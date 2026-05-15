IBM Sterling Partner Engagement Manager 6.3: 엔터프라이즈 규모의 파트너 온보딩 가속화

IBM® Sterling Partner Engagement Manager(PEM) 6.3은 Sterling 에코시스템 전반에 걸친 워크플로 자동화, 셀프서비스 및 통합 운영을 통해 파트너 온보딩과 라이프사이클 관리를 간소화합니다.
IBM Sterling Partner Engagement Manager(PEM) 6.3은 파트너 온보딩을 워크플로 기반의 확장 가능한 프로세스로 전환해 구조화와 자동화를 제공합니다.
PEM은 조직과 거래 파트너 간의 중앙 집중형 오케스트레이션 계층 역할을 수행하며, Sterling B2B Integrator 및 File Gateway와 직접 통합됩니다.
오늘날 기업은 수백에서 수천 개의 거래 파트너와 데이터를 교환합니다. 그러나 온보딩은 여전히 느리고 수작업 중심이며 분산된 방식으로 이루어지고 있습니다.
단일 파트너를 온보딩하는 데 몇 주가 걸릴 수 있으며, 구성 및 검증 작업은 IT에 크게 의존하고, 온보딩 상태 및 파트너 준비 상황에 대한 가시성도 제한적일 수 있습니다. 그 결과 거래 지연, 매출 실현 속도 저하 및 IT 팀의 운영 부담 증가로 이어집니다.
PEM 6.3을 사용하면 팀은 느리고 수작업 중심이며 IT 의존적인 파트너 온보딩을 승인 절차 표준화, 파트너 데이터 수집 및 Sterling B2Bi와 File Gateway 환경에 대한 직접 구성 프로비저닝이 가능한 워크플로 기반 셀프서비스 모델로 전환할 수 있습니다.
PEM 6.3은 파트너 라이프사이클 전반에 걸쳐 실시간 가시성, 거버넌스, 감사 가능성 및 역할 기반 제어 기능을 제공해 분산된 온보딩 문제를 해결합니다. 이를 통해 운영 부담을 줄이는 동시에 파트너 준비 속도, 거래 처리 및 매출 실현 시간을 단축할 수 있습니다.
PEM 6.3을 사용하면 온보딩이 더 이상 일회성 조율, 사용자 지정 개발 또는 반복적인 수작업 단계에 의존하지 않아도 됩니다. 팀은 파트너 데이터의 수집, 검토, 승인 및 프로비저닝 방식을 안내하는 구조화된 온보딩 워크플로를 설계할 수 있습니다. 이러한 워크플로는 다양한 파트너 유형, 교환 프로토콜 및 규정 준수 요구 사항에 맞게 조정할 수 있으며, 이를 통해 기업은 모든 파트너 설정을 새로운 프로젝트처럼 진행하지 않고도 일관된 방식으로 온보딩을 확장할 수 있습니다.
PEM 6.3은 온보딩 프로세스의 더 많은 부분을 파트너 중심으로 이동시킵니다. 파트너는 긴 이메일 스레드나 반복적인 IT 후속 작업에 의존하는 대신 안내형 워크플로를 통해 필요한 데이터, 자격 증명 및 구성 정보를 직접 제출할 수 있습니다. 이를 통해 온보딩 속도를 늦추는 반복적인 커뮤니케이션을 줄이는 동시에 파트너가 자신의 작업을 더 명확하게 수행할 수 있도록 지원합니다. 내부 팀은 정보를 추적하는 데 쓰는 시간을 줄이고 파트너의 비즈니스 준비를 지원하는 데 더 집중할 수 있게 됩니다.
PEM 6.3의 주요 장점은 온보딩이 B2Bi 및 File Gateway를 포함한 기존 Sterling 환경과 더욱 직접적으로 연결된다는 점입니다. 파트너 정보가 수집 및 승인되면 팀은 중복 구성 작업을 줄이고 파일 교환을 위한 파트너 프로비저닝을 더 빠르게 진행할 수 있습니다. 이는 특히 대규모 거래 파트너 설정을 관리하는 조직에서 온보딩 활동과 실제 운영 준비 간의 간격을 줄이는 데 도움이 됩니다.
PEM 6.3은 각 파트너의 온보딩 진행 상태를 더욱 명확하게 파악할 수 있도록 지원합니다. 팀은 분산된 업데이트나 수동 상태 확인에 의존하는 대신 파트너 라이프사이클 전반에서 진행 상황 추적, 준비 상태 모니터링 및 감사 추적 관리를 수행할 수 있습니다. 내장된 승인 워크플로와 역할 기반 액세스 제어는 조직이 거버넌스를 일관되게 적용할 수 있도록 지원하며, 이는 규제가 엄격하거나 대규모 B2B 환경에서 특히 중요합니다.
IBM® Sterling Data Exchange 솔루션을 사용하는 조직은 가시적인 성과를 보고하고 있습니다.
이러한 개선 효과는 기업이 운영 부담 증가 없이 파트너 에코시스템을 확장할 수 있도록 지원합니다.
PEM 6.3은 기업이 B2B 인프라를 현대화하는 방식에 맞춰 설계되었습니다. Kubernetes 및 Red Hat OpenShift 기반 컨테이너 배포를 지원하며, API를 통해 기업 시스템과 연결되고 기존 Sterling 투자 환경과도 연계됩니다. 즉 조직은 파트너 온보딩을 별도의 혁신 프로젝트로 분리하지 않고도 현대화할 수 있습니다. 또한 기존 B2B 인프라를 기반으로 하면서 온보딩을 더욱 자동화되고 관리 가능하며 확장하기 쉬운 방식으로 개선할 수 있습니다.
IBM Sterling Partner Engagement Manager 6.3은 IBM Sterling Data Exchange 포트폴리오의 일부로 제공되며 기존 Sterling 환경과 함께 배포할 수 있습니다. IBM Sterling Partner Engagement Manager는 기업이 파트너 온보딩을 수작업 프로세스에서 확장 가능한 워크플로 기반 운영 방식으로 전환할 수 있도록 지원합니다.