하고 업계 표준에 부합하며 인프라 관리를 단순화함으로써 조직이 인프라의 잠재력을 최대한 활용할 수 있도록 돕습니다.