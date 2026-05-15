IBM Sterling Partner Engagement Manager 6.3: 엔터프라이즈 규모의 파트너 온보딩 가속화

오늘날 기업은 수백에서 수천 개의 거래 파트너와 데이터를 교환합니다. 그러나 온보딩은 여전히 느리고 수작업 중심이며 분산된 방식으로 이루어지고 있습니다.

단일 파트너를 온보딩하는 데 몇 주가 걸릴 수 있으며, 구성 및 검증 작업은 IT에 크게 의존하고, 온보딩 상태 및 파트너 준비 상황에 대한 가시성도 제한적일 수 있습니다. 그 결과 거래 지연, 매출 실현 속도 저하 및 IT 팀의 운영 부담 증가로 이어집니다.

PEM 6.3을 사용하면 팀은 느리고 수작업 중심이며 IT 의존적인 파트너 온보딩을 승인 절차 표준화, 파트너 데이터 수집 및 Sterling B2Bi와 File Gateway 환경에 대한 직접 구성 프로비저닝이 가능한 워크플로 기반 셀프서비스 모델로 전환할 수 있습니다.

PEM 6.3은 파트너 라이프사이클 전반에 걸쳐 실시간 가시성, 거버넌스, 감사 가능성 및 역할 기반 제어 기능을 제공해 분산된 온보딩 문제를 해결합니다. 이를 통해 운영 부담을 줄이는 동시에 파트너 준비 속도, 거래 처리 및 매출 실현 시간을 단축할 수 있습니다.