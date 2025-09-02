AWS Marketplace를 통해 호주 및 유럽 시장으로 확장하는 IBM Technology Expert Labs

유럽연합(EU)의 AI 법 등 규제가 강화되고 있는 가운데, 호주의 개인정보 보호 규제기관(호주 개인정보 감독기관, OAIC)이 개인정보 보호 및 AI 관련 새로운 가이드라인을 발표하고 있습니다. Forrester 같은 조사 기관에서는 조직이 성공적인 구현을 위해 전문 서비스 및 시스템 통합업체를 활용하는 것이 중요하다고 제안하고 있습니다. AI 기술 서비스는 조직을 위한 AI 및 데이터 인프라, 거버넌스, 교육, 혁신을 포괄하는 반복 가능하고 확장 가능한 AI 솔루션을 제공합니다. 목표는 현재의 요구 사항을 지원할 뿐만 아니라 미래의 변화하는 요구 사항에 대응할 수 있을 만큼 확장 가능하고 유연한 통합 시스템을 만드는 것입니다.

대부분의 Fortune 1000대 기업은 오늘날에도 데이터 및 개인정보 보호, 보안, 기술 격차, 생성형 AI 할루시네이션, 레거시 시스템과의 통합, 하이브리드 클라우드 배포 등의 장애물로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 이는 기업의 경쟁력 강화나 비즈니스 생산성 향상을 위해 생성형 AI 및 클라우드 기술을 빠르게 도입하는 데 걸림돌이 될 수 있습니다.

Bytefeed 의 1월 기사에서는 Fortune 1000대 기업을 대상으로 한 2025년 AI 및 데이터 리더십 경영진 벤치마크 설문조사를 중점적으로 다룹니다. 응답자들은 2024년에 AI 기술을 대규모로 구현한 기업은 5%에 불과하며, '초기 운영 단계'을 가속화하려는 기업의 경우 2025년 하반기에 25%~47% 가 될 것이라고 답했습니다.

IBM Technology Expert Labs는 일부 조직이 국경을 넘어 글로벌 시장으로 진출함에 따라, 고객이 이를 운영 환경으로 신속히 적용하고 여러 글로벌 현장으로 확장할 수 있도록 지원하고자 합니다.