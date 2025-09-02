AWS Marketplace를 통해 호주 및 유럽 시장으로 확장하는 IBM Technology Expert Labs

2025년 9월 2일
IBM Technology Expert Labs Services는 이제 더욱 발전된 전문 서비스를 출시하고 AWS Marketplace에서 호주 및 유럽 시장으로 확장하고 있습니다.
AWS Marketplace에서 IBM Technology Expert Labs의 'Advise' 서비스에 이어, 이제 'Implement'(실습형) 카테고리의 범위와 가격이 정해진 전문 서비스도 이용할 수 있게 되었습니다. 이러한 서비스는 IBM Technology 솔루션 환경의 구축, 구성, 마이그레이션, 성능 튜닝, 확장에 중점을 둡니다.
IBM Technology Expert Labs 서비스는 2025년 2월 7일에 발표된 기존 3개 국가(캐나다, 미국, 브라질)를 넘어, 6개의 추가 국가(호주, 프랑스, 독일, 네덜란드, 스위스, 영국)에도 원격으로 제공될 수 있습니다.
유럽연합(EU)의 AI 법 등 규제가 강화되고 있는 가운데, 호주의 개인정보 보호 규제기관(호주 개인정보 감독기관, OAIC)이 개인정보 보호 및 AI 관련 새로운 가이드라인을 발표하고 있습니다. Forrester 같은 조사 기관에서는 조직이 성공적인 구현을 위해 전문 서비스 및 시스템 통합업체를 활용하는 것이 중요하다고 제안하고 있습니다. AI 기술 서비스는 조직을 위한 AI 및 데이터 인프라, 거버넌스, 교육, 혁신을 포괄하는 반복 가능하고 확장 가능한 AI 솔루션을 제공합니다. 목표는 현재의 요구 사항을 지원할 뿐만 아니라 미래의 변화하는 요구 사항에 대응할 수 있을 만큼 확장 가능하고 유연한 통합 시스템을 만드는 것입니다.
대부분의 Fortune 1000대 기업은 오늘날에도 데이터 및 개인정보 보호, 보안, 기술 격차, 생성형 AI 할루시네이션, 레거시 시스템과의 통합, 하이브리드 클라우드 배포 등의 장애물로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 이는 기업의 경쟁력 강화나 비즈니스 생산성 향상을 위해 생성형 AI 및 클라우드 기술을 빠르게 도입하는 데 걸림돌이 될 수 있습니다.
Bytefeed 의 1월 기사에서는 Fortune 1000대 기업을 대상으로 한 2025년 AI 및 데이터 리더십 경영진 벤치마크 설문조사를 중점적으로 다룹니다. 응답자들은 2024년에 AI 기술을 대규모로 구현한 기업은 5%에 불과하며, '초기 운영 단계'을 가속화하려는 기업의 경우 2025년 하반기에 25%~47% 가 될 것이라고 답했습니다.
IBM Technology Expert Labs는 일부 조직이 국경을 넘어 글로벌 시장으로 진출함에 따라, 고객이 이를 운영 환경으로 신속히 적용하고 여러 글로벌 현장으로 확장할 수 있도록 지원하고자 합니다.
아시아 태평양 및 유럽 전역 다양한 시장의 고객에게 다가가 배포를 가속화하고 가치 실현 속도를 높이고자, 6개의 글로벌 시장으로 추가 확장하고 있습니다.
IBM Technology Expert Labs는 전 세계적으로 47,000건 이상의 고객 참여 활동을 통해 제품 배포를 성공적으로 수행했습니다. 컨설턴트들은 IBM 기술 소프트웨어 및 SaaS 솔루션에 특화된 제품 중심 기술과 관련해 깊이 있는 기술력을 보유하고 있습니다. 분야별 전문가들은 고객이 파일럿을 설계, 배포하고 운영 환경으로 확장할 수 있도록 지원합니다.
이제 IBM Technology Expert Labs 컨설턴트는 전문 서비스 'Implement' 세트를 통해 조직의 팀과 협력하여 계획 수립, 상태 점검 평가, 아키텍처 설계 워크숍을 제공할 수 있습니다. 이 뿐만 아니라 마이그레이션 수행, 아키텍처 구현, 성능 미세 조정, 퍼블릭 클라우드 또는 하이브리드 클라우드에서 보안 기능 구성·맞춤화 및 환경 확장까지 지원할 수 있습니다. 이러한 '실습형(hands on keyboard)' 활동은 고객이 IBM 기술을 도입하는 속도를 높이고 ROI를 더 빨리 인식하는 데 도움이 됩니다.
고객은 IBM 분야별 전문가들이 모범 사례 패턴과 재사용 가능한 자산을 활용하므로 안심하고 배포할 수 있습니다. 이들 전문가들은 여러 산업 분야의 글로벌 조직을 지원한 경험과 노하우를 바탕으로 기업이 시행착오를 줄이고 자신 있게 배포할 수 있도록 지원합니다.
AWS와 IBM은 AWS의 올해의 컨설팅 파트너, 올해의 디자인 파트너, 올해의 협업 파트너로 선정되는 등 양사 간 소중한 파트너십을 지속해 왔습니다. IBM은 AWS 프리미어 티어 파트너로서 31가지 AWS 역량을 보유하고 있으며 23가지 서비스 검증을 받았습니다. IBM, AWS, Red Hat의 기술 포트폴리오와 전문 서비스 인증을 갖춘 강력한 조합은 98개국에서 활용 가능하며, 이를 바탕으로 양사는 구현 전문 서비스를 통해 글로벌 고객의 요구 사항에 대응하고 비즈니스 목표 달성을 가속화할 수 있습니다.
AWS의 전략적 파트너십 책임자인 Hemant Mohan은 “유럽과 아시아 태평양의 주요 시장에서 IBM Technology Expert Labs의 구현 서비스를 확장한 것은 우리의 전략적 파트너십에서 중요한 이정표를 의미합니다”라고 밝히면서, “조직이 전 세계적으로 AI 및 클라우드 혁신 여정을 가속화함에 따라, AWS Marketplace를 통해 IBM의 심층적인 기술 전문 지식에 액세스하면 기업이 확장가능한 솔루션을 구현하는 동시에 복잡한 규제 요구 사항을 헤쳐나가는 데 도움이 될 것입니다. 이번 확장은 기업이 자신 있게 혁신하는 데 필요한 도구와 전문 지식을 제공하겠다는 양사 공동의 약속을 보여줍니다”라고 설명합니다.
IBM은 기술 및 컨설팅 분야에서 가장 큰 AWS 파트너 중 하나이며, 이러한 새로운 서비스의 범위를 아시아 태평양 및 유럽 시장으로 확장하여 엔드투엔드 솔루션을 설계하고 개발함으로써 파트너십을 더욱 성장시킬 수 있게 되어 기쁘게 생각합니다.
IBM Technology Expert Labs 컨설턴트와 협력하여 IBM의 깊이 있는 제품 전문성을 활용해 탁월한 실행과 성과를 이끌어내고, 조직 내 기술 팀의 역량을 강화하세요. 지금 AWS Marketplace에서 IBM과 함께하세요.